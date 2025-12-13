Kozel: Penalta na jedné straně ano, na druhé ne. Douděra jak kdyby dostal pěstí
Jablonecký kouč Luboš Kozel strávil velkou část prvního poločasu v Edenu v horlivé diskuzi se čtvrtým rozhodčím. Proč? Nelíbil se mu metr sudího Jana Beneše, který podle trenéra na jedné straně penaltu pískl a na druhé za podobný zákrok ne. Jinak byl ale po podzimní jízdě zakončené třemi góly na půdě Slavie a ziskem třetího místa spokojený. „Myslím, že diváky to muselo bavit,“ pravil po prohře 3:4 v 19. kole Chance Ligy.
Tři góly se v Edenu nedávají každý den, mrzí proto prohra? „Respektuji sílu Slavie, byla v průběhu utkání lepším týmem. Ale to mnohdy není rozhodující. Třikrát jsme vyrovnali, což je chvályhodné, a proto mě mrzí, že jsme z toho bod nevydolovali. Zápas jsme začali špatně, nemohli jsme se deset minut dostat za půlku. Pak jsme si vždy pomohli gólem, ale sami jsme se nevyvarovali chybám. Prohráli jsme, takže spokojení být úplně nemůžeme.“
Mluvíte o začátku, kdy dal Tekijaški dárek Slavii. A po změně stran udělal něco podobného Vakho. Jak si to vysvětlujete?
„Je to z části dáno kvalitou Slavie, která vás dostane pod tlak. Chceme hrát konstruktivně a neodkopávat, ale dali jsme jim to do nohy dvakrát před naším vápnem. Ale to nebylo rozhodující.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Hodně jste si v prvním poločase stěžoval u čtvrtého rozhodčího. Kvůli penaltě pro Slavii?
„Nějak se to kumulovalo během zápasu. Sudí nastaví nějaký metr, pak na jedné straně přišlápne Tomáš Chorý Tondu Růska a není to penalta. Za pět minut na druhé straně souboj, který asi byl faul, Cedidla tam byl pozdě. Ale jsou to dvě podobné situace, na jedné straně odpískaná je a na druhé ne. A celkově posuzování různých situací… Lamine Jawo dostane žlutou kartu za to, že možná lehce sáhne Douděrovi na obličej a ten se sklátí, jako kdyby dostal pěstí. Jiné souboje zas nejsou.“
Jawo se také rozčiloval, že jste před gólem Chaloupka na 3:2 nestihli vystřídat…
„Chtěli jsme střídat, ale Slavia kopala roh. Tak jsme říkali sudímu, že ještě ne. Míč šel do autu, my řvali, že střídáme, ale nikdo nás neslyší. Slavia rozehraje aut a je z toho gól. Tak bych to řekl.“
Zároveň sám musíte chválit efektivitu – tři střely na bránu, tři góly. To vás provází dlouhodobě, v čem je kouzlo?
„Zkrátka věříme tomu, co děláme. Herně Slavia byla lepší o gól, ale my si umíme pomoct věcmi, ve kterých jsme silní – roh, štěstí u trestňáku. A třetí gól? Lamina jsem nenasadil od začátku, protože jsem ho nechtěl mít vykartovaného na první jarní zápas. On tam sice vlétl a dal gól, což je skvělé, ale pak ji dostane za tohle… To mě trochu zamrzelo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu