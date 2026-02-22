Holzer: Nový kouč se do nás snažil dostat informace, principy, strukturu. A taky mrd...
Začal jako levý wingbek, končil jako levé křídlo s výrazným akčním rádiem mezi řadami a v meziprostorech. Daniel Holzer pod novým trenérem Ondřejem Smetanou ožil, proti Mladé Boleslavi (0:0) osobně předvedl nejlepší jarní výkon, když byl téměř u všech nebezpečných situací Baníku. Ale nic z toho... „Remíza je málo, pro nás i ostravského fanouška je to teď náročné období,“ věděl třicátník.
Sehrála roli nervozita při pohledu na tabulku?
„Chtěli jsme vyhrát za tři body, protože situace v tabulce je dost našlapaná. Výhrou bychom se tam dostali, takhle jsme za nimi. To je pro nás zklamání. Jinak já nemůžu mluvit za kluky, ale co se týče mě, já moc nervozitu necítím. Vždycky jen krátce před zápasem maličko, ale po prvním výkopu to ze mě spadne. Pak už nevnímáte nic jiného než balon a hřiště. Neřekl bych, že tam něco takového bylo. Všichni jsme ale znali sobotní výsledky, o to víc jsme chtěli vyhrát. Boleslav asi měla cíl odvézt si bod. A holt budou mít i dlouhou cestu příjemnější než my tu krátkou domů.“
Co změnil nový kouč?
„Tréninkový proces, snažil se do nás dostat hodně informací, principů, jeho strukturu hry. Nevím, jestli můžu být úplně sprostý, ale taky chtěl do nás dostat takový ten mrd. Za pouhé čtyři dny to pro něj byla obrovsky náročná šichta. Hodně videa, hodně pohovorů. Myslím, že se to určitě bude časem lepšit, až do nás dostane přesně to, co bude chtít. Akorát nemáme tolik času, protože jsme se dostali do fáze, kdy je každý bod důležitý. Proto musí každý hráč na tréninku i v zápase musí poslouchat a dělat to, co po něm trenér chce. Plnit si svoje úkoly a od toho se pak odrazit.“
Ondřej Smetana říkal, že si musíte zvyknout i na rozestavení, přestože jste již trojku hrávali pod Pavlem Hapalem i Tomášem Galáskem. Co je tedy odlišné?
„Všichni se baví o rozestavení, ale na hřišti je to hrozně variabilní. Pořád se to mění ze 3-5-2 na 3-4-3, musíte poslouchat pokyny, sledovat spoluhráče, abyste reagovali na chování toho druhého a ještě se navazovat na soupeře. To jsou ty automatismy, které se do nás snaží dostat. Nemůžou fungovat za čtyři dny, ale věřím, že už příště to zase bude lepší. Víme, že teď jedeme na Spartu, ale nevidím důvod, proč bychom tam nemohli uspět. Trenér Smetana tyhle zápasy umí odkoučovat a tým připravit. Jedeme dál.“
Je pozitivem fakt, že jste soupeři nenabídli tolik šancí jako v předchozích třech duelech?
„Určitě je to jedna z věcí, které trenér do nás hodně hustil. Defenziva nás trápila, byli jsme hodně otevření vzadu, měli jsme strašně velké hřiště. V některých fázích se to oproti jiným zápasům zlepšilo, ale pořád nás čeká spousta práce.“
A vás osobně? Střídal jste pozice, byl hodně variabilní.
„Musím říct, že jsem se cítil za poslední zápasy teď nejlépe. Fyzicky i herně na míči. Nijak mi změny nevadily, v poločase se jen řeklo co a jak. Snažil jsem se to plnit, uvidíme, co bude trenér chtít příště.“
Góly.
„Šance jsme si vytvořili, i tutové. Abdu (Gning) i Véna (Jurečka) to měli na kopačce. Pro ty kluky je to náročné, všichni spoléhají, že se dostanou do jedné šance a hned rozhodnou. I tak mají kanadské body, a ještě skvěle pracují v presinku. Nemůžeme jim vyčítat, že něco někdy nepromění. Loni bychom tyhle zápasy zvládli, letos je to prostě jiné. Náročnější i na hlavu. Chtěli jsme všichni vyhrát všichni, strašně nás to mrzí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu