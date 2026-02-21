Plzeň vs. Sparta v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě?
Fotbalisté Plzně přivítají na domácím stadionu pražskou Spartu a budou jí chtít oplatit podzimní porážku 1:2. Západočeši by se výhrou dotáhli na dostřel špičce Chance Ligy. Utkání začíná v neděli od 18:30 ve Štruncových sadech. Kde sledovat Plzeň vs. Sparta živě?
Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha
Datum: neděle 22. února 2026 od 18:30
Dějiště: Doosan Aréna, Plzeň
Rozhodčí: Stanislav Volek
TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.
Kde sledovat Plzeň vs. Sparta v TV?
Pro sledování tohoto zápasu a celé české nejvyšší soutěže, je třeba mít zaplacenou televizní službu Oneplay Sport, která se nachází v nabídce O2. Balíček s tímto programem (Extra Sport) vychází na 499 Kč měsíčně, pokud jste zákazníkem O2. Utkání Viktorie Plzeň vs. Sparta Praha začíná v neděli 22. února od 18:30.
Kde sledovat livestream Plzeň vs. Sparta?
Stream ze šlágru Plzeň vs. Sparta bude k dispozici u sázkové kanceláře Betano, která vlastní práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na kontě, kdy minimum je 10 Kč. Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
Posledních 20 vzájemných zápasů Plzně a Sparty
Souboje Sparty s Plzní patří mezi největší tuzemské šlágry. V probíhající sezoně Chance Ligy se jedná o druhé měření sil, když v předchozím duelu zvítězila Sparta 2:1. Z posledních 20 střetnutí mají celkově lepší bilanci viktoriáni, kteří si připsali 11 vítězství. Sparta zvítězila v devíti případech a dva duely skončily nerozhodně.
|Datum
|Utkání
|20. 09. 25
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|27. 04. 25
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:0
|23. 04. 25
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:0
|30. 03. 25
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:4
|27. 10. 24
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0
|26. 05 .24
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:1
|22. 05. 24
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:2
|10. 03. 24
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 4:0
|30. 09. 23
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|27. 05. 23
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1
|26. 04. 23
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|05. 11. 22
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1
|08. 05. 22
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:0
|13. 02. 22
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:2
|11. 09. 21
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:2
|12. 05. 21
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 3:1
|08. 11. 20
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1
|28. 06. 20
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:1
|17. 06. 20
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|27. 05. 20
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:2