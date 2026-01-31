Komplikace pro Jablonec: střídání gólmana i červená pro posilu. Přezkum trval tři minuty
Dvě komplikace do deseti minut přinesly drama. „Málem jsem měl infarkt, bolí mě pumpa,“ vydechl majitel klubu Jakub Střeštík v místnosti pro novináře. Jablonečtí fotbalisté i přes červenou kartu a zranění gólmanské jedničky porazili ve 20. kole Chance Ligy na domácím hřišti Teplice výsledkem 1:0, o němž rozhodl útočník Lamin Jawo. „Musím být spokojený,“ přikývnul trenér Luboš Kozel.
Byl jedinou zimní posilou, která se vešla do jablonecké základní sestavy. Nelson Okeke nastoupil do středu zálohy vedle Richarda Sedláčka, nad nimi se pohyboval Filip Zorvan. „Máme zálohu složenou z technických hráčů, ale Nelson je jiný. Proto jsme ho poslali na hřiště,“ vysvětlil kouč domácího celku Luboš Kozel.
Třiadvacetiletý Nigerijec si získá pozornost urostlou povahou, je vysoký a navíc důrazný. „Proto jsme ho brali,“ přikývnul trenér. „Vyhrál hodně soubojů a nehrál špatně. Věřím, že pro nás bude mít svou platnost,“ doplnil na Okekeho adresu.
Jenže bývalý hráč pražské Sparty oslabil ve druhém poločase mužstvo. V 67. minutě se dostal do důrazného střetu s ofenzivním hráčem soupeře Johnem Autou. Ten odpadl na zem a zůstal ležet. Nic se nedělo, hrálo se dál.
Až když se míč odkutálel za postranní čáru, hlavní rozhodčí Jakub Wulkan přiložil ruku k uchu, dostal signál od kolegů u videa, že situace nemusí být v pořádku. Za dalších pětatřicet sekund odběhl k obrazovce.
Zmatení na obou lavičkách
„Netušil jsem, proč se hra přerušila. Nebyl jsem určitě jediný, kdo byl překvapený,“ poznamenal kouč Zdenko Frťala. „V první chvíli mi to ani nepřišlo, ale kluci na lavici mi říkali, že se jedná o Okekeho zákrok,“ zmínil Kozel.
Přezkum trval dlouho, konkrétně přes tři minuty. Okeke došlápnul podrážkou Autovi zepředu na nohu v oblasti nad kotníkem, za což byl nakonec vyloučený. „Viděl jsem situaci na tabletu. Nelson tam šel sice opatrně, ještě uhýbal, ale je to červená, která se schová do pravidel,“ uznal Kozel.
Trenér o nováčka ve středu zálohy nejméně do dalšího zápasu přijde, protože situací se bude pochopitelně zabývat disciplinární komise. Navíc Okeke má velmi slušnou karetní minulost. V této sezoně ještě v dresu Bohemians obdržel osm žlutých karet za šestnáct zápasů (celkem jich dostal jedenáct v osmadvaceti ligových utkáních), nyní k tomu přihodil červenou. „Je mladý, začíná. Věřím, že jestli je chytrý, červená bude pro něj momentem, ze kterého se poučí,“ věřil Kozel.
Mihelak začal v brance rozpačitě
Ten musel reagovat na oslabení týmu, stejně tak na nepříjemné zranění gólmana Jana Hanuše, který si v 74. minutě lehl na zem a vyžádal si zranění. „Problém s lýtkem,“ odtajnil kouč. Do hry se dostal náhradník Klemen Mihelak, který za rok a půl v Jablonci odchytal akorát tři zápasy za třetiligové béčko.
„Hany chytal, jak chytal, proto Klemu nepustil do branky. Ale věříme mu, má kvalitu, kterou vidíme i na tréninku. Je důležité, že udržel zápas s nulou. Nebylo to pro něj jednoduché, protože to nečekal. Ale zvládl to,“ ujistil Kozel.
Přesto Mihelak, čtyřiadvacetiletý Slovinec, začal rozpačitě. Při výkopu z ruky uklouzl na hraně velkého vápna, před tím vypadal nejistě při přerušeném výběhu na centr z levé strany. „To byl nepříjemný balon, který neodhadl nakonec ani Zlatohlávek (útočník Teplic). Točil se ven,“ odvětil Kozel. „Klema to vyhodnotil nakonec dobře, protože by tam byl pozdě,“ zdůraznil.
Jablonec i v oslabení a s náhradním brankářem dohrál utkání bez výraznějšího stresu. Teplice se nedostaly za celé utkání k jediné střele na branku a ani po nasazení ofenzivních hráčů Johna Auty, Tomáše Zlatohlávka nebo Benjamina Nyarka se k ničemu nedostala.
„Bylo to na konci náročné, ale věděli jsme, co máme dělat. Odmakali jsme to,“ zhodnotil útočník Lamin Jawo, který vstřelil po rohovém kopu jediný gól utkání. „Prováhali jsme spoustu šancí, kdy jsme mohli být nebezpeční. Pochybovali jsme, jestli tam dát centr, nebo to ještě obehrávat. Bylo to z naší strany nekvalitní a zdlouhavé,“ vyjádřil nespokojenost kouč Frťala.
Jablonec začal jarní část sezony vítězně, čímž dostal pod tlak druhou Spartu. „Bylo důležité dneska vyhrát,“ oddechl si Kozel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu