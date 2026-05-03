Červenka otevřeně o Didibovi: Ano, byl na vystřídání. Vyhrávat chce dál
V objetí dalších členů realizačního týmu skončil po utkání s Duklou (2:1) trenér Bronislav Červenka (50). Všichni na zlínské Letné věděli, že tahle výhra je razítkem na udržení v Chance Lize, což byl pro nováčka před sezonou primární cíl. Padesátiletý trenér k němu tým dovedl, navzdory jarnímu strádání.
Ulevilo se vám hodně?
„Myslím, že se ulevilo i klukům. Vidíte, že není jednoduché hrát každý zápas o holý život, o body. Zvládli jsme těžký zápas s nepříjemným soupeřem. V prvním poločase tam byla i větší hernost, dali jsme balon na zem. Chceme, aby si kluci věřili, jenom nenakopávali. Fotbal hrát umí, jenom to musí odšpuntovat. Nemusí mít z každé situace respekt a strach, že se může něco stát. Ale jsme spokojení. Když si člověk za tím jde, bojuje, je důsledný, padá do střel, potom se k vám štěstí otočí. Byly to vybojované tři body. Náš cíl byl jasný.“
A cesta k němu komplikovaná.
„Vím, že jaro nebylo bůhvíjaké, určitě jsme mohli získat víc bodů. Na druhou stranu, kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme mít v prvním kole skupiny o záchranu 37 bodů, asi bychom tomu nevěřili. Všichni nás tipovali, že budeme někde na chvostu. Podzim byl nadstandardní.“
Nebyl záložník Joss Didiba po první půli na vystřídání?
„Byl. Ale ještě jsme si řekli, že chviličku počkáme. Joss je takový volnomyšlenkář. Jednou zahraje precizně, pak přijde a všechno je easy. Nedá do toho respekt a kvalitu, a pak ho všechno dobíhá. První poločas mu vůbec nevyšel a ani do druhého nevstoupil ideálně. Nakonec ke střídání došlo.“
Jak pojmete zbylá čtyři kola?
„Přistoupím k tomu úplně stejně, jako kdybychom hráli o záchranu. Nemůžeme devalvovat sezonu nějakým výbuchem. Do každého zápasu půjdeme naprosto koncentrovaní a naplno. Chceme dál vyhrávat.“
Opět se trefil sedmatřicetiletý útočník Tomáš Poznar. Co na něj říkáte?
„Za Toma jsem rád. Má nějaké roky, dře pro tým. Odvádí maximum, na co v současné době má. Dává góly, teď vítězný, To je paráda. A vydržel na hřišti dokonce pětasedmdesát minut. Bomba. Vím, že v tomto počasí ubývá starším hráčům rychleji.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|4
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup