Přeběhlík Vozábal v ligovém výboru LFA se nelíbí. Ale nikdo s tím nic nezmůže
Martin Vozábal sedí v ligovém výboru LFA coby člen za druholigové Táborsko. Jenže v klubu už oficiálně nepůsobí, povýšil do Plzně. Za ni drží pozici ve výboru Adolf Šádek, a tak má Viktoria mezi sedmi lidmi dvojí zastoupení. Na středečním zasedání nejspíš dojde na výzvu, aby Vozábal svou pozici opustil. Což je ovšem zároveň vše, co s tím mohou nespokojenci dělat…
Ligová fotbalová asociace řeší záležitosti 32 profesionálních klubů českého fotbalu, tedy první a druhé ligy. Nejvyšším orgánem je ligové grémium, což je setkání zástupců všech členských klubů, které se koná zpravidla jednou za čtvrt roku. Pak je tu ligový výbor, který řídí činnost asociace.
No a v úterý 3. prosince se stala v Kroměříži zajímavá věc. Nejprve se potkal výbor a jeho jednání se za Táborsko zúčastnil Martin Vozábal. Pak se konalo zasedání grémia, jehož se Vozábal rovněž účastnil, ovšem už v barvách Viktorie Plzeň, protože Adolf Šádek měl pracovní povinnosti jinde.
Byla to poměrně absurdní situace, ovšem ojedinělá. Co však přetrává, je současné dvojí zastoupení Plzně v ligovém výboru.
Ten má sedm členů a volí se následovně:
- Čtyři členy dodají tabulkově čtyři nejlepší kluby první ligy právě skončeného ročníku.
- Jednoho člena dodá nejlépe postavený klub druhé ligy, který nepostoupil.
- Po jednom členu ze zbývajících klubů si zvolí zástupci první, respektive druhé ligy.
Tak se stalo, že po předchozím ročníku se stal členem výboru Adolf Šádek za Plzeň, druhý tým tabulky. A voleným členem za druhou ligu Martin Vozábal z Táborska. Po jeho přestupu na pozici sportovního manažera ve Viktorii má západočeský klub v ligovém výboru dva členy.
Ve středu zasedá ligový výbor a dá se čekat, že někteří jeho členové vznesou proti současnému stavu námitku. Stejně tak se dá ovšem čekat, že nepořídí. Stanovy LFA na takovou věc nepamatují. Vozábal by se musel buď své pozice vzdát, nebo by Táborsko muselo oznámit výkonnému řediteli LFA Tomáši Bártovi, že Vozábal „ztratil jeho nominaci“.
Ani jedno není podle informací deníku Sport a webu iSport na pořadu. Plzeň se podle zákulisních informací opírá o precedens Nezmar z roku 2017. Funkcionář tehdy přišel z Liberce do Slavie a své místo v ligovém výboru si ponechal. Redakce dala prostor pro vyjádření Plzni i Táborsku, ani jedna strana se nevyjádřila.
Stávající rozložení tedy vydrží téměř jistě až do konce sezony. Po ní nastoupí nová sestava, jejíž součástí Plzeň na základě ligové tabulky pravděpodobně bude. Vozábal téměř jistě vypadne. Leda by mu Adolf Šádek uvolnil své místo.
Současné složení ligového výboru
Václav Brabec (Baník)
Ladislav Minář (Olomouc)
Dušan Svoboda (Sparta)
Adolf Šádek (Plzeň)
Jaroslav Tvrdík (Slavia)
Tomáš Linhart (Chrudim)
Martin Vozábal (Táborsko)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu