Předplatné

Letná se vysmála Baníku. Co výkony sparťanů a proč jsou ostravští tak marní?

Video placeholder
Pochyby o gólu, Kadeřábek se zapojil. Co individuální výkony sparťanů a proč je Baník tak marný? • Zdroj: iSport.cz
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Patrik Vydra proti Baníku zvýšil na 3:1
Patrik Vydra proti Baníku zvýšil na 3:1
Martin Jedlička zasahuje v bráně Baníku Ostrava
Ondřej Kričfaluši v akci proti Spartě
24
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (7)

Sparta jasně přehrála Baník, jemuž se domácí fanoušci na konci dost drsně posmívali. Jenže jeho výkon opravdu nenapovídal tomu, že by se měl brzy vyhrabat ze záchranářských bojů… Duel na Letné byl jednoznačný, herně, nakonec i výsledkem 5:2, přesto je jisté, že se bude kvůli možnému ofsajdu řešit druhý gól domácích, který vstřelil kapitán Lukáš Haraslín.

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Video placeholder

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň23126542:2842
5Liberec24107737:2437
6Hr. Králové2497834:2934
7Olomouc2396823:2233
8Karviná231021135:3832
9Zlín2377926:2928
10Teplice24681024:3026
11Bohemians23751120:2926
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko23471216:2919
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (7)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů