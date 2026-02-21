Plzeň vs. Sparta v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě?

Předplatné

Albion Rrahmani se v úvodu zápasu s Plzní dostal do velké šance
Albion Rrahmani se v úvodu zápasu s Plzní dostal do velké šanceZdroj: Michal Beránek (Sport)
Plzeňský kapitán Matěj Vydra v zápase proti Spartě
Zápas Sparta - Plzeň řídil Marek Radina
Sparťan John Mercado v souboji o míč s Václavem Jemelkou z Plzně
Fotbalisté Sparty slaví branku Lukáše Haraslína do sítě Hradce Králov
Lukáš Haraslín je na kapitánskou pásku ve Spartě velice pyšný
Trenér Sparty Brian Priske dává pokyny během utkání s Duklou
Fotbalisté Plzně slaví gól do sítě Panathinaikos
Chance Liga
Fotbalisté Plzně přivítají na domácím stadionu pražskou Spartu a budou jí chtít oplatit podzimní porážku 1:2. Západočeši by se výhrou dotáhli na dostřel špičce Chance Ligy. Utkání začíná v neděli od 18:30 ve Štruncových sadech. Kde sledovat Plzeň vs. Sparta živě?

Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha

Datum: neděle 22. února 2026 od 18:30

Dějiště: Doosan Aréna, Plzeň

Rozhodčí: Stanislav Volek

TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.

Kde sledovat Plzeň vs. Sparta v TV?

Pro sledování tohoto zápasu a celé české nejvyšší soutěže, je třeba mít zaplacenou televizní službu Oneplay Sport, která se nachází v nabídce O2. Balíček s tímto programem (Extra Sport) vychází na 499 Kč měsíčně, pokud jste zákazníkem O2. Utkání Viktorie Plzeň vs. Sparta Praha začíná v neděli 22. února od 18:30.

Kde sledovat livestream Plzeň vs. Sparta?

Stream ze šlágru Plzeň vs. Sparta bude k dispozici u sázkové kanceláře Betano, která vlastní práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na kontě, kdy minimum je 10 Kč. Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Posledních 20 vzájemných zápasů Plzně a Sparty

Souboje Sparty s Plzní patří mezi největší tuzemské šlágry. V probíhající sezoně Chance Ligy se jedná o druhé měření sil, když v předchozím duelu zvítězila Sparta 2:1. Z posledních 20 střetnutí mají celkově lepší bilanci viktoriáni, kteří si připsali 11 vítězství. Sparta zvítězila v devíti případech a dva duely skončily nerozhodně.

DatumUtkání
20. 09. 25Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
27. 04. 25Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:0
23. 04. 25Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:0
30. 03. 25Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:4
27. 10. 24Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0
26. 05 .24Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:1
22. 05. 24Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:2
10. 03. 24Viktoria Plzeň - Sparta Praha 4:0
30. 09. 23Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
27. 05. 23Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1
26. 04. 23Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
05. 11. 22Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1
08. 05. 22Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:0
13. 02. 22Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:2
11. 09. 21Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:2
12. 05. 21Sparta Praha - Viktoria Plzeň 3:1
08. 11. 20Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1
28. 06. 20Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:1
17. 06. 20Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
27. 05. 20Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:2

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

