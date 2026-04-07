Předplatné

Komise: Gól Plzně proti Teplicím správně platil. Orel chyboval, měl vyloučit Vechetu

Sudí Pavel Orel chyboval, Filip Vecheta měl místo žluté karty dostat červenou
Sudí Pavel Orel chyboval, Filip Vecheta měl místo žluté karty dostat červenouZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Filip Vecheta z Pardubic v utkání proti Dukle
Hráči Plzně se radují z gólu Adama Kadlece
Adam Kadlec v závěru střílí gól proti Teplicím
Hráči Teplic se radují z gólu proti Plzni
Zklamaní hráči Plzně po vyrovnání Teplic na 2:2 v závěru
Daniel Mareček v závěru utkání proti Plzni viděl červenou kartu
Hráči Teplic na děkovačce po remíze proti Plzni
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Branka fotbalistů Plzně na 2:1 ve víkendovém utkání 28. kola první ligy s Teplicemi platila správně, o útočný faul se nejednalo. V komuniké to uvedla komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Posvětila také penaltu pro Baník Ostrava v zápase se Slavií za ruku Davida Juráska. Naopak v závěru duelu mezi Duklou a Pardubicemi chyboval rozhodčí Pavel Orel, který měl vyloučit hostujícího Filipa Vechetu.

V Plzni v osmé minutě nastavení střídající Adam Kadlec po přímém kopu a několika odrazech poslal favorita do vedení 2:1. Dva tepličtí hráči skončili na zemi, hosté reklamovali útočný faul, ale sudí Dalibor Černý gól uznal. Podle komise správně.

„Před brankou domácího družstva na 2:1 nedošlo k žádnému přestupu. Branka tak byla správně uznána,“ uvedla komise ve videu k situaci v utkání, které skončilo remízou 2:2. Tepličtí navzdory oslabení dokázali po inkasovaném gólu ještě v desáté minutě nastavení srovnat.

Podle komise nechyboval ani rozhodčí Jakub Wulkan v závěru zápasu v Ostravě, kde za stavu 0:2 nařídil penaltu poté, co míč po centru spadl na ruku slávisty Juráska ve vápně. Matěj Chaluš v 87. minutě pokutový kop neproměnil a Pražané zvítězili dvoubrankovým rozdílem.

„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop za ruku hostujícího hráče Juráska. Míč letěl k hráči delší dobu a ten navíc udělal mírný pohyb rukou směrem k míči,“ vysvětlila komise rozhodčích.

Chybu naopak vyčetla sudímu Orlovi za situaci v poslední z pěti nastavených minut zápasu Dukly s Pardubicemi. Střídající Vecheta měl být za ostrý zákrok na domácího Mouhameda Traorého rovnou vyloučen, sudí mu udělil pouze žlutou kartu. Východočeši v té době vedli 2:0 a stejným výsledkem zvítězili.

„Hostující hráč Vecheta bez možnosti zahrát míčem šlápl zezadu na achilovku hráče Dukly Traorého. Rozhodčí měl udělit červenou kartu, VAR (videorozhodčí) měl intervenovat,“ konstatovala komise.

V utkání Hradce Králové s Bohemians 1905 sudí Lukáš Nehasil za stavu 1:0 udělil hostujícímu Aleši Čermákovi ve 23. minutě za zákrok na Samuela Dancáka správně žlutou kartu. „Hráč Bohemians v souboji o míč zasáhl soupeře pouze minimálně. Proto se jednalo o zákrok na žlutou, nikoliv červenou kartu,“ vysvětlila komise.

Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

