Sestavy známých jmen v iSport Fantasy: Jak je složili Kušej či majitel

Do nové online komunitní hry se vedle fanoušků zapojují i velká fotbalová jména. V iSport Fantasy, která začíná naostro už dnes s úvodním kolem Chance ligy, se bude s nadšenci či redaktory Sportu poměřovat třeba majitel Liberce Ondřej Kania, výběr svých 15 hráčů má také Adam Vlkanova, hradecký záložník a posila Votroků, dále se předvedl boleslavský Vasil Kušej a došlo také na Tomáše Malinského, bývalého hráče Liberce či Slavie.

Sestavu složenou pouze z fotbalistů severočeského klubu nemohl vzhledem k pravidlům iSport Fantasy vybrat. I tak Ondřej Kania vložil největší důvěru do hráčů svého týmu. Do základní jedenáctky dal obránce Dominika Plechatého, jehož později určil i kapitánem, Azize Kayonda a do zálohy asistenta kapitána Michala Hlavatého.

V Kaniově základu mají maximální zastoupení ještě hráči z Plzně, odkud si český podnikatel vybral Robina Hranáče, mladíka Toma Slončíka a Christopheho Kabonga, jehož v útoku překvapivě doplňují olomoucký forvard Jan Fiala a Lucky Ezeh z Karviné, která v neděli nastoupí proti jeho klubu.

V brance bude spoléhat na sparťana Petera Vindahla. Z kádru úřadujícího mistra si zapůjčil ještě výbušného beka Angela Preciada, u kterého však není vůbec jisté, že do úvodního zápasu s Pardubicemi nastoupí. Ve Slavii ukázal pouze na devatenáctiletého záložníka Alexandra Bužka.

Mezi náhradníky má Kania ještě gólmana Jakuba Surovčíka ze Sparty, teplického obránce Ondřeje Kričfalušiho a dvojici hradeckých záložníků Ladislava Krejčího s Adamem Vlkanovou.

Právě Vlkanova se také do iSport Fantasy zapojil. A hradecký záložník se při tvorbě týmu s Kaniou shodl na dvou jménech. Také postavil do branky sparťanskou jedničku Petera Vindahla a pak... Oba mají v sestavě Adama Vlkanovu. Navrátilec do Hradce zřejmě cítí před startem sezony formu, protože určil sám sebe za kapitána.

Další zajímavé jméno mezi hráči iSport Fantasy. Záložník Vasil Kušej z Mladé Boleslavi posadil sám sebe na lavičku. Stejně jako nejlepšího hráče minulé sezony Veljka Birmančeviče. Naopak v základu sází na úspěšného druholigového střelce Lukáše Matějku z Dukly, kapitánem udělal spoluhráče a jednu z ligových legend Marka Matějovského.

Příležitost ukázat, jak složit vítěznou sestavu nepromarnil také Tomáš Malínský. Většinu sestavy poskládal z hráčů TOP 3 týmů z uplynulé sezony a za kapitána vybral útočníka Sparty Jana Kuchtu. Samozřejmě také nechybí oblíbený „levný“ hit iSport Fantasy Adam Vlkanova.