Trénink Slavie v ráji s holohlavým Maradonou. Welcome back, Osky! A kde je kouč?
REPORTÁŽ PŘÍMO Z MARBELLY | Vyhlášené letovisko na pobřeží Středozemního moře ročně navštíví skoro patnáct milionů turistů. Slavia se však na jihu Španělska už poněkolikáté chystá na jarní hon za titulem. A v těchto dnech i na slavnou Barcelonu. „No, spíš na Pardubice,“ rozesměje se Stanislav Tecl. V modré teplákové soupravě sleduje bývalé spoluhráče. V Marbella Football Centre právě začíná trénink úřadujícího šampiona. Je intenzivní, tvrdý, nesmlouvavý a nejvíc je slyšet holohlavý Maradona.
Když od žlutých pláží na pobřeží moře vystoupáte klikatou silnicí blíž k majestátnému pohoří Sierra Blanca, naskytne se božský výhled. V tichu se kocháte pohledem na skalní masivy, na opačné straně se slunce opírá do písčitého pobřeží.
O pár stovek metrů dál, o něco níž, je Marbella Football Centre. Tréninkový areál, doslova skvost, s precizně upravenými trávnatými koberci. Každý rok láká spoustu evropských mužstev. V lednu si sem odskočil Dortmund, je tady Feyenoord, FC Kodaň, Bodö/Glimt, v pondělí dorazila Sparta, chystají se Olomouc i Pardubice. Druhý týden se zde připravuje Slavia.
Autem je to z centra Marbelly zhruba čtvrthodinku. Dlouho nic nenaznačuje, že jsem blízko cíli. Jen navigace tvrdošíjně odpočítává poslední stovky metrů. Na kruhovém objezdu vybírám třetí výjezd. Úzkou asfaltovou cestu lemují neupravené vzrostlé keře, získávám dojem, že jedu špatně. V dálce zahlédnu tři postavy v modrých soupravách, Štěpán Chaloupek s dalšími dvěma spoluhráči kráčí na trénink. Jsem správně. Uff.
Za pár chvil se ocitám ve fotbalové oáze. Skoro mám strach vstoupit na jeden z mnoha pečlivě upravených trávníků. Slavia má k dispozici hřiště klasických rozměrů, to druhé je menší, odehrává se na něm bago, nebo si na něj odskočí hráči, kteří nejsou během sedmdesátiminutové jednotky tolik v zápřahu. Jde především o nejmladší hráče, co ve Španělsku teprve poznávají chod A mužstva.
Hraje se bago. V hlavní roli je asistent Zdeněk Houštecký. V ikonickém modrobílém dresu Diega Maradony s tmavě modrou kapitánskou páskou na ruce halasí při každém doteku s míčem. „A to si ještě zapomněl v Praze černou paruku,“ poznamená kapitán sešívané party Jan Bořil. Dres s legendárním fotbalovým bohémem dostal Houštecký před třemi lety od Micka van Burena. Jako dárek od Ježíška, k Vánocům.
Od té doby s ním baví okolí, na trénincích dělá atmosféru. Řve, křičí, glosuje, chválí, naříká, když se mu něco nepovede. Hráči to milují, z trenéra si dělají šoufky. Houštecký je totiž extrémně soutěživý kumpán. Nesnáší porážky. V ničem. Na konci tréninku se zapojí do závěrečné hry dvou menších týmů, kdy centr ze strany je třeba zakončit úspěšnou ranou z voleje. Gólman může vyběhnout jen do vymezeného prostoru.
Houšteckému se dlouho nedaří, přestřeluje, nebo tyče úplně míjí. Do vzduchu se snáší poslední míč, tělo energického čtyřiapadesátiletého trenéra se našteluje do ideálního směru, rána a gól. Autor rozpustile slaví, Tomáš Chorý s plnou vážností však reklamuje dvojdotek. „Já viděl dokonce tři doteky,“ ozve se z davu. Do Houšteckého jako když vletí roj vos, začne se vztekat, hádat, padají ostré výrazy. Všichni se náramně baví. Dva kohouti se za chvíli objímají.
Pomalu se blíží začátek, ale nikde není hlavní postava – Jindřich Trpišovský. Dává si načas. Ne že by zmeškal, to by dostal mastnou pokutu… „Kluci dnes mají delší bago, tak jsem přišel až teď,“ vysvětlí.
Z hotelu Westin La Quinta chodí pěšky, dolů ze strmého kopce, necelý kilometr chůze. Má to rád. Může přemýšlet, být na chvíli v klidu, jen sám se sebou. Po tréninku se vždy sebere a vystoupá po svých zase nahoru. Nemyslete si, dá to zabrat. Většinou ještě skočí do výtečně vybavené posilovny, kterou si slávisté nemůžou vynachválit.
Ve středu ale na hřišti ještě chvilku setrval. Hráči už odešli na oběd, on si zahrál „čáru“ s asistentem Pavlem Řehákem, jeho agentem Jiřím Müllerem, zapojil se i Jaroslav Tvrdík. „Minulý rok jsme taky hráli, a pak jsme získali titul. Proto musíme zase,“ směje se.
Tradice je tradice. Musejí se dodržovat. Obzvlášť takhle důležité. O tom, jak čára dopadla, se nesmí na veřejnosti vyprávět. Šance pro Spartu? Výsledek klání byl jiný než minulou zimu…
Dobré zprávy pro Slavii jsou minimálně tři: Tomáš Chorý uklidí každý balon do brány, většinou přesně k tyči. David Jurásek se začleňuje, z leva sype přesné centry a celou jednotku zvládl ve vysokém tempu Oscar, na konci podzimu zraněný.
Když při hře jeden na jednoho vytlačil do strany Muhammeda Chama a nenechal ho zakončit, sklidil bouřlivý aplaus. „Welcome back, Osky,“ křičel asistent Milan Kerbr.
Něco podobného se povedlo i Lukáši Provodovi, jen na úkor Davida Mosese. „Tohle umíš jen ty a Bonucci,“ chechtal se Trpišovský.
Za pár minut bylo v areálu ticho, jen po silnici sjížděl autobus FC Kodaň. Klid vydržel jen chvíli. Ve čtvrtek slávisté budou více řešit herní věci, v pátek je čeká generálka s Brann Bergen. A pak už ve středu v Edenu Barcelona na pódiu Ligy mistrů.