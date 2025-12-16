Předplatné

Záchranářské jaro: Baník v nové roli, data posílají dolů Duklu. Jsou Pardubice v suchu?

Zápas Pardubic na Baníku
Zápas Pardubic na Baníku
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
To bude boj! Od desátého do šestnáctého místa jsou po konci podzimní části týmy vyskládané na rozmezí sedmi bodů. Nikdo není jasný outsider, téměř pro každého by byl sestup katastrofou. Na koho to tedy padne? „Baník si do teď možná ani neuvědomoval, že o záchranu hraje. Alespoň tak na mě působil o víkendu,“ říká redaktor Bartoloměj Černík. S kolegou Michalem Kvasnicou do poslední podzimní epizody Liga naruby ZOOM zařadili právě i trápící se ostravský celek. Na základě datových pravděpodobností, sportovních výsledků i síle v zákulisí porovnávají všechny adepty na boj o záchranu. „Pardubice? To byl nedávno mrtvý klub. Teď vidím hodně naděje,“ vyhlíží Kvasnica. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Celý díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

