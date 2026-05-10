ONLINE: Jablonec - Hradec 0:1. Mihálik se opět trefil, má skvělou formu
Šňůru tří porážek v řadě chtějí přerušit fotbalisté Jablonce ve druhém nadstavbovém kole Skupiny o titul Chance Ligy. V souboji tabulkových sousedů hájí před Hradcem Králové čtvrtou pozici, která zaručuje postup do předkola Konferenční ligy. Severočechům chybí Eduard Sobol, který byl vyloučen v předchozím utkání se Spartou. Zápas začíná v 18:30, můžete ho sledovat prostřednictvím ONLINE přenosu na iSportu. Program nadstavby v Chance Lize >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46