Ztráta Sparty říká, že první linie je jinde. Expert: Podřídila vše Lize mistrů

Ano, rotace je v záplavě důležitých zápasů nutná. Na války o Ligu mistrů musí být mužstvo nabušené od prvního do posledního postu. Spartě zatím točení sestavy vycházelo, v lize byla stoprocentní – až do soboty. Pořád zkušené a zavilé Slovácko ji na Letné obralo o dva body, ukopalo remízu 2:2 i díky tomu, že domácí trenér Lars Friis doslova rozbombardoval ideální jedenáctku.

Jen dvě jména, která byla zapsaná do startovací jedenáctky při středečním ultraúspěšném duelu v Malmö, byla zopakována v zápisu o utkání pro sobotní ligu se Slováckem. Peter Vindahl a Asger Sörensen, obranné stožáry.

Jinak vypukla revoluce. „Máme před sebou důležitý úterní zápas a myšlenky, koho postavíme, tam jsou vždycky. Všichni hráči, kteří nastoupili, tak jsou jednoznačně součástí kádru, jsou připraveni,“ ujišťoval trenér Lars Friis.

Podle svých vět se zachoval, záloha i útočná trojka byly naprosto odlišné. Spartě se však tak masivní zásah nevyplatil, především v prvním poločase hrála velmi špatně. „Pod naše možnosti,“ přikývl držák Sörensen.

Parťák Veljko Birmančevič, jenž naskočil do hry po poločasové pauze, byl v rozhovoru pro televizi O2 ještě mnohem příkřejší: „Myslím, že každý viděl zápas v Malmö. Ukázali jsme, jak se bojuje za tým. Teď v prvním poločase jsem to u některých neviděl. Někteří hráči by si měli uvědomit, že Slovácko není průměrný tým. Výkon v první půli nebyl akceptovatelný pro klub, jako je Sparta. Vyhráli jsme ligu, double, chceme do Ligy mistrů, ale to by bylo s takovou mentalitou nemožné.“

Ostrá slova, to bezesporu. Na druhou stranu je jasné, že při tak mohutném průvanu v mužstvu nemůže vše fungovat ihned. Vazby nejsou napojené, obvyklí hráči z lavičky nemají takový rytmus.

Expert: Být Spartou, jsem opatrnější

„Bylo vidět, že Sparta prostě vše podřídila tomu, aby postoupila do Champions League,“ všiml si expert deníku Sport a bývalý bundesligový útočník Petr Ruman, jenž sobotní duel sledoval přímo na Letné.

„Jde o to říct, jestli je možné to udělat proti takovému soupeři, jako je Slovácko. Nad tím bych zapřemýšlel, prezentovalo se dobrou obrannou hrou a k tomu dalo dva góly. Ano, rotace na ofenzivních pozicích je nutná, protože hráči opravdu velkou část zápasu napadají, pak musejí přepínat do obrany. Ale v defenzivě, hlavně v české lize, tolik práce nemají, proto bych byl opatrnější. Takový Ross měl velké problémy,“ doplnil.

Přes Mathiase Rosse se dostal Vlasij Sinjavskij k první brance. Po přestávce přesunul kouč Lars Friis Dána z pravé strany do středu, kde se cítí lépe. Dalšími borci, kteří v první části utkání zaostali, což kouč potvrdil brzkým střídáním, byli křídelníci (nebo desítky) Kryštof Daněk s Ermalem Krasniqim. Ani jeden se nedostal do tempa, nebyli vůbec nebezpeční. Nefungovala ani jejich kooperace s centrem Indritem Tucim, který byl ostatně střídán jako třetí v pořadí.

„Začal bych tím, že pro ně byl první poločas výrazně těžší než druhý. Takže kdyby to bylo naopak, tak byste se mě možná ptal na to stejné, jen by šlo o jiné hráče,“ chránil podřízené (jak je jeho bohulibým zvykem) Friis.

První dojem: Daň Lize mistrů. Ztráta Sparty nebyla smůla. Ross, Daněk a spol.? Velký špatný Video se připravuje ...

Následně však popsal, co se mu nezdálo: „Chybělo mi nabízení se v těchto prostorech, proto jsme o přestávce sáhli ke změně, i když jsme tam velký problém neviděli. Někdy takové rozhodnutí potřebujete.“

Brzký nástup opor

Proto museli na plac góloví tahouni Birmančevič s Lukášem Haraslínem. Buďte si jisti, že v jejich případě tak brzký vstup do hry nebyl s ohledem na úterní klíčový souboj o Champions League plánován.

Bylo však potřeba při nepříznivém vývoji i výsledku pohnout se skóre. Nakonec z toho bylo jen penaltové vyrovnání. Zařídil ho Birmančevič, který však jinak neměl úplně svůj den. Dřel, to ano, jenže selhal v obří šanci plus zazdil dva tři nadějné možnosti pro útok.

Přesto se jasně ukázalo, že rozdíl mezi prvním a druhým sledem tu je. Spíše by se dalo říct, že se zvětšuje.

Ukázala to utkání v Bukurešti proti místnímu FCSB a v Malmö, kde podala Sparta (v Rumunsku zejména v první půli) nejlepší výkony v sezoně. Sestava byla při těchto příležitostech našlapaná.

A to se dá čekat i v úterý. Liga mistrů je přece tak blízko.