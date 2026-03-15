Skuhravý: Byli jsme sparing Sparty. Mám granát v ruce, nechci vést hráče, kteří…
Když usedl na židli v tiskovém centru letenského stadionu, vypadal docela klidně, ale zároveň volil až ostrá slova. „Byli jsme lehký sparing,“ vyprávěl trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Jeho tým prohrál v neděli večer na hřišti Sparty výsledkem 2:5.
Nejste vůbec spokojený?
„Neměli jsme dobré nastavení, co se týče sebevědomí a zodpovědnosti. Nevstoupili jsme dobře do zápasu, měli jsme ze Sparty přehnaný respekt. Sice jsme krásně srovnali, ale góly do a ze šatny z toho udělaly bramboračku. Pokud nebráníte dobře na Spartě, nenabíráte box, tak nemůžete uspět.“
Nebyli jste dobře mentálně nastavení?
„Tenhle zápas o ničem nerozhodne, máme jich před sebou ještě devět. Víme, co se kolem nás děje, a ani na vteřinu jsem nezapřemýšlel o tom, že bychom byli z něčeho venku. Rveme se každý zápas, jak umíme, ale dneska byly vidět limity v přerodu mužstva, byl tam strach v aktivitě a defenzivě.“
Můžete to popsat?
„Když se podívám na góly a naše nabírání v boxu, byly to jednoduché situace, ale schovali jsme se, nevzali to na sebe.“
Takže to byly individuální chyby?
„V první řadě za to může trenér. Jsem naštvaný sám na sebe. Když se v zápase soustředíme na defenzivu, většinou nedostaneme gól, ale hapruje nám ofenziva. A když chceme hrát vyrovnaně, většinou nějaký gól obdržíme. A že jsme dostali pět gólů na Spartě a tři na Slavii, není náhoda. Ti hráči jedou na tenhle zápas a v autobuse už si říkaj: ,No a co, nic se nestane.´ Chci, aby se tohle myšlení v Česku změnilo. Ať hráči ukážou nejlepší výkon, a to se nestalo.“
A snažil jste se při utkání mužstvo probudit?
„To je těžké, protože hráči vás na Slavii nebo Spartě neslyší. Jsou zvyklí, že je koučuju a potřebují to. Dneska jsem tam nedosáhl.“
Jak vnímáte dlouhou reprezentační pauzu?
„Věci, které rozhodne někdo jiný, prostě respektuju. Snažím se z toho vytřískat maximum. Věřte mi, že program bude stejný bez ohledu na to, jestli jsme uspěli, nebo ne. Dostali jsme facku a může to být ve finále naše výhoda, protože zase mám na hráče granát v ruce. Plánovali jsme, že budeme mít volnější týden a další dva budeme trénovat standardně. Na tom se nic nezmění.“
Co znamená, že máte granát v ruce?
„Možná jsme nabyli pocitu, že jsme dobří. V týdnu jsme vypadali dobře v tréninku a kvalitně na míči, ale když to nedáte do zápasu, tak k čemu to je. Nechci vést hráče, kteří jsou na tréninku dobří, a v zápase vám to pak ukáže akorát Havlík s Tetourem.“
Takže?
„Pokud dáme do hry o trošičku míň agresivity, nabídky, kreativity, tak najednou dostaneme pětku. To jsou pro mě argumenty. Přemýšlel jsem, jak jet na Spartu, kdybychom hráli z hlubokého bloku, možná remizujeme, ale pro mě a hráče je klíčové, abychom si ujasnili, na co máme. A to je pro mě nejdůležitější informace.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu