První slova Tribuny Sever: Světlice do kotle Sparty? Emoce… Mysleli jsme, že je konec
Trvalo to dva dny, ale s vyjádřením k sobotnímu chaosu se konečně přihlásila i fanouškovská skupina Tribuna Sever. Spolek se kromě událostí v 317. derby nepřímo vyjadřuje i k prohlášení Jaroslava Tvrdíka, který tribunu v neděli nechal uzavřít, a odmítá jeho slova o přerušené komunikaci s klubem. „Odmítáme konspirace o cíleném poškození našeho klubu,“ píše Tribuna Sever na sociálních sítích. ONLINE ze skandálně ukončeného derby ZDE >>>
V pondělí ráno zaujala média skutečnost, že byl oficiálně web Tribuny Sever dočasně mimo provoz – provozovatel hostingových služeb ho odpojil s tím, že se skupina ani po desítkách hodin nevyjádřila k událostem sobotního nedohraného derby a nevratně poškodila jméno Slavie. V brzkých odpoledních hodinách se fanouškovská skupina konečně oficiálně ozvala, své stanovisko zveřejnila na sociálních sítích.
„Odmítáme jakékoliv konspirace o cíleném poškození našeho klubu. Mezi námi jsou slávisté, kteří na Slavii chodí celý život. Jakékoliv řeči o pomstách nebo úmyslném poškození Slavie jsou mimo realitu,“ dává v úvodu jasně najevo TS.
Ultras zároveň odmítají následující spekulace a tvrzení, která se objevují v mediálním prostoru či na sociálních sítích – že byl útok na Jakuba Surovčíka plánovaný, že velkou část viny nesou spřátelení hooligans z polské Zaglebie Sosnowiec, nebo že byl útok pyrotechnikou na kotel sparťanských fanoušků organizovaný. „Část lidí po vhazování světlic do našich hráčů i fanoušků neudržela emoce a vyřizovala si účty s kotlem hostů. Zde se mohla také podepsat nevole a vztek vůči těm z druhé strany města, kteří na veřejných sítích vystupují vůči nám velmi konfrontačně, ale v reálu se jakékoliv konfrontaci panicky vyhýbají,“ stojí v prohlášení.
Odpovědnost či vinu za sobotní chaos, při kterém byli napadeni hráči i fanoušci Sparty, Tribuna Sever odmítá. „Stejně jako vy jsme byli v šoku,“ píše s tím, že na plochu jako první vběhli netrpěliví mladí fanoušci.
Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík v neděli oznámil, že Tribunu Sever na neurčitou dobu uzavírá. Dle jeho slov v podcastu pro Odbor přátel navíc řekl, že vztah s aktivními fanoušky se v poslední době vyostřil, zradikalizovali se a s klubem přestali oficiálně komunikovat. To ale TS odmítá.
„Komunikace s klubem nebyla nijak nestandardně přerušená. Jen za poslední týdny proběhly mezi našimi lidi a SLO desítky telefonátů a vyšší stovky zpráv. Dokonce poslední schůzka se zástupci klubu proběhla cca týden před derby, kde jasně zaznělo, že fans budou chtít slavit na ploše, ať se na to klub připraví,“ jde Tribuna Sever do čisté oponentury Tvrdíkových tvrzení.
Další slova slávistického bosse či skutečnost uzavření tribuny ale spolek nekomentuje. Na závěr svého stanoviska podotýká, že další informace, i o vlastních změnách, dodá v příštích dnech.
Celé prohlášení Tribuny Sever
Přátelé,
chceme se vyjádřit k tomu, co se stalo během derby a po jeho konci.Proč až po dvou dnech?
Potřebovali jsme si sednout v širším kolektivu a vyhodnotit, co se vlastně stalo.Měla to být absolutně famózní oslava nás všech. Měli jsme společně vyhrát 23. titul, porazit rivala, spontánně oslavit v Edenu náročnou sezonu a užít si její konec.
Odmítáme jakékoliv konspirace o cíleném poškození našeho klubu. Mezi námi jsou slávisté, kteří na Slavii chodí a jezdí celý život. Jezdili na výjezdy v dobách, kdy to nebylo „cool“. Jakékoliv řeči o pomstách nebo úmyslném poškození Slavie jsou úplně mimo realitu.
Stejně tak komunikace s klubem nebyla nijak nestandardně přerušená. Jen za poslední týdny proběhly mezi našimi lidmi a SLO desítky telefonátů a vyšší stovky zpráv. Dokonce poslední schůzka se zástupci klubu proběhla cca týden před derby, kde jasně zaznělo, že fans budou chtít slavit na ploše a že se na to klub připraví. Žádné odtržení od značky Slavia se nekonalo.
Co se stalo na konci zápasu? I přes opakované výzvy speakera, ať nikdo neběží na hřiště před koncem utkání, a i přes výzvy, aby lidé zůstali za ochrannými panely, začala s přibývajícím časem a nervozitou vznikat situace, kterou nebylo v našich silách jednoduše zastavit.Několik netrpělivých jednotlivců vběhlo na plochu v domnění, že už je konec.
Ze záběrů je vidět, že šlo hlavně o mladší fanoušky, kteří následně strhli další lidi nejen ze Severu, ale i z ostatních tribun. Všichni v tu chvíli opravdu věřili, že zápas skončil a začala spontánní oslava.
Zároveň odmítáme jakékoliv spekulace o plánovaném útoku na brankáře hostů. Ze záběrů je vidět chaos, ve kterém kolem něj probíhali stovky běžných fans, mladší i starší.Část lidí, kteří mířili na plochu, opět v domnění, že už je hotovo, si po vhazování světlic do našich hráčů i fanoušků během zápasu neudržela emoce a vyřizovala si tam účty s kotlem hostů.
Zde se mohla také podepsat nevole a vztek vůči těm z druhé strany města, kteří na veřejných sítích vystupují vůči nám velmi konfrontačně, ale v reálu se jakékoliv konfrontaci panicky vyhýbají.
I když se nakonec podařilo po několika minutách hřiště vyklidit a situaci uklidnit, zápas skončil způsobem, který si nikdo z nás nedokázal představit.
Stejně jako vy jsme byli v šoku z toho, že se během jedné minuty změnila vysněná oslava v něco, co si budeme pamatovat úplně jinak.Ihned po zápase jsme měli možnost mluvit zhruba s pěti lidmi z kabiny. Vzniklá situace nás hluboce mrzí. Právě hráči přišli o moment, na který celý rok tvrdě pracovali, a my s nimi.Co bude dál?
Naší prioritou vždy byla a vždy bude Slavia. Odmítáme nesmyslné zatahování našich zahraničních přátel do celé situace a děkujeme jim za podporu.
V dalších dnech vás budeme informovat i o dalších změnách, které sami uděláme.Do té doby se nebudeme dále vyjadřovat na sociálních sítích ani reagovat na jednotlivá označení a spekulace. Ať žije Slavia Praha!
