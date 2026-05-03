Fakt neakceptovatelné! Jarolím se pustil do kaskadéra Camary, za vzor mu dal Fleišmana
Umí předvést parádní kousky, ale stejně tak i brnkat na nervy. Karvinský stoper Sahmkou Camara je v lecčems výjimečný, jenže zároveň dost bohorovný. Když má balon na noze, jistí si být ničím nemůžete. Ukáže parádu? Zkazí? Tak trochu vám připomíná fotbalového kaskadéra. V posledních dvou duelech střídal předčasně, Marek Jarolím s ním ztratil trpělivost. „Teď měl i zdravotní problémy, ale pak tam měl další dva momenty, které tým strašně podrážely,“ líčil kouč.
V posledním kole základní části strávil Sahmkou Camara na pažitu jen jeden poločas, v souboji s Pardubicemi (1:2) jej v 86. minutě vystřídal Šimon Slončík. V obou zápasech se naplno ukázaly stoperovy nedostatky i genialita zároveň.
Před týdnem proti Mladé Boleslavi až komicky neodehrál balon, který nad ním zrovna padal, načež Michal Ševčík poslal hosty do vedení. S Pardubicemi nejprve host ze Slavie vypomohl v ofenzivě, aby přihrál Dennymu Samkovi na vyrovnávací gól, jenže ve druhém poločase vůbec nezachytil náběh Abdullahiho Tanka. Pramenil z toho laciný gól, v utkání nakonec rozhodující.
„Musí to mít nějaký balanc. Zápasy rozhodují základní věci, nadstavba je vždycky až to druhé. Když budete mít auto s hrozným motorem, hroznou karoserií, ale budete mít krásná kola, taky na něm moc neujedete. Snažíme se na tom pracovat, je to furt mladý hráč, ale aby se mohl posunout, některé věci je potřeba změnit a mít stabilní výkony,“ poukázal Marek Jarolím.
„Někteří tam makají, dřou, Fleišman třeba v jednačtyřiceti letech, ale u Camary tam byly momenty, které prostě vychladil a které jsou hodně špatně. Sáhli jsme ke střídání, bylo to fakt neakceptovatelné. Reakce je teď jenom na tom hráči, takže uvidíme,“ zahlásil karvinský kouč.