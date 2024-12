Hyský o progresu Karviné: To je moje filozofie. Spartě jsme zápas ulehčili

Vyhrála na držení míče, když dosáhla sedmapadesáti procent. To ukazuje, že Karviná neustoupila od principů, které si nastavila pod novým trenérem. I proti Spartě hrála aktivně, dostala se do zakončení, přesto v dohrávce osmého kola Chance Ligy prohrála na letenském stadionu vysoko 1:4. „Jsem přesvědčený, že jsme zápas Spartě strašně ulehčili,“ vyčítal si kouč Martin Hyský.

Kdy se zápas zlomil?

„Zásadní bylo, jak jsme se chovali po vyrovnání. Když vstřelíme gól, je potřeba výsledek aspoň na chvíli udržet a udělat všechno pro to, aby Sparta znejistila, což se jí stalo několik zápasů po sobě. Ale místo toho jsme jí dali obrovský dárek, když jsme zbytečně a naivně faulovali. Navíc chování našich hráčů ve zdi bylo naprosto katastrofální.“

Projevila se absence Krčíka a Fleišmana, dvou defenzivních hráčů?

„Oba mají formu, na podzim patří ke klíčovým hráčům. Ale oba mají karetní tresty, což fotbal přináší. Další kluci jsou připravení a Ražnatovič se Svozilem, které je nahradili, podali slušný výkony, zápas zvládli solidně. Ale ano, třeba Krčík hraje fantastický podzim, takže nám v dnešním zápase chyběl.“

Navíc vás podržel brankář Jakub Lapeš, že?

„Byl asi náš nejlepší hráč v zápase. Předvedl opět skvělé zákroky, podržel nás v několika situacích, i když se nevyvaroval špatných rozhodnutí v rozehrávce. Každopádně za mě patří k nejlepším gólmanům v lize a na Letné potvrdil skvělou podzimní formu.“

Ale ublížil vám inkasovaný gól už ve druhé minutě?

„Špatný vstup do zápasu je pro mě nepochopitelný. Inkasovali jsme branku po situaci, na kterou jsme upozorňovali. Vytvořili jsme malý tlak na míč a chování Lukáše Endla nebylo správné. Ale vrátili jsme se do zápasu a nastala pasáž, kdy jsme měli lepší kontrolu nad zápasem. V kabině o přestávce jsme cítili, že je to hratelné a můžeme Spartu znervóznit, což se nepovedlo.“

Jaké vidíte příčiny?

„Chci, aby mužstvo hrálo odvážně, snažilo se, ale nesmí to být naivní. Udělali jsme strašně moc špatných rozhodnutí, proto Sparta utkání možná lehce vyhrála.“

Jste hodně kritický, je vidět, že máte vysoké nároky. Změnila se pod vaším vedením mentalita hráčů v Karviné?

„Vím, že jsme se od začátku sezony posunuli. Když si vzpomenu na zápas v Plzni, neodehráli jsme tam vůbec dobrý zápas. Nebyli jsme spolu ještě tak dlouho. Teď vidím velký progres v souhře. Ale dnes jsme nevolili správní řešení.“

Přesto jste hráli kombinačně, odvážně…

„Český fotbal většinou sklouzne k tomu, že týmy zjednodušují situace. Jasně, je úspěch na Spartě vyhrát, bodovat a každý má svůj způsob hry. Ale hráči, aby rostli, posouvali se, musejí dodržovat principy i v zápasech proti týmům, které jsou kvalitní a na vyšší úrovni. Tohle je moje filozofie. Chtěl jsem, aby fotbal bavil lidi, ale dojeli jsme na to, že jsme byli dost naivní.“

Našel byste i pozitiva?

„Samozřejmě nechci náš výkon úplně hanit. Snažili jsme se hrát, dostat Spartu pod tlak a srovnali jsme po hezké akci do prázdné branky. Velký rozdíl vidím v zakončení. Vecheta a Botos se dostali do velmi dobrých situací, které musíme proměnit v gól. První z nich střílel hodně vysoko, druhý udělal Vindahlovi snadný zákrok. Na druhé straně Rrahmani dostal od nás prostor a trefil se krásně. To samé Birmančevič, který nedal sice dvě šance, ale dal hezký gól. Z toho se musíme ponaučit.“

Překvapila vás něčím Sparta?

„Řešili jsme hlavně sebe, jak se budeme chovat s míčem. Spíš jsme čekali, jestli Sparta zůstane u rozestavení 3-5-2. Rozhodla se hrát na dva útočníky Rrahmaniho s Krasniqim, i když po příchodu Peška, Birmančeviče a Olatunjiho změnila formaci. Ale byli jsme připravení, a když jsme správně vyrazili do presinku, Sparta hodně balonů vyhodila. Tohle je pro nás poučení, že když vylezeme, i takový soupeř najednou volí jednoduchá řešení. Tohle je pro nás velká škola.“