Hyský po generálce Plzně: Hrošovský přesně zapadá. Jak je to s absencemi?
PŘÍMO Z BENIDORMU | Dvě výhry, téměř čtrnáct dní ideálních podmínek pro přípravu na jarní část sezony. Herní kemp Plzně ve španělském Benidormu dopadl pro Martina Hyského (50) a celý tým výborně. Nachází řadu pozitiv, jediné, co západočeskému kouči přidělává starosti, je okleštěná sestava na vstupní zápas jara proti Portu. „To vyřešíme,“ ujistil přítomné redaktory ve Španělsku při hodnocení vítězné generálky proti dánskému SønderjyskE (3:1).
Splnil zápas vaše očekávání?
„Určitě. Byl to kvalitní soupeř a skvělé podmínky na zápas. Chtěl jsem, abychom se soustředili na svůj herní výkon. Viděl jsem v něm spoustu pozitivních věcí. První poločas byl v naší režii. Byli jsme lepším týmem, vytvořili jsme si řadu šancí, dali jsme dva góly. Byly tam výborné individuální výkony. Hledáme a zkoušíme sestavu na Porto. Víte, jaké máme problémy s kartami, co se týká stoperů. Tohle byla jedna z možností. Ukázala se pozitivně.“
Jak jste se dostal k tomu, dát na stopera krajního univerzála Merchase Doskiho?
„Když je hráč schopný zahrát na vícero postech, je to vždycky dobré. Mám z Merchase od chvíle, kdy jsem do Plzně přišel, pocit, že je fotbalový a hodně adaptabilní. Dokáže si poradit i v těžších situacích. Po rozhovorech s kolegy jsme dospěli k tomu, že pro Merchase není neřešitelné, aby hrál stopera. Víme, co nás proti Portu čeká za zápas, je potřeba, abychom měli na těchto pozicích hráče, kteří jsou schopni to uhrát běžecky. Plus fotbalově. Máme i jiné varianty, může na této pozici nastoupit Milan Havel nebo Adrian Zeljkovič. Máme týden na to, abychom se domluvili. Věřím, že ze situace, která není jednoduchá, najdeme správné řešení.“
Havel ale generálku nehrál, ve středu nedotrénoval. Jak to s ním vypadá?
„Má lehčí zdravotní problém. Věřím, že do zápasu s Portem to bude vyřešené.“
Jak na tom je Prince Adu?
„To samé.“
A Jan Paluska?
„Je v individuálním režimu.“
Panoš má obrovský potenciál
Říká si o místo v sestavě Christophe Kabongo?
„Mám z něj radost, vidím v něm velkou fotbalovou kvalitu. Je potřeba, aby byla konkurence na jednotlivých postech. Což je. Kabongo z pozice levého křídla má všechny předpoklady k tomu, aby byl rozdílovým hráčem. Je po dlouhodobém zranění, na podzim u něj možná úplně nehrála hlava. Ale od začátku přípravy je dobře nastavený. Nejen dnes, ale na celém kempu si o to říká nahlas.“
Jak s kádrem chcete ještě pracovat? A padá možné hostování Kabonga?
„Teď se soustředíme na Porto. O kádru mluvit nechci, ale Kabongo je jeho důležitou součástí. Je tady a věřím, že bude dál hladový a Plzni schopný pomoct.“
Líbí se vám výkony Jiřího Panoše?
„Má obrovský potenciál, říká si o to. Byl na podzim dlouhodobě kvůli zranění mimo, ale v přípravě všechno odtrénoval, je připravený na sto procent. Jde nahoru, jeho nadstavbové stránky asi všichni znáte. Budu jen rád, když je budeme moct využít.“
Góly dává Daniel Vašulín, který se vrátil z Olomouce.
„S Matějem Vydrou jsou dobrá dvojka. Jsou to oba góloví hráči, Dan to ve dvou zápasech tady ve Španělsku potvrdil. Přetrvává jeho sebevědomí z Olomouce. Oba mají kvalitu, aby dávali branky dál.“
Stál jste hodně o návrat Patrika Hrošovského?
„S Patrikem jsem se potkal dva měsíce zpátky, když byla reprezentační pauza a objevil se v Plzni. Z toho prvního rozhovoru jsem vycítil, jaké ambice má a jak je nastavený. Nepřišel do Plzně něco dohrát, ale něco dokázat. Přesně zapadá do profilu, který chci a který jsme hledali. Od první minuty tady je vidět, jak je to kvalitní hráč, Teď všichni vnímáte, že se chystáme na Porto, nehledáme ideální sestavu na ligové zápasy. Patrik má všechny předpoklady, aby byl lídrem a pomohl Matěji Vydrovi, Vencovi Jemelkovi a Tomáši Ladrovi, což jsou naši nejzkušenější kluci. Jsem moc rád, že tady je.“
Ligová sestava bude oproti tomu, co zkoušíte na Porto, hodně jiná?
„Je to fotbal, jsou věci, které takhle přichází. Není to rozhodně optimální, ale vypořádáme se s tím, najdeme řešení.“
Jste spokojený s tím, co jste s týmem odpracovali na soustředění ve Španělsku?
„V první řadě děkuji vedení Plzně, že nám umožnilo takový kemp. Jsou to přesně podmínky, které potřebujete, než být v Čechách v mrazech a ve sněhu. Příprava je kraťoučká, jsem spokojený. Co jsme chtěli dostat do kluků, herní principy, mít čas na taktický trénink, tohle jsme tady měli. Hodně jsme se posunuli, kluci vědí, jak chceme hrát. Je to dlouhodobá práce, je třeba pořád mít chuť se zlepšovat a já ji tady vidím. Jsem spokojený s tím, co jsme tady udělali, věřím, že kemp nám pomůže do jarních zápasů.“
Kvitujete omlazení týmu a vidíte v něm větší hladovost?
„Nechci, aby vyznělo, že je to jenom o stáří hráčů. Je to o jejich kvalitě, nastavení a jejich motivaci. Pokud to má 33letý hráč jako Patrik, nebo sedmnáctiletý Adam Novák, který je tady s námi... Nejde to hrát jen s mladými, to moc dobře víme. Mládí do toho dá drajv, tak to vždycky je. Máme tady velmi dobrý mix.“