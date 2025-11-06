Předplatné

Jarolím o snovém začátku: Srovnání s Hyským? Obavy jsem neměl. Mbodji připomíná Simu

Jarolím o parádním začátku: Výsledkově jen to sen. Srovnání s Hyským? Obavy jsem neměl • Zdroj: isportTV
Trenér Karviné Marek Jarolím během zápasu se Spartou
Gólová oslava Abdallaha Gninga
Abdallah Gning se raduje z gólu s Jiřím Fleišmanem
Karvinská radost po trefě Aboubacara Traoreho proti Spartě
Karvinská radost po trefě Aboubacara Traoreho proti Spartě
Brankář Karviné Jakub Lapeš
Trenér Karviné Marek Jarolím během zápasu se Spartou
Daniel Fekets
Chance Liga
Lepší vstup do angažmá v Karviné si snad ani nemohl přát. Ze čtyř soutěžních zápasů sebral tři výhry a jednu remízu. „Je to sen. Všechno se seběhlo strašně rychle, když si vezmu, kde jsem byl před měsícem,“ vzpomíná kouč Marek Jarolím pro Ligu naruby a iSport Premium. V obsáhlém rozhovoru dále rozebírá, proč neměl obavy, že ho bude veřejnost srovnávat s předchůdcem Martinem Hyským. Co říká na progres svého bývalého svěřence z Jihlavy Youssouphy Mbodjiho?

Ve Slezsku už stihl postoupit do čtvrtfinále MOL Cupu a v Chance Lize porazil Mladou Boleslav spolu s favorizovanou Spartou. „Samozřejmě nám to už nikdo nevezme, ale na druhou stranu je potřeba jít dál. Nevyplácí se, když je na slavení mnoho času. Zápas to byl dobrý i díky způsobu hry Sparty. Sešly se týmy, které chtějí hrát. Nic jsme si nedarovali, bylo to kdo s koho. Myslím si, že takové zápasy posouvají a baví,“ hodnotí s odstupem pár dnů sladké vítězství 2:1.

Karviná dokázala na domácím hřišti porazit Spartu poprvé v klubové historii. Jak vám to zní?
„Furt hezky. Je skvělý počin, že se to povedlo, a ještě po takovém způsobu hry. Zároveň je potřeba s pokorou pracovat dál a připravovat se, protože sezona je náročná, dlouhá a zápasy v ní jdou rychle za sebou. Nevyplácí se, když se v tom člověk dlouho babrá a slaví. Jdeme dál. Potřebujeme makat a na naší cestě zůstat co nejdéle.“

Dostali hráči za odměnu jednodenní nebo dvoudenní volno?
„I kvůli tomu, že jsme předtím jeli čtrnáct dnů v kuse, měli dva dny volna. Byla to pro kluky taková velká odměna, protože samozřejmě mají rádi, když si můžou trošku odpočinout. Je ale potřeba z tohoto módu přejít, aby tam byl pořád motor, hlad a také chuť podobné výkony předvádět dál. Kluci, kteří třeba takové vytížení neměli, dostali plány na trénink, aby se udrželi v provozu.“

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

