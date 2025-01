Kohút do Baníku už teď? Kouč Slovácka je pro: Nejlepší pro všechny

Zatím vše při starém. Ofenzivní záložník Michal Kohút (24) v pondělí začal přípravu ve Slovácku, ovšem jeho zimní transfer do Baníku je stále velmi pravděpodobný. V Ostravě už se v předstihu domluvil na smlouvě s platností od 1. července a nyní je ambicí všech zainteresovaných stran, aby k dohodě došlo ještě dřív. Opačným směrem by měl zamířit některý ze členů Hapalova kádru. Ve hře jsou také útočníci Abdullahi Tanko a Jiří Klíma. „Výměna je možná, postupem času se otevírá více jmen,“ uvedl trenér Ondřej Smetana.

Zdánlivě se nic extra zajímavého neděje. Michal Kohút normálně trénuje se Slováckem, kde má smlouvu do konce sezony. Absolvuje všechna cvičení jako ostatní hráči. Ovšem jednou nohou už je z klubu, který ho vychoval, venku. Nový kontrakt odmítl podepsat, skočil po lukrativnější ligové nabídce.

Je reálné, že na jaře už bude bojovat o místo v sestavě Baníku. Kdo přijde do Uherského Hradiště za něj? Mělo by jít o výkonnostně srovnatelnou náhradu. „Cíleně máme vybraného jednoho hráče,“ naznačil trenér Ondřej Smetana. Konkrétní být nechtěl. Čeká na závěrečné stanovisko. „Variant, jak se tato situace může vyřešit, je víc,“ dodal.

Každopádně samotný kouč dal najevo, že by byla dohoda o Kohútově odchodu už v zimě ideálním řešením pro všechny. Kdyby bylo na něm, rozhodne se hned. „Ale chápu, že každý hájí své zájmy,“ dodal s pochopením.

Aby dynamický záložník zůstal ještě půl roku ve Slovácku, kde nemá budoucnost, nedává moc smysl. „Pokud je to tak, že už je domluvený s Baníkem, asi by bylo nejlepší, kdyby se posunul a my jsme za něj přivedli adekvátní, anebo ještě lepší náhradu. Spokojení by mohli být všichni,“ nastínil Smetana. Možné je však i to, že k rychlejší domluvě nedojde. „Když bude k dispozici na jaře nám, máme kvalitního hráče. Věřím, že je profesionál a dobře nastavený, takže odvede pro tým maximum,“ doufal.