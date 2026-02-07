Předplatné

SESTŘIH: Slavia - Boleslav 4:0. Góly Chorého rozhodly, při debutu se trefil Suleiman

SESTŘIH: Slavia - Ml. Boleslav 4:0. Rozhodl Chorý, při debutu se trefil Suleiman • Zdroj: iSport.cz
Tomáš Chorý poslal Slavii do vedení
Michal Sadílek slaví gól do sítě Mladé Boleslavi
Alexandr Bužek nastoupil za Slavii v základní sestavě
Lukáš Provod brání Michala Ševčíka
Alexandr Bužek a Jan Bořil brání Jana Buryána
Tomáš Chorý slaví svou branku se spoluhráči
Banery na Tribuně Sever v úvodu duelu s Mladou Boleslaví
15
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Slavia porazila ve 21. kola Chance Ligy Mladou Boleslav 4:0 a udržela si ligovou neporazitelnost. Zápas začal protestem Tribuny Sever, která prvních patnáct minut nefandila. Ještě během ticha kotle domácích se prosadil Tomáš Chorý a do poločasu přidal ještě jeden gól. Ve druhém dějství po samostatném úniku jistil výhru „sešívaných“ Michal Sadílek. Dva mladí slávisté si připsali debut. Nejprve nastoupila posila z Dukly Samuel Isife. Ke konci utkání se k němu přidal Mubarak Suleiman, který se prosadil stejně jako proti Benfice v juniorské Lize mistrů. Slavia navýšila náskok na prvním místě na osm bodů, druhá Sparta má zítřejší zápas k dobru. Mladá Boleslav zůstává čtrnáctá.

Obhájci titulu ve čtvrtém soutěžním utkání v tomto kalendářním roce poprvé zvítězili. V lednu utrpěli dvě porážky v Lize mistrů a jarní část nejvyšší soutěže načali remízou 1:1 v Pardubicích, kde dlouho dohrávali bez vyloučeného Oscara.

Slavia v lize od března 2016 s Mladou Boleslaví 21 duelů po sobě neprohrála, z toho podvacáté zvítězila. Doma v nejvyšší soutěži ji zdolala v posledních 11 utkáních. Svěřenci trenéra Trpišovského opět vylepšili unikátní sérii v Edenu, kde prohráli jediný z minulých 65 ligových zápasů.

Pražané se první čtvrthodinu museli obejít bez podpory severní tribuny, kde sídlí kotel. Tomu se nelíbila nabídka od vedení klubu na proplacení vstupného za debakl 1:4 na hřišti Pafosu v Lize mistrů, a tak v úvodu dnešního zápasu sáhl k bojkotu.

Slavii kvůli čtyřem žlutým kartám scházel asistent trenéra Houštecký, hostům zase hlavní kouč Majer, jehož nahradil Pokorný. Domácím se vrátil uzdravený stoper Holeš, ligový debut v základní sestavě červenobílých si odbyl záložník Bužek.

Pražané už po necelých čtyřech minutách málem prohrávali. Gólman Staněk při odkopu trefil Ševčíka a odražený míč na poslední chvíli vyškrábl mimo branku. Začátek byl ze strany favorita rozpačitý, pak ale hned z první šance v deváté minutě udeřil. Jurásek nacentroval na přední tyč a Chorý hlavou překonal Flodera. Český reprezentant skóroval v pátém z posledních šesti kol a jako první v ligové sezoně překonal hranici 10 gólů.

Srovnat mohl John, z úhlu však zamířil těsně vedle. Na druhé straně Douděra nahrál před branku, ale Sanyang balon ideálně netrefil. Chorého následný pokus z úhlu vyrazil Floder na roh.

V 28. minutě Chorý po Douděrově přihrávce napřáhl před vápnem a hostující stoper Hybš usměrnil hlavou míč do Floderova protipohybu. Slávistický útočník počtvrté v ročníku a podvanácté v kariéře zaznamenal v jednom ligovém utkání dvě branky, na premiérový hattrick však stále čeká. Tabulku střelců vede s 11 góly.

Slavia si bez problémů hlídala náskok a po téměř hodině hry přidala třetí branku. Douděra vyslal do samostatného úniku Sadílka a ten si připsal premiérovou ligovou trefu v dresu Slavie. Ve třetí minutě nastavení stanovil konečný výsledek při svém debutu v české lize osmnáctiletý Nigerijec Suleiman.

Pražané se s 46 góly pyšní nejlepším útokem ligy a se 17 inkasovanými brankami i nejpevnější defenzivou. Naopak Středočeši mají s 47 obdrženými góly nejhorší obranu. V úvodních dvou jarních kolech inkasovali šestkrát a získali jen bod.

40

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta20125338:2341
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Olomouc2186719:1930
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2166922:2624
11Pardubice2057826:3522
12Bohemians20551016:2620
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

