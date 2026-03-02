Předplatné

Shrnutí 24. kola iSport Fantasy: Cupák a Haraslín v ideální jedenáctce popáté
Lukáš Haraslín po svém gólu na 2:1
Olomoucký brankář Jan Koutný domlouvá svým spoluhráčům před sebou
Záložník Zlína Michal Cupák
Penalta do sítě Dukly byla 14. ligovou trefou v sezoně pro Tomáše Chorého
Michal Ševčík z Mladé Boleslavi
Adam Papoušek
Chance Liga
Ve třiadvacátém kole nasbírali Trenéři v průměru pouhých jednatřicet bodů. Uplynulý víkend byl o poznání lepší. Manažeři se zastavili na osmatřiceti bodech. Výrazně se na tom podílel Lukáš Haraslín – nejpopulárnější hráč hry – se třinácti body.

Poprvé se do nejlepší jedenáctky kola dostali Tomáš Holeš, Gigli Ndefe, Jakub Elbel, Danijel Šturm, Roman Horák a Tomáš Poznar. Druhou účast zapsal Dominik Kostka, třetí Jan Koutný. Michal Ševčík se do nejlepší sestavy dostal počtvrté.

Hodnota ideální sestavy činila 71,6 milionu a dohromady získala 105 bodů.

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 25. kolem se to dotkne například Romana Horáka, Jana Koutného či Danijela Šturma.

Uzávěrka 25. kola proběhne v sobotu 7. března ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

