Řezníček před gólem číslo 100 hlásí: Mám zase chuť! Liberec je na pozoru

Stojí před bránou, která patří uctívaným legendám. Klub ligových kanonýrů vítá jen ty, kdo se na nejvyšší úrovni prosadili sto a vícekrát. Jakubu Řezníčkovi do kulaté mety chybí jediný zásah. Se současnou formou a předpokladem, že se proti Liberci podle informací iSport.cz objeví po více než měsíci opět v ligové základní sestavě Dukly, by se mohl dočkat už v sobotu. „Třeba budu doma hrát víc,“ přeje si šestatřicetiletý útočník, jenž byl venku pokaždé jen náhradníkem.

Vzhledem k tomu, že Slovan udržel v této sezoně čisté konto pouze jednou, a faktu, že nejvíc soubor Radoslava Kováče trápí naivní chování v obou boxech, nešlo by o kdovíjaké překvapení. Zvlášť když Jakub Řezníček pomaličku chytá lauf. Ne takový jako Jan Kliment, nicméně je vidět, že si na dres armádního klubu čím dál víc zvyká.

V neděli se Řezníček trefil v Olomouci (prohra 1:2) jako žolík, ve středu už jej kouč Petr Rada neopomněl v zahajovací jedenáctce pohárového duelu v Ústí nad Orlicí (4:0). Jako by ho chtěl trenér dostat do provozní teploty a nachystat si jej právě na Liberec. Vydařilo se, důrazný forvard se prosadil i v MOL Cupu.

„Fakt jsem rád, že jsem tady. Změnu klubu vítám, musím poděkovat Dukle. Mám zase chuť, v Brně už to ke konci nebylo takové... Napsalo se toho hodně, ale ještě můžu snad hrát. Těším se na každý zápas,“ říká upřímně.

Připomeňme letní kontext. Ve Zbrojovce s někdejším lídrem přestali počítat, na 21 minut zasáhl do utkání v Opavě (1:1) a na 35 minut v Táborsku (1:0). Na jihu Čech utkání rozhodl, přesto Brnu jako nepotřebný zamával a odstěhoval se do Prahy.

A spolu s milovníky statistik, rekordů a milníků začal větřit šanci na stou branku v nejvyšší soutěži. „Ale nešel do Dukly jen proto, že chce dát stý ligový gól,“ krotí téma Rada. „Mluvili jsme spolu, meta to samozřejmě je. Pro každého útočníka by to byla čest. On si to splní, doufám, v Dukle, ať je tam klub zapsaný. Ale teď to není o rekordech. Potřebujeme, aby nám pomohl zkušeností.“

V základní sestavě v Chance Lize nastoupil Řezníček za Duklu dosud jen jedinkrát, a sice doma proti Českým Budějovicím (3:0). V Hradci Králové (0:1), Karviné (0:0) i Olomouci začal na lavičce, přednost dostával Muris Mešanovič s Lukášem Matějkou. Teď se to možná otočí.

„Když jsem sem přicházel, bylo daný, že asi nebudu hrát všechno. Že budu naskakovat podle potřeby. Někdy třicet minut, doma třeba víc. To je na trenérovi, jsem s tím smířený. Nebo ne smířený... Ale vím o tom, šel jsem s tím do toho, respektuju to. Chci hlavně pomoct,“ míní pokorně.

Dukla za osm kol skórovala jen šestkrát, hůř už je na tom pouze Slovácko (4) a Dynamo (1). Řezníčkova buldočí povaha by se ve vápně zrovna proti Liberci, jenž neudržel nulu ani v poháru ve Štěchovicích proti Povltavské FA (výhra 3:1) a na pozici stopera má problémy, mohla hodit. Nebo jinak: jeho nasazení se vzhledem k očekávanému charakteru zápasu a typologie soupeře vyloženě nabízí. Kováčův mančaft nepatří mezi soky, proti kterým to bolí. Naopak tvrdost některým technikům Slovanu pochopitelně příliš nesedí. Vzadu jsou zranitelní, což platí i pro brankáře.

Proto by „Řízek“ s cenovkou 6,8 milionu v iSport Fantasy lize mohl být zajímavou víkendovou volbou i pro milovníky této hry.

„Řezna je typ, který jde za vším i za cenu tvrdého zákroku. Takové mám rád. Každý chce hrát, ale trenér musí rozhodnout. Někdy blbě, někdy dobře. Je důležité se staršími hráči komunikovat, aby věděli, na čem jsou. Zažil jsem to. V tom má výhodu, protože se mnou do nějaké meze mluvit může. Nejsme jediní v lize, kdo dává málo gólů. Příště třeba může nastoupit od začátku, ale uvidíme, co se mi zrodí v hlavě. Rozhodujeme se před každým zápasem zvlášť,“ nechce prozradit Rada.

Kováč a spol. jsou nicméně na pozoru. Jedním důvodem je Řezníček. Druhým úkol posbírat z následujících dvou kol před říjnovou reprezentační pauzou šest bodů. Po mači na Julisce je na programu podještědské derby s Jabloncem.