Hlavatý sestřelil Pardubice: Někdy hraju jak blázen, góly chutnají sladce

Výraz, jako kdyby se právě dozvěděl nějakou hodně smutnou zprávu. Michal Hlavatý gól do sítě Pardubic dle očekávání neslavil, ani když si v druhém poločase připsal ještě jeden. Tahoun Liberec si otevřel střelecké konto v 5. kole Chance Ligy ve velkém stylu právě proti bývalému zaměstnavateli. „Góly chutnají sladce. Ale když budou do sítě někoho jiného, bude to ještě sladší,“ usmíval se subtilní záložník a popsal, jak speciální a vítězný zápas (3:0) vnímal.

Jak chutnají dva góly a vítězství proti týmu, kde jste toho tolik zažil?

„Chutnají krásně, chutnají sladce, jsou to první dvě branky v dresu Slovanu. Pomohly k vítězství, zároveň jsem si ale k Pardubicím vybudoval hodně silné pouto. Když budou do sítě někoho jiného, bude to ještě sladší. Z respektu jsem neslavil, ale radost jsem měl.“

Byla tam nějaká zvýšená motivace?

„Nějaké špičkování proběhlo, snažil jsem se to nevnímat. Když normálně hraji proti svému starému klubu, jako když jsem hrál proti Mladé Boleslavi nebo Plzni, jsem takový komunikativnější, ale teď jsem se snažil víc soustředit na svou kabinu. A asi se to vyplatilo.“

Myslel jste na hattrick?

(usmívá se) „Myslel. Ale červená karta to trochu zkomplikovala. Vyhrálo se, takže to nemusí mrzet.“

Po pěti kolech máte bilanci 2+2, ale trenér říkal, že se mu třeba váš výkon v Teplicích moc nelíbil. Vnímal jste to stejně?

„Minule ten zápas nevyšel. Když nevyjde technicky, stane se, ale mělo to být lepší v soustředění a nastavení hlavy. Technické nedostatky má každý, nikdo není neomylný. Když se nedaří, tak se musí hrát jednodušeji, to v sobě ještě úplně nemám. Někdy hraju jak blázen, trenér mi to hodně vyčítá.“

Dosud jste byl nejčastěji střílející hráč v lize, který zároveň neskóroval. Nebyl jste vlastně trochu smířený, že to tam zkrátka musí padnout proti Pardubicím?

„Rozhodně jsem věřil. Ale když vezmu třeba svoje střely v Teplicích, to byla obrovská hrůza. (smích) Že střílím tak často, jsem nevěděl, ale jestli se zapisují pokusy jako z Teplic, tak bych je nepočítal, to zkresluje. Když to vezmu na celý tým, málo se pokoušíme o střelbu. Nyní to na sebe vzal Frýdek, je to jeho doména, a otevřel nám tím zápas.“

Jiří Saňák říkal, že se na vás trochu soustředili, protože přes vás jde většina akcí. Všímáte si zvýšené pozornosti na vaší osobu?

„Vnímám to už od minulé sezony, osobek je tam daleko více než bývávalo. S trenérem jsme se o tom minulou sezonu bavili, je potřeba si na to zvyknout a nebýt z toho frustrovaný. Vzít to třeba tak, že se odkrývá prostor pro jiné hráče. Není to o tom, aby zářil zrovna on. Pardubice mě nebránily úplně osobně, ale vnímám, že se týmy na nás, a tím myslím kreativnější menší kluky jako Tuptu, Frýdka a mně, připravují víc a snaží se nás eliminovat. Je to normální. Když vidím, jak to tímhle způsobem řeší často na evropské scéně třeba Slavia.“

Měli po zápase bývalí spoluhráči náladu se bavit?

„Náladu měli špatnou, ale byli jsme s Markem Ichou u nich v kabině. Prožil jsem tam krásné čtyři roky, mám tam spoustu výborných kamarádů. Vzpomínky jsou nádherné, je to neoddělitelná část mého života. Člověk se nad to po zápase povznese.“