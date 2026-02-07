SESTŘIH: Slavia - Boleslav 4:0. Góly Chorého rozhodly, při debutu se trefil Suleiman
Slavia porazila ve 21. kola Chance Ligy Mladou Boleslav 4:0 a udržela si ligovou neporazitelnost. Zápas začal protestem Tribuny Sever, která prvních patnáct minut nefandila. Ještě během ticha kotle domácích se prosadil Tomáš Chorý a do poločasu přidal ještě jeden gól. Ve druhém dějství po samostatném úniku jistil výhru „sešívaných“ Michal Sadílek. Dva mladí slávisté si připsali debut. Nejprve nastoupila posila z Dukly Samuel Isife. Ke konci utkání se k němu přidal Mubarak Suleiman, který se prosadil stejně jako proti Benfice v juniorské Lize mistrů. Slavia navýšila náskok na prvním místě na osm bodů, druhá Sparta má zítřejší zápas k dobru. Mladá Boleslav zůstává čtrnáctá.
Obhájci titulu ve čtvrtém soutěžním utkání v tomto kalendářním roce poprvé zvítězili. V lednu utrpěli dvě porážky v Lize mistrů a jarní část nejvyšší soutěže načali remízou 1:1 v Pardubicích, kde dlouho dohrávali bez vyloučeného Oscara.
Slavia v lize od března 2016 s Mladou Boleslaví 21 duelů po sobě neprohrála, z toho podvacáté zvítězila. Doma v nejvyšší soutěži ji zdolala v posledních 11 utkáních. Svěřenci trenéra Trpišovského opět vylepšili unikátní sérii v Edenu, kde prohráli jediný z minulých 65 ligových zápasů.
Pražané se první čtvrthodinu museli obejít bez podpory severní tribuny, kde sídlí kotel. Tomu se nelíbila nabídka od vedení klubu na proplacení vstupného za debakl 1:4 na hřišti Pafosu v Lize mistrů, a tak v úvodu dnešního zápasu sáhl k bojkotu.
Slavii kvůli čtyřem žlutým kartám scházel asistent trenéra Houštecký, hostům zase hlavní kouč Majer, jehož nahradil Pokorný. Domácím se vrátil uzdravený stoper Holeš, ligový debut v základní sestavě červenobílých si odbyl záložník Bužek.
Pražané už po necelých čtyřech minutách málem prohrávali. Gólman Staněk při odkopu trefil Ševčíka a odražený míč na poslední chvíli vyškrábl mimo branku. Začátek byl ze strany favorita rozpačitý, pak ale hned z první šance v deváté minutě udeřil. Jurásek nacentroval na přední tyč a Chorý hlavou překonal Flodera. Český reprezentant skóroval v pátém z posledních šesti kol a jako první v ligové sezoně překonal hranici 10 gólů.
Srovnat mohl John, z úhlu však zamířil těsně vedle. Na druhé straně Douděra nahrál před branku, ale Sanyang balon ideálně netrefil. Chorého následný pokus z úhlu vyrazil Floder na roh.
V 28. minutě Chorý po Douděrově přihrávce napřáhl před vápnem a hostující stoper Hybš usměrnil hlavou míč do Floderova protipohybu. Slávistický útočník počtvrté v ročníku a podvanácté v kariéře zaznamenal v jednom ligovém utkání dvě branky, na premiérový hattrick však stále čeká. Tabulku střelců vede s 11 góly.
Slavia si bez problémů hlídala náskok a po téměř hodině hry přidala třetí branku. Douděra vyslal do samostatného úniku Sadílka a ten si připsal premiérovou ligovou trefu v dresu Slavie. Ve třetí minutě nastavení stanovil konečný výsledek při svém debutu v české lize osmnáctiletý Nigerijec Suleiman.
Pražané se s 46 góly pyšní nejlepším útokem ligy a se 17 inkasovanými brankami i nejpevnější defenzivou. Naopak Středočeši mají s 47 obdrženými góly nejhorší obranu. V úvodních dvou jarních kolech inkasovali šestkrát a získali jen bod.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|11
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu