Záchranářské jaro: Baník v nové roli, data posílají dolů Duklu. Jsou Pardubice v suchu?
To bude boj! Od desátého do šestnáctého místa jsou po konci podzimní části týmy vyskládané na rozmezí sedmi bodů. Nikdo není jasný outsider, téměř pro každého by byl sestup katastrofou. Na koho to tedy padne? „Baník si do teď možná ani neuvědomoval, že o záchranu hraje. Alespoň tak na mě působil o víkendu,“ říká redaktor Bartoloměj Černík. S kolegou Michalem Kvasnicou do poslední podzimní epizody Liga naruby ZOOM zařadili právě i trápící se ostravský celek. Na základě datových pravděpodobností, sportovních výsledků i síle v zákulisí porovnávají všechny adepty na boj o záchranu. „Pardubice? To byl nedávno mrtvý klub. Teď vidím hodně naděje,“ vyhlíží Kvasnica. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu