Předplatné

Kozel: Penalta na jedné straně ano, na druhé ne. Douděra jak kdyby dostal pěstí

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý • Zdroj: isportTV
Štěpán Chaloupek se raduje z branky
Tomáš Chorý v utkání s Jabloncem
Tomáš Chorý v utkání s Jabloncem
Filip Zorvan překonal Jindřicha Staňka v brance Slavie
Stoper Slavie Štěpán Chaloupek v ofenzivním snažení
Jindřich Staněk inkasuje po střele Filipa Zorvana
25
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Jablonecký kouč Luboš Kozel strávil velkou část prvního poločasu v Edenu v horlivé diskuzi se čtvrtým rozhodčím. Proč? Nelíbil se mu metr sudího Jana Beneše, který podle trenéra na jedné straně penaltu pískl a na druhé za podobný zákrok ne. Jinak byl ale po podzimní jízdě zakončené třemi góly na půdě Slavie a ziskem třetího místa spokojený. „Myslím, že diváky to muselo bavit,“ pravil po prohře 3:4 v 19. kole Chance Ligy.

Tři góly se v Edenu nedávají každý den, mrzí proto prohra? „Respektuji sílu Slavie, byla v průběhu utkání lepším týmem. Ale to mnohdy není rozhodující. Třikrát jsme vyrovnali, což je chvályhodné, a proto mě mrzí, že jsme z toho bod nevydolovali. Zápas jsme začali špatně, nemohli jsme se deset minut dostat za půlku. Pak jsme si vždy pomohli gólem, ale sami jsme se nevyvarovali chybám. Prohráli jsme, takže spokojení být úplně nemůžeme.“

Mluvíte o začátku, kdy dal Tekijaški dárek Slavii. A po změně stran udělal něco podobného Vakho. Jak si to vysvětlujete?
„Je to z části dáno kvalitou Slavie, která vás dostane pod tlak. Chceme hrát konstruktivně a neodkopávat, ale dali jsme jim to do nohy dvakrát před naším vápnem. Ale to nebylo rozhodující.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Hodně jste si v prvním poločase stěžoval u čtvrtého rozhodčího. Kvůli penaltě pro Slavii?
„Nějak se to kumulovalo během zápasu. Sudí nastaví nějaký metr, pak na jedné straně přišlápne Tomáš Chorý Tondu Růska a není to penalta. Za pět minut na druhé straně souboj, který asi byl faul, Cedidla tam byl pozdě. Ale jsou to dvě podobné situace, na jedné straně odpískaná je a na druhé ne. A celkově posuzování různých situací… Lamine Jawo dostane žlutou kartu za to, že možná lehce sáhne Douděrovi na obličej a ten se sklátí, jako kdyby dostal pěstí. Jiné souboje zas nejsou.“

Jawo se také rozčiloval, že jste před gólem Chaloupka na 3:2 nestihli vystřídat…
„Chtěli jsme střídat, ale Slavia kopala roh. Tak jsme říkali sudímu, že ještě ne. Míč šel do autu, my řvali, že střídáme, ale nikdo nás neslyší. Slavia rozehraje aut a je z toho gól. Tak bych to řekl.“

Zároveň sám musíte chválit efektivitu – tři střely na bránu, tři góly. To vás provází dlouhodobě, v čem je kouzlo?
„Zkrátka věříme tomu, co děláme. Herně Slavia byla lepší o gól, ale my si umíme pomoct věcmi, ve kterých jsme silní – roh, štěstí u trestňáku. A třetí gól? Lamina jsem nenasadil od začátku, protože jsem ho nechtěl mít vykartovaného na první jarní zápas. On tam sice vlétl a dal gól, což je skvělé, ale pak ji dostane za tohle… To mě trochu zamrzelo.“

KonecLIVE
43

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians1854914:2119
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů