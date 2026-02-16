Předplatné

Shrnutí 22. kola iSport Fantasy: Haraslín a Chorý opět hvězdami kola

Adam Papoušek
Chance Liga
Nejpopulárnější obránce, záložník a útočník body doručili. To však už neplatí o dalších oblíbených hráčích. Šestice hráčů se objevuje v ideální jedenáctce kola nejvýše podruhé. Tomáš Chorý si vytvořil náskok na čele žebříčku, když se do nejlepší sestavy dostal už pošesté.

Ideální sestava

Slávistickému útočníkovi na záda dýchá Ermin Mahmič, který o víkendu nasbíral 8 bodů a do ideální sestavy se dostal popáté. Trenéři mohou být spokojeni i s bodovým přínosem Lukáše Haraslína, který se s 12 body stal nejproduktivnějším fotbalistou kola.

Hodnota ideální sestavy činila 71,4 milionu a dohromady získala 95 bodů.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 23. kolem se to dotkne například Lukáše Haraslína, Ermina Mahmiče či Matěje Ryneše.

Uzávěrka 23. kola proběhne v sobotu 21. února ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

