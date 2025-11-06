Jarolím o snovém začátku: Srovnání s Hyským? Obavy jsem neměl. Mbodji připomíná Simu
Lepší vstup do angažmá v Karviné si snad ani nemohl přát. Ze čtyř soutěžních zápasů sebral tři výhry a jednu remízu. „Je to sen. Všechno se seběhlo strašně rychle, když si vezmu, kde jsem byl před měsícem,“ vzpomíná kouč Marek Jarolím pro Ligu naruby a iSport Premium. V obsáhlém rozhovoru dále rozebírá, proč neměl obavy, že ho bude veřejnost srovnávat s předchůdcem Martinem Hyským. Co říká na progres svého bývalého svěřence z Jihlavy Youssouphy Mbodjiho?
Ve Slezsku už stihl postoupit do čtvrtfinále MOL Cupu a v Chance Lize porazil Mladou Boleslav spolu s favorizovanou Spartou. „Samozřejmě nám to už nikdo nevezme, ale na druhou stranu je potřeba jít dál. Nevyplácí se, když je na slavení mnoho času. Zápas to byl dobrý i díky způsobu hry Sparty. Sešly se týmy, které chtějí hrát. Nic jsme si nedarovali, bylo to kdo s koho. Myslím si, že takové zápasy posouvají a baví,“ hodnotí s odstupem pár dnů sladké vítězství 2:1.
Karviná dokázala na domácím hřišti porazit Spartu poprvé v klubové historii. Jak vám to zní?
„Furt hezky. Je skvělý počin, že se to povedlo, a ještě po takovém způsobu hry. Zároveň je potřeba s pokorou pracovat dál a připravovat se, protože sezona je náročná, dlouhá a zápasy v ní jdou rychle za sebou. Nevyplácí se, když se v tom člověk dlouho babrá a slaví. Jdeme dál. Potřebujeme makat a na naší cestě zůstat co nejdéle.“
Dostali hráči za odměnu jednodenní nebo dvoudenní volno?
„I kvůli tomu, že jsme předtím jeli čtrnáct dnů v kuse, měli dva dny volna. Byla to pro kluky taková velká odměna, protože samozřejmě mají rádi, když si můžou trošku odpočinout. Je ale potřeba z tohoto módu přejít, aby tam byl pořád motor, hlad a také chuť podobné výkony předvádět dál. Kluci, kteří třeba takové vytížení neměli, dostali plány na trénink, aby se udrželi v provozu.“