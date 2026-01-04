Předplatné

Plzeň hledá náhradu za Jedličku: blízko je příchod mladého reprezentanta

Brankář Dominik Ťapaj by mohl zamířit do Plzně
Brankář Dominik Ťapaj by mohl zamířit do PlzněZdroj: Profimedia.cz
Brankář Dominik Ťapaj by mohl zamířit do Plzně
Trenér Martin Hyský na startu přípravy Plzně
Trenér Martin Hyský na startu přípravy Plzně
Trenér Martin Hyský na startu přípravy Plzně
Fotbalová Plzeň v zimní přípravě
Fotbalová Plzeň v zimní přípravě
Fotbalová Plzeň v zimní přípravě
17
Fotogalerie
Jonáš Bartoš, Michal Kvasnica
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)

Na startu zimní přípravy je v plzeňských kancelářích pořádný frmol. Viktoria chce mít kádr pro jarní část sezony postavený co nejdřív a intenzivně řeší posily. Gólman Martin Jedlička (27) dostal svolení k hledání angažmá v cizině, místo jedničky posledních sezon už má klub vyhlédnutou náhradu – blízko je příchod mládežnického reprezentanta ze Slovenska Dominika Ťapaje (21) z Ružomberku, připojit k týmu by se mohl už na soustředění ve Španělsku. 

Martin Jedlička přišel o pozici prvního brankáře na konci podzimu, kdy se začal prosazovat obrovitý Rakušan Florian Wiegele (24). „V momentě, kdy ztratil svou pozici, s ní nebyl spokojený. Dohodli jsme se s vedením i hráčem, že mu nebudeme bránit, aby si našel novou cestu v podobě zahraničního angažmá,“ přiznal v sobotu na startu přípravy plzeňský trenér Martin Hyský.

Zároveň potvrdil, že klub ke stávající trojici (společně s Wiegelem má Plzeň k dispozici ještě Mariána Tvrdoně a Matyáše Šilhavého) shání ještě jednoho brankáře. Hyský měl mít zájem o Jakuba Lapeše (26) z Karviné, toho ale klub neuvolnil. Pozornost se nakonec stočila na Slovensko.

Vedení klubu intenzivně pracuje na příchodu Dominika Ťapaje (21). Mladého gólmana z Ružomberku, zároveň člena slovenské jednadvacítky. Zprávu přinesl jako první slovenský novinář Jozef Kopčo. Podle aktuálních informací iSport.cz je dohoda velmi blízko a nadějný brankář by se brzy mohl připojit k plzeňskému týmu, ideálně co nejdřív na soustředění ve Španělsku – Viktoria odlétá do tradiční destinace Benidorm v pondělí, odehraje tam dva přípravné zápasy a zpět se vrací v pátek 16. ledna. Sezonu startuje utkáním Evropské ligy proti Portu ve čtvrtek 22. ledna.

Plzeň k sobě láká silného, vysokého gólmana. Má výborný reflex, je dobrý na čáře se slušnou rozehrávkou. Je navíc velmi perspektivní, na konci roku absolvoval speciální gólmanský kemp v Turecku se společností V&M Agency. Podle redakčních zdrojů ze Slovenska se navíc na přelomu loňského jara a léta řešil Ťapajův transfer do Slovanu Bratislava, jenž si ho vyhlédl jako potenciální náhradu za Dominika Takáče, jelikož o oporu byl tehdy vzhledem k výkonům v Lize mistrů zájem ze zahraničí. Nakonec však z přestupu sešlo, za lepším míří až teď o pár měsíců později.

Viktoria si do brány chystá také šikovného odchovance Viktora Baiera (20), který strávil podzim na úspěšném hostování v rakouském Linzu. V klubu počítají s jeho návratem v létě.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (6)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů