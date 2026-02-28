Letná se vysmála Baníku. Co výkony sparťanů a proč jsou ostravští tak marní?
Sparta jasně přehrála Baník, jemuž se domácí fanoušci na konci dost drsně posmívali. Jenže jeho výkon opravdu nenapovídal tomu, že by se měl brzy vyhrabat ze záchranářských bojů… Duel na Letné byl jednoznačný, herně, nakonec i výsledkem 5:2, přesto je jisté, že se bude kvůli možnému ofsajdu řešit druhý gól domácích, který vstřelil kapitán Lukáš Haraslín.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu