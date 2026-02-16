Shrnutí 22. kola iSport Fantasy: Haraslín a Chorý opět hvězdami kola
Nejpopulárnější obránce, záložník a útočník body doručili. To však už neplatí o dalších oblíbených hráčích. Šestice hráčů se objevuje v ideální jedenáctce kola nejvýše podruhé. Tomáš Chorý si vytvořil náskok na čele žebříčku, když se do nejlepší sestavy dostal už pošesté.
Ideální sestava
Slávistickému útočníkovi na záda dýchá Ermin Mahmič, který o víkendu nasbíral 8 bodů a do ideální sestavy se dostal popáté. Trenéři mohou být spokojeni i s bodovým přínosem Lukáše Haraslína, který se s 12 body stal nejproduktivnějším fotbalistou kola.
Hodnota ideální sestavy činila 71,4 milionu a dohromady získala 95 bodů.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 23. kolem se to dotkne například Lukáše Haraslína, Ermina Mahmiče či Matěje Ryneše.
Uzávěrka 23. kola proběhne v sobotu 21. února ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu