Zbytečné zkraty útočníků v Ďolíčku. Oba měli střídat, místo toho přišlo vyloučení
V závěru utkání Chance Ligy mezi fotbalisty Bohemians a Libercem (0:0) došlo na hřišti k netradiční situaci, kdy oba celky dohrávaly pouze s deseti hráči. Přitom nepřišel žádný extrémně surový zákrok ani typické zmaření velké příležitosti. Dvakrát šlo o naprosto zbytečný faul útočníka již se žlutým napomenutím na půlící čáře. Nejprve Jan Matoušek a později také Afolabi Soliu nepochopitelnými chybami oslabili své týmy.
Domácí Jan Matoušek patřil mezi nejaktivnější muže na trávníku, neustále větral obranu Slovanu a figuroval také v několika rozmíškách. Stoper Ange N'Guessan mu nechtěl darovat ani centimetr navíc a sokové se do sebe opakovaně pustili i mimo hru.
Ve 36. minutě po přetlačované skončili oba hráči na zemi a ještě si vyměnili pár ostřejších slov. Po následné mele obou týmů N'Guessan vyfasoval žlutou kartu a z tábora „klokanů“ potrestal sudí Dalibor Černý Vojtěcha Smrže.
Krátce po změně stran vzbudilo stejné duo další vzruch. V 58. minutě nejdřív N'Guessan i s pomocí rukou vyhrál sprinterský souboj s Matouškem při rychlém přechodu do útoku a při další akci se znovu společně potkali na trávníku.
Francouzský obránce se přitiskl na Matouška, ten do něj několikrát strčil rukou a N'Guessan ho judistickým chvatem poslal k zemi. Rozhodčí celou situaci vyřešil domluvou, i když určitě mohly přijít také karty, což by pro stopera Liberce znamenalo vyloučení. „Myslím, že Liberec měl jít do deseti dřív. Byla to jasná druhá žlutá. Nevím, jak je možné, že se to tak nevyhodnotilo,“ komentoval sporný moment trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
Ke střídání chyběla minutka
Do oslabení šel ale jako první jeho tým. Evidentně vyhecovaný Matoušek sice dvakrát se štěstím kartě vyvázl, ale pak během tří minut dvakrát trestu neunikl. Po faulu na Josefa Koželuha hodně hlasitě protestoval a naprosto zaslouženě obdržel žlutou.
Za postranní čárou už realizační tým zelenobílých připravoval změnu, ale Matoušek nakonec odpochodoval do šatny bez náhrady.
Po rohovém kopu v 64. minutě ztratil míč a do brejku pádil Afolabi Soliu. Akce nevypadala nijak zvlášť nebezpečně, ale přemotivovaný útočník ho zbytečně zezadu podrazil a muselo přijít vyloučení.
„Možná se tam promítla frustrace, protože za mě měla předtím přijít červená (resp. druhá žlutá za zákrok N'Guessana na Matouška) a možná by k téhle situaci nedošlo. To ale není omluva a prostě nás oslabil. Měl by si na to dát pozor, je dostatečně zkušený a ten faul nic neřešil. Zbytečně se vykartoval,“ kritizoval hráče kouč Veselý.
Zmínil také, že Matoušek hasil svou vlastní chybu. „Po zápase s Pardubicemi jsem mu vyčítal, že jsme dostali gól po jeho hloupé ztrátě po našem rohu. Určitě ho budu kárat,“ pokračoval kouč. Přitom v době vyloučení už plánoval Matouška střídat. „Už jsme chystali (Václava) Drchala, chyběla minutka…“ doplnil zklamaně.
Hloupá simulace a zbytečné dohrání
Hodně podobný příběh napsal o něco později i hostující Soliu. Po změně stran byl hodně aktivní a z levé strany připravil velkou šanci pro Ermina Mahmiče, později asistoval u gólu Petra Hodouše, který zhatil 13centimetrový ofsajd.
Při jednom z výpadů v 55. minutě ve vápně zkoušel ošálit rozhodčího a za nafilmovaný pád viděl první napomenutí. „Zbytečně. To bylo hloupé,“ věděl trenér Radoslav Kováč.
Na lavičce Slovanu už se připravovalo dvojité střídání, když najednou v 81. minutě nigerijský křídelník dohrál na půlící čáře Lukáše Hůlku a počet sil na hřišti se vyrovnal. „Už jsme ho chtěli tři minuty střídat, ale bohužel se nepřerušila hra,“ líčil Kováč. „Určitě to není zákeřný hráč a nechtěl to udělat,“ zastal se svého svěřence.
Oba týmy tak nervózní zápas dohrávaly s deseti muži po naprosto nesmyslných zkratech ofenzivních hráčů. Ani snížení počtu protagonistů však branku nepřineslo a každý se musel spokojit s bodem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu