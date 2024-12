Jak si osahat Letnou. Unikátní projekt Sparty, inspirace i pro Liverpool

Ne, opravdu nevidí, jak přesně vypadá kabina na Letné. Neznají ani všechna její zákoutí. Přesto díky unikátnímu projektu Sparty, kterým překvapila i slavný Liverpool, získají zcela konkrétní představu. Úřadující český mistr pořádá pro zrakově postižené fanoušky exkurzi do míst, v nichž se za normálních okolností pohybují pouze svěřenci trenéra Larse Friise. Co všechno to obnáší?

Projít si fotbalový stadion skrz na skrz je pro nevidomé fanoušky unikátní záležitost. A to nejen v Česku, ale také v Evropě. „Nevíme o jiném klubu, který by něco takového pořádal,“ uvedla Irena Smetanová, manažerka komunitních projektů Sparty Praha. Což třeba na jaře při vzájemném střetnutí v Evropské lize zapůsobilo na vedení anglického Liverpoolu.

Na Letné se podobná akce konala už na jaře, znovu pak jen pár hodin před výkopem posledního ligového utkání s Jabloncem (2:1). Ve skupince se zrakově postiženými si stadion prošli také vybraní zástupci médií včetně redaktora webu iSport.cz.

A šlo o zážitek na vlastní kůži se vším všudy. „Nasaďte si škrabošku přes oči,“ pronesl jeden z organizátorů. Rázem byla tma. Jako by letenský stadion uprostřed noci zhasnul světla. Bez cizí pomoci by šlo o necelou hodinu plnou nástrah, proto s návštěvníky procházejí trasu dobrovolníci, kteří je neustále navigují, postrkují správným směrem a dodávají jim jistotu.

Připravit se, pozor. A start. Na chvíli se ze všech stali sparťanští fotbalisté. Vždyť zvenku prošli do místnosti, kde se Lukáš Haraslín, Victor Olatunji nebo Kaan Kairinen oblékají do rudých dresů. Přitom naslouchají posledním pokynům. „Tady je taktická tabule, kterou používá trenér Friis,“ řekl nahlas Zdeněk Říha, projektový manažer Sparty. A přitom do ní razantně bouchnul, což je při poznávání po tmě extrémně důležité. Díky tomu lze určit, z čeho je co vyrobené.

Navíc platí zásadní pravidlo: Sahání na všechno kolem je povoleno. „Počkat, na tomhle místě sedí Veljko Birmančevič,“ poznal tak jeden z nevidomých. Ano, měl pravdu. Jména hráčů na skříňkách byla totiž napsána Braillovým písmem.

Prohlídka byla velmi živá, zábavná. Navíc do šatny vkročil sparťanský masér Kamil Meixner, jenž se chystal na příjezd hráčů před zápasem. A tak k němu hned putoval jeden ze záludných dotazů. „Proč tady máte váhu? To si hráče po zápase vážíte, jestli se neflákali?“ prohodil s nadsázkou jeden z nevidomých. Ale vlastně to trefil. Tak se zjišťuje úbytek vody v těle.

„Na prohlídce jsem byl už podruhé, a i tak to pro mě bylo úplně jiné. Dozvěděl jsem se další, nové věci,“ poznamenal Zdeněk Barlok, předseda Českého svazu zrakově postižených sportovců, jenž před výkopem zápasu proti Jablonci převzal šek v hodnotě 625 tisíc korun od společnosti Betano.

Tento dar umožní financovat aktivity, které zrakově postiženžm pomohou sportovat a zapojit se do společnosti. „Chtěli jsme, aby naše podpora pro nevidomé fanoušky nebyla jen symbolickým gestem. Finanční pomocí a organizací setkání s hráči po zápase ukazujeme, že fotbal je pro všechny,“ pravil Roman Maco, manažer Betana v Česku.

Ale zpátky na stadion. Při odchodu z kabiny už zdálky zněla sparťanská hymna, stejně jako při nástupu kapitána Panáka a jeho kumpánů. Stačilo jen zdolat pár schodů, zabočit doprava, sejít další schody a otočit se doleva. Najednou se všem po obličeji prohnal studený průvan, jako důkaz, že jsme dorazili ke hřišti.

„Prosím, posaďte se,“ vybídl průvodce Říha. Ale nabídl místa k sezení pouze na střídačce hostů. Pár metrů opodál už analytický tým Sparty přichystal před lavičku stojany s tablety, které při utkání používají zejména asistenti Jens Askou, Tim Sparv a Michal Vávra.

Trasa pokračovala přes podélnou tribunu, na níž sedávají sparťanské legendy nebo skauti, kteří se zajímají o sparťanské hráče, jakými jsou (nebo v minulosti byli) Martin Vitík, Ladislav Krejčí, Adam Hložek či Tomáš Čvančara.

Ale své místo v prohlídce zaujaly i dřívější opory Sparty. V tiskovém centru, kde naplánovaná cesta skončila, si návštěvníci osahali obrovskou trofej pro mistra ligy, vítěze MOL Cupu nebo kopačku bývalého reprezentanta Pavla Nedvěda. Když jste po nich přejeli prstem, zjistili jste, že šlo o značku Adidas.

„A ve vitríně je bota Jana Kollera, který měl velikost devětačtyřicet a půl,“ nabídl zajímavost Říha. V tom mu do řeči skočil muž, který znal sparťanskou historii. „A myslíte taky na Jana Bergera? To byl panečku fotbalista.“ Jistě, olympijský vítěz z roku 1980 je vyobrazen na tapetě v tunelu, který vede z šatny na trávník.

Tím zážitek pro nevidomé na Spartě neskončil. Při zápase s Jabloncem usedli do sektoru na tribuně v blízkosti domácího kotle a nasadili si speciální sluchátka. Letenský klub ve spolupráci s organizací Livesport přináší zrakově postiženým živý komentář jim šitý na míru. „Mně třeba zajímá, kde se při utkání pohybuje brankář. Třeba Vindahl tuším, že bude asi až za vápnem,“ přispěchal s připomínkou jeden z posluchačů. „Na hřišti se děje spousta věcí, které normálně ani nevnímáme. Proto se snažíme být úderní a přesní v tom, kde se hra přesně odehrává,“ líčil David Žampach, komentátor z Livesportu.

A o to jde. Aby každý fanoušek měl možnost prožít fotbal naplno. „Chtěli jsme ukázat, že fotbal může být mostem mezi světy, které by se jinak nepotkaly,“ zakončila Smetanová.