Nejdražší posila Bohemians: magnet v rukavicích, gólmana chtěl i Jablonec

Tak se Ďolíček dočkal. Jestli se někde u „klokanů“ od začátku sezony rojily otazníky, byl to post brankáře. Kouč Jaroslav Veselý nyní přivítal nejdražší posilu v klubové historii. Z Ružomberoku dorazil slovenský reprezentant do 21 let Tomáš Frühwald, kterého přitom sledoval i Jablonec. Taky na něj jdou z jeho domoviny skvělé reference.