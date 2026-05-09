Tvrdík: Spartu chápu, cítím lítost a stud. Boj o titul jsme si extrémně zkomplikovali
Postavil se s mikrofonem před Tribunu Sever a před půl desátou večer oznámil fanouškům v Edenu, že sobotní ligové derby proti Spartě se nedohraje. „Musím říct, že v klubu jsem deset a půl roku a je to pro mě nejhorší situace, jakou jsem zažil,“ řekl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, když se posadil v tiskovém sále před novináře. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE>>>
Jaký je váš komentář?
„Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu a úspěšné sezony a budou slavit mistrovský titul. Nemůžu v tom ale hledat žádnou toleranci a pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat viníky jinde než u sebe. Je to naše chyba, omlouváme se všem fanouškům na stadionu, kteří zůstali na svých místech, fanouškům u televizních obrazovek a všem fanouškům českého fotbalu. Tohle je něco, co jsme si nepřáli, aby náš klub proslavilo. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu, protože náš soupeř nahlásil, že má jednoho, nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří vběhli na plochu. Když jsme o tom vedli diskuzi u nás, dospěli jsme k závěru, že bychom se na Spartě zachovali stejně. Omlouváme se soupeři, tohle se nemělo stát. Respektujeme rozhodnutí fotbalových orgánů a bezpečnostních složek a vyčkáme na finální rozhodnutí disciplinárních orgánů.“
Očekáváte, že utkání bude zkontumováno?
„Musím říct, že bych to nerad předjímal a přivolával, ale umím si představit, že může padnout takové rozhodnutí a že jsme si boj o titul extrémním způsobem zkomplikovali. Moje myšlenky jsou ale teď jiné, v první řadě přeji hráčům soupeře, aby byli v pořádku a zdraví. Tohle je fotbal a má diváky bavit. Nemá docházet k takovým situacím.“
Jak jste komunikoval se Spartou?
„Jsem předseda představenstva a neměl bych vstupovat do technického prostoru během zápasu, přesto jsem požádal, abych do něj mohl vstoupit a snažil jsem se situaci uklidnit. Pokoušel jsem se komunikovat i s Tribunou Sever, ale ve chvíli, kdy přišla informace, že Sparta má hráče, který byl buď napaden, nebo ohrožen, a nenastoupí k zápasu, měl jsem pro to pochopení.“
Jak to budete řešit v klubu?
„Je to bezprecedentní situace, za deset a půl roku v klubu jsem nic podobného nezažil. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a musíme v klubu vést diskuzi, aby se podobná situace nikdy neopakovala. Teď tady nebudu tvrdit, že mám kompletní opatření, jak tomu zabránit. Ta situace byla objektivně komplikovaná tím, že fanoušci předpokládali, že budou slavit titul a chtěli ho oslavit tím, že vtrhnou na hřiště. Bohužel práce s davem ze strany našich bezpečnostních orgánů nebyla zvládnutá. Budeme si to vyhodnocovat, jestli se tomu dalo zabránit, je to na hlubší analýzu. Teď cítím jen hluboký smutek, lítost a stud před fotbalovou a slávistickou komunitou.“