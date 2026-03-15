Předplatné

Skuhravý: Byli jsme sparing Sparty. Mám granát v ruce, nechci vést hráče, kteří…

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta – Slovácko 5:2. První branky Martince a Sonneho, dvakrát se prosadil Kuchta
Daniel Tetour využil chybu v rozehrávce Sparty
Branka Matyáše Vojty neplatila kvůli ofsajdu
Trenér Slovácka Roman Skuhravý na Letné
Brian Priske s Janem Kuchtou po výhře nad Slováckem
Jan Kuchta z voleje zvýšil na 4:1
Jan Kuchta přidal čtvrtý gól Sparty
26
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Když usedl na židli v tiskovém centru letenského stadionu, vypadal docela klidně, ale zároveň volil až ostrá slova. „Byli jsme lehký sparing,“ vyprávěl trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Jeho tým prohrál v neděli večer na hřišti Sparty výsledkem 2:5.

Nejste vůbec spokojený?
„Neměli jsme dobré nastavení, co se týče sebevědomí a zodpovědnosti. Nevstoupili jsme dobře do zápasu, měli jsme ze Sparty přehnaný respekt. Sice jsme krásně srovnali, ale góly do a ze šatny z toho udělaly bramboračku. Pokud nebráníte dobře na Spartě, nenabíráte box, tak nemůžete uspět.“

Nebyli jste dobře mentálně nastavení?
„Tenhle zápas o ničem nerozhodne, máme jich před sebou ještě devět. Víme, co se kolem nás děje, a ani na vteřinu jsem nezapřemýšlel o tom, že bychom byli z něčeho venku. Rveme se každý zápas, jak umíme, ale dneska byly vidět limity v přerodu mužstva, byl tam strach v aktivitě a defenzivě.“

Můžete to popsat?
„Když se podívám na góly a naše nabírání v boxu, byly to jednoduché situace, ale schovali jsme se, nevzali to na sebe.“

Takže to byly individuální chyby?
„V první řadě za to může trenér. Jsem naštvaný sám na sebe. Když se v zápase soustředíme na defenzivu, většinou nedostaneme gól, ale hapruje nám ofenziva. A když chceme hrát vyrovnaně, většinou nějaký gól obdržíme. A že jsme dostali pět gólů na Spartě a tři na Slavii, není náhoda. Ti hráči jedou na tenhle zápas a v autobuse už si říkaj: ,No a co, nic se nestane.´ Chci, aby se tohle myšlení v Česku změnilo. Ať hráči ukážou nejlepší výkon, a to se nestalo.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

A snažil jste se při utkání mužstvo probudit?
„To je těžké, protože hráči vás na Slavii nebo Spartě neslyší. Jsou zvyklí, že je koučuju a potřebují to. Dneska jsem tam nedosáhl.“

Jak vnímáte dlouhou reprezentační pauzu?
„Věci, které rozhodne někdo jiný, prostě respektuju. Snažím se z toho vytřískat maximum. Věřte mi, že program bude stejný bez ohledu na to, jestli jsme uspěli, nebo ne. Dostali jsme facku a může to být ve finále naše výhoda, protože zase mám na hráče granát v ruce. Plánovali jsme, že budeme mít volnější týden a další dva budeme trénovat standardně. Na tom se nic nezmění.“

Co znamená, že máte granát v ruce?
„Možná jsme nabyli pocitu, že jsme dobří. V týdnu jsme vypadali dobře v tréninku a kvalitně na míči, ale když to nedáte do zápasu, tak k čemu to je. Nechci vést hráče, kteří jsou na tréninku dobří, a v zápase vám to pak ukáže akorát Havlík s Tetourem.“

Takže?
„Pokud dáme do hry o trošičku míň agresivity, nabídky, kreativity, tak najednou dostaneme pětku. To jsou pro mě argumenty. Přemýšlel jsem, jak jet na Spartu, kdybychom hráli z hlubokého bloku, možná remizujeme, ale pro mě a hráče je klíčové, abychom si ujasnili, na co máme. A to je pro mě nejdůležitější informace.“

KonecLIVE
52

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů