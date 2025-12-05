Hašioka, Zmrzlý, Olayinka... O kterých hráčích se bude ve Slavii v zimě mluvit?
Zima se blíží a lídr fotbalové Chance Ligy Slavia může být, co se potenciální ztráty opor týče, relativně v klidu. Sešívaný dres svlékne pouze Christos Zafeiris, ale o tom v Edenu vědí už od léta. Od září je ohlášený i příchod Samuela Isifeho z Dukly. O jakých dalších jménech, co se týče pohybů směrem ven i dovnitř, se výhledově k lednu spekuluje?
Daiki Hašioka (26)
Post: pravý obránce
Zápasy: 13
Minuty: 533
Góly/asistence: 0/0
Japonský experiment, který se zřejmě nepovedl. Hašioka dostal pár šancí, ale nepřesvědčil, především po výprasku na hřišti Interu už se mu cesta do základní sestavy zavřela. Přednost dokonce dostával David Moses a s příchodem Samuela Isifeho bude letní posila přebytečná. Japonec, jakkoliv v kabině oblíbený, má údajně výpadky koncentrace i na tréninku. Podle informací Sportu ho sleduje dánský tým Bröndby Kodaň. V případě nabídky je odchod pravděpodobný.
Ondřej Zmrzlý (26)
Post: levý obránce
Zápasy: 13
Minuty: 753
Góly/asistence: 1/0
Na začátku sezony cítil šanci si obhájit post levého obránce, pak se ale nedostal na soupisku pro Ligu mistrů. Od té doby je opět primárně náhradníkem, kouká na záda Bořilovi i Mbodjimu. Jeho dva roky dlouhé působení ve Slavii se možná blíží ke konci. Už v létě měl Zmrzlý možnosti z Polska, nyní je dle informací Sportu realistický i návrat do ambiciózní Sigmy Olomouc.
Peter Olayinka (30)
Post: levý křídelník
Klub: bez angažmá
Zápasy: 12
Minuty: 299
Góly/asistence: 1/0
Návrat ztraceného syna? Olayinka se skoro rok a půl po nepovedeném přestupu do Slavie stal volným hráčem, v CZ Bělehrad rozvázal smlouvu. Ale už je asi příliš pozdě. Byť byl Nigerijec s českým klubem konstantně v kontaktu, nyní není podle informací Sportu jeho návrat na stole. Nikdy neříkej nikdy, ale zájem Slavie není dostatečně silný a sám hráč hledá možnost angažmá v mimoevropských ligách s možností lukrativní smlouvy.
Lukáš Vorlický (23)
Post: ofenzivní záložník
Zápasy: 9
Minuty: 316
Góly/asistence: 2/0
Věří, že má na víc, než být občasným střídajícím hráčem. Byť Slavia oficiálně reagovala na dřívější informace deníku Sport o přesunu na hostování do Artisu Brno, tato varianta stále v zákulisí rezonuje. Je téměř jisté, že ofenzivní kreativní záložník změní v zimě působiště a ambiciózní celek z druhé ligy by byl ideální destinací.
Muhammed Cham (25)
Post: ofenzivní záložník
Zápasy: 12
Minuty: 262
Góly/asistence: 0/1
Od míčového kouzelníka se čekalo mnohem více, důvěru od realizačního týmu ale nemá. Je však v zapeklité situaci. V sezoně už nastoupil za dva různé kluby, tudíž čelí pouze třem alternativám – se Slavií absolvuje plnou přípravu a zabojuje o místo, nebo ukončí hostování a vrátí se do Turecka. Tam je ale rovněž v nelibosti trenéra. Pravděpodobnější je první varianta s tím, že vysoká přestupní klauzule nebude na konci sezony aktivována.
Hamidou Kante (20)
Post: levý obránce
Klub: Artis Brno
Zápasy: 15
Minuty: 1 332
Góly/asistence: 0/1
První zimní posila oficiálně potvrzena. Slavia na začátku prosince dotáhla přestup druholigové komety. V Edenu tentokrát při hledání nového Dioufa věří, že narazili na terno, navíc byli jako jediní schopni splnit požadovanou cenu brněnského Artisu – 50 milionů korun. Rychlostně vybavený Afričan by měl se Slavií absolvovat přípravu a zůstat v kádru i pro jarní část.
Erik Prekop (28)
Post: útočník
Zápasy: 10
Minuty: 352
Góly/asistence: 0/1
Nedávno mohl slavit první gól, po kterém by z jeho zad spadla stomilionová zátěž, ale radost mu zrušil VAR. Angažmá slovenského ranaře je tak zatím průšvih, ani z lavičky nepřesvědčuje. Odchod hned v zimě? Podle informací Sportu prakticky vyloučeno. Prekop na tréninku pracuje příkladně, chce smůlu zlomit. Minimálně jarní část na to dostane. Pokud se ale neprosadí, jeho slávistická epizoda kariéry zřejmě v létě skončí.
Alexandr Bužek (21)
Post: střední záložník
Zápasy: 16
Minuty: 1 137
Góly/asistence: 2/1
V očích realizačního týmu je vysoko prakticky od doby, kdy vkročil do Edenu. Srazil ho vlastní gól proti belgickému Unionu, od ledna 2025 už je to ale nový a dokonce lepší Bužek. Práce Martina Hyského z něj udělala ještě většího univerzála, dál hraje i pod koučem Markem Jarolímem. Je ideálním kandidátem na nahrazení Christose Zafeirise a dost pravděpodobně zamíří v zimě se Slavií do Španělska.
Timothy Ouma (21)
Post: defenzivní záložník
Klub: Lech Poznaň
Zápasy: 21
Minuty: 1 407
Góly/asistence: 0/0
Tady je více věcí špatně. Keňský záložník zatím rozděluje na hostování v Lechu Poznaň polské fanoušky – po vlažném začátku se rozehrál do solidní formy, ale například ve středu odcházel po šíleném výkonu v poháru ze hřiště po 24 minutách. Nadále se navíc rojí spekulace ohledně hráčova charakteru, ve Slavii mu zase nevěří z pohledu kondice a intenzity pohybu. Lech na něj opci nemá, ale stejně tak zřejmě jednadvacetiletý středopolař nemá budoucnost ve Slavii. V zimě se vracet nebude.