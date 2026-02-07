Předplatné

Trpišovský o Suleimanovi: Je příslibem, má dynamiku a zajímavé řešení. Co zranění?

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Ml. Boleslav 4:0. Rozhodl Chorý, při debutu se trefil Suleiman • Zdroj: iSport.cz
SESTŘIH: Slavia - Ml. Boleslav 4:0. Rozhodl Chorý, při debutu se trefil Suleiman
Transparenty v sektoru slávistických fanoušků namířené proti předsedovi představenstva Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi.
Michal Sadílek slaví gól do sítě Mladé Boleslavi
Alexandr Bužek nastoupil za Slavii v základní sestavě
Lukáš Provod brání Michala Ševčíka
Alexandr Bužek a Jan Bořil brání Jana Buryána
Tomáš Chorý slaví svou branku se spoluhráči
Tomáš Chorý poslal Slavii do vedení
Radek Špryňar
Chance Liga
Potřebovali jediné – vyhrát. To se Slavii povedlo, proti Mladé Boleslavi dovedla poprvé v jarní části zápas do tříbodového zisku. Navíc si zastřílela, výsledek 4:0 sedí k dění na ploše. Problémem do další části sezony jsou další zranění hráči. Byť se z marodky vrátil Tomáš Holeš, v druhém poločase odkulhali ze hřiště Tomáš Chorý a nováček v základní sestavě Alexandr Bužek. „Cítil rupnutí ve svalu, nevypadá to moc dobře,“ posteskl si Jindřich Trpišovský, trenér vítězů.

Zapsali jste první jarní vítězství. Oddechl jste si?
„Už jsme to potřebovali, první tři zápasy jsme nevyhráli. Jsem rád, že jsme předvedli slušnou fotbalovou kvalitu. Důležité bylo, že jsme soupeři nedovolili jejich typickou hru. Hrálo se do otevřeného prostoru na obou stranách, hosté snad poprvé nastoupili v pěti vzadu, chvíli jsme se s tím rovnali, ale pak jsme vstřelili krásný gól, což nás uklidnilo. Hodně jsme pracovali, měli dobrý pohyb a získávali plno odražených míčů. Přes oba halvbeky (Jurásek, Douděra) jsme zakládali nebezpečné akce. Druhý gól nás definitivně uklidnil. Stáli jsme na pevných nohách, kromě chyby v rozehrávce jsme soupeře nepustili do vážnější situace. Navázali jsme na Pardubice ohledně pohybu.“

Tomáš Chorý vstřelil dvě branky, slušný výkon odvedl nováček v základní sestavě Alexandr Bužek. Oba však odstoupili kvůli zranění. Jak to s nimi vypadá?
„Nejprve k jejich výkonu: Tomáš dal dva góly, hlavně ten první byla věc, kterou jsme si chystali. Čili po centru na přední tyč. V Pardubicích byl Choras dominantní, podal jeden z nejlepších výkonů ve Slavii. Dnes na to navázal, byl nebezpečný, byl i u třetího gólu. Bůža za nás nastoupil poprvé od začátku, což je jedno z pozitiv na dnešním utkání. Měl dobrý pohyb, velkou aktivitu, sebral hodně odražených míčů, dobře držel osu hřiště. Hlavně v druhé půli se mi hodně líbil. Ve chvíli, kdy jsme měli připravená střídání a chtěli oba kluky stáhnout, se zranili. Bůža cítil rupnutí ve svalu, nevypadá to moc dobře. S Chorasem jsem pořádně ještě nemluvil, vařil bych z vody. Potkali jsme se jen na chviličku, moc dobře se necítil. Uvidíme, jak bude vypadat.“

Michal Sadílek se po vstřelené brance usmíval, prý poprvé běžel od poloviny hřiště sám na brankáře. Byl jste v očekávání, zda sólo promění?
„Pravdou je, že na koncovku měl spoustu času. Takže ano, byl jsem zvědavý, jaké řešení zvolí. Zachoval klid, což bylo klíčové. Za Slavii vstřelil první ligový gól, byť z netypické situace. Nevím, jestli Sáďu ve stejném nájezdu ještě někdy uvidíme.“

Osmnáctiletý Mubarak Suleiman uzavřel skóre z podobné akce jako Sadílek. Jaký má mladý Nigerijec potenciál?
„Za osm let, co jsem tady, jsem mnoha hráčům predikoval určitý potenciál, a pak se to u někoho nepovedlo. Kariéru ovlivňuje spousta faktorů, nerad bych Suleimanovi vystavil nějaký strop. Každopádně má něco, co nám z hlediska typologie chybí. Mohl by být bodovým hráčem. Ve středu se skvěle předvedl v Youth League, dal dvě branky Benfice. Jen navázal na naše nedávné modelové utkání, kdy hrál v druhém týmu, a byl z něj nejlepší. Má dobrý pohyb, akceleraci, dynamiku a hlavně zajímavé řešení v poslední třetině hřiště. Což ukázal i s Benfikou, a to nemluvím jen o dvou brankách. Je příslibem. Hraje podhrotovou pozici, ale ve 3-4-3 umí hrát i polaře. Vzhledem k našemu zdravotnímu stavu se před ním otevírá šance.“

Muhammed Cham nastoupil až v průběhu utkání. Na jaře hraje ve Slavii o uplatnění opce. Jaké s ním máte plány?
„O složení základní sestavy jsme měli jasno. Stoprocentně v pořádku nebyl Lukáš Provod, což bylo vidět na výkonu. Kdyby nemohl nastoupit, zvažovali bychom Chama. Na Pafosu nám nevyšel druhý poločas, ale nechci na něj ukazovat prstem. Byli jsme v tom všichni. Nezvládli jsme to. Co potřebujeme, být s Chamem produktivnější. Když bude mít přínos, bude hrát.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta20125338:2341
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Olomouc2186719:1930
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2166922:2624
11Pardubice2057826:3522
12Bohemians20551016:2620
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

