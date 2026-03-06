Pravděpodobné sestavy: Slavia půjde do derby s duem CH+CH, Sparta vsadí na Vojtu
Chance Liga pokračuje 25. kolem. O jeho vrcholu nemůže být pochyb, v neděli se totiž hraje velké derby mezi Spartou a Slavií. Jak oba soupeři do zápasu nastoupí? Letenští půjdou do duelu se Surovčíkem v brance, jejich rival zase do středu zálohy postaví Schranze. Jak budou vypadat základní sestavy všech týmů? Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskusí a k výsledkům anket.
I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 25. kolo je v sobotu v 13:00.
Klokani se dál trápí v koncovce. V Olomouci nedali gól z šancí v hodnotě 2,16 očekávaného gólu a v celé sezoně mají jen 20 branek z xG 33,83.
Slovan prohrál poslední dvě ligová utkání, proti Slavii a Hradci vyšel gólově naprázdno. Přesto má v této fázi sezony jen sedm porážek, což je nejnižší počet od sezony 2020/21 (6).
Slovácko poprvé v sezoně vyhrálo dva ligové zápasy po sobě. Naposledy se mu to povedlo v říjnu 2024. Zároveň tým poprvé v sezoně skóroval ve třech ligových utkáních v řadě.
Boleslav prohrála jen jeden z posledních sedmi ligových zápasů (2 výhry, 4 remízy). Ve všech soutěžích neinkasovala 390 minut v kuse, což je jasně nejdelší šňůra klubu v sezoně.
Dukla neskórovala už šest ligových zápasů v řadě, což je nejdelší bezgólová série klubu v samostatné české lize. V této sezoně vyšli Pražané naprázdno už třináctkrát.
Teplice v posledním kole přišly o vedení v Pardubicích a remizovaly 1:1. V tomto ročníku už ztratily z vedoucí pozice 18 bodů, tedy nejvyšší počet v celé Chance Lize.
Jablonec po čtyřech nulách v řadě minule inkasoval tři góly. V posledních 15 ligových zápasech Severočeši ani jednou neinkasovali přesně jeden gól.
Sigma si nevytváří gólové příležitosti. Na zápas má pouze 1,04 očekávaného gólu, což je mezi týmy Chance Ligy druhé nejnižší (Dukla 0,9).
Jurečka se po příchodu do Ostravy zařadil mezi nejlepší nahrávače ligy. Na jaře má tři asistence ze hry, což je nejvíc (Mahuta také 3), a vytvořil deset šancí ze hry. Víc má jen Ayaosi (11).
Ševci neinkasovali třikrát po sobě, což se jim povedlo naposledy v listopadu 2021. V sezoně odcházeli vzadu s nulou už osmkrát, což je v této fázi nejlepší počin od sezony 2020/21 (také 8).
Plzeň minule padla ve Zlíně 0:3 a zůstala na 42 bodech. Od prvního titulu v sezoně 2010/11 měla v této fázi méně bodů jen v sezoně 2020/21 (41), kdy klub vedl Adrián Guľa.
David Horejš ve své prvoligové trenérské kariéře ještě Viktorii ani jednou neporazil (2 remízy, 9 proher). Proti žádnému klubu nemá tak nízký bodový zisk (0,18 na zápas).
Karviná prohrála pět ligových zápasů v řadě a zažívá nejhorší sérii porážek od prosince 2021, kdy padla sedmkrát za sebou. Navíc vstřelila jen jeden gól.
Potkají se dva nejhůře zakončující týmy jarní části ligy. Pardubice daly čtyři branky z šancí v hodnotě 8,53 očekávaného gólu (–4,53) a Karviná dokonce jen jeden gól z xG 6,72 (–5,72).
Rozhodovat se může ve vzduchu. Sparta má v Chance Lize nejvíc gólů ze standardek (21), následuje Slavia (19). „Sešívaní“ mají zároveň nejvíc branek po centrech (13; Sparta 12).
Potkají se dva ze tří nejúspěšnějších koučů české historie. Mezi trenéry s minimálně 60 zápasy překonává Priskeho (2,3 bodu na zápas) a Trpišovského (2,23) pouze Ivan Hašek (2,4).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu