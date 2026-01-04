Plzeň hledá náhradu za Jedličku: blízko je příchod mladého reprezentanta
Na startu zimní přípravy je v plzeňských kancelářích pořádný frmol. Viktoria chce mít kádr pro jarní část sezony postavený co nejdřív a intenzivně řeší posily. Gólman Martin Jedlička (27) dostal svolení k hledání angažmá v cizině, místo jedničky posledních sezon už má klub vyhlédnutou náhradu – blízko je příchod mládežnického reprezentanta ze Slovenska Dominika Ťapaje (21) z Ružomberku, připojit k týmu by se mohl už na soustředění ve Španělsku.
Martin Jedlička přišel o pozici prvního brankáře na konci podzimu, kdy se začal prosazovat obrovitý Rakušan Florian Wiegele (24). „V momentě, kdy ztratil svou pozici, s ní nebyl spokojený. Dohodli jsme se s vedením i hráčem, že mu nebudeme bránit, aby si našel novou cestu v podobě zahraničního angažmá,“ přiznal v sobotu na startu přípravy plzeňský trenér Martin Hyský.
Zároveň potvrdil, že klub ke stávající trojici (společně s Wiegelem má Plzeň k dispozici ještě Mariána Tvrdoně a Matyáše Šilhavého) shání ještě jednoho brankáře. Hyský měl mít zájem o Jakuba Lapeše (26) z Karviné, toho ale klub neuvolnil. Pozornost se nakonec stočila na Slovensko.
Vedení klubu intenzivně pracuje na příchodu Dominika Ťapaje (21). Mladého gólmana z Ružomberku, zároveň člena slovenské jednadvacítky. Zprávu přinesl jako první slovenský novinář Jozef Kopčo. Podle aktuálních informací iSport.cz je dohoda velmi blízko a nadějný brankář by se brzy mohl připojit k plzeňskému týmu, ideálně co nejdřív na soustředění ve Španělsku – Viktoria odlétá do tradiční destinace Benidorm v pondělí, odehraje tam dva přípravné zápasy a zpět se vrací v pátek 16. ledna. Sezonu startuje utkáním Evropské ligy proti Portu ve čtvrtek 22. ledna.
Plzeň k sobě láká silného, vysokého gólmana. Má výborný reflex, je dobrý na čáře se slušnou rozehrávkou. Je navíc velmi perspektivní, na konci roku absolvoval speciální gólmanský kemp v Turecku se společností V&M Agency. Podle redakčních zdrojů ze Slovenska se navíc na přelomu loňského jara a léta řešil Ťapajův transfer do Slovanu Bratislava, jenž si ho vyhlédl jako potenciální náhradu za Dominika Takáče, jelikož o oporu byl tehdy vzhledem k výkonům v Lize mistrů zájem ze zahraničí. Nakonec však z přestupu sešlo, za lepším míří až teď o pár měsíců později.
Viktoria si do brány chystá také šikovného odchovance Viktora Baiera (20), který strávil podzim na úspěšném hostování v rakouském Linzu. V klubu počítají s jeho návratem v létě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu