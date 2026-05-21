Předplatné

Bitvu o ligu Dukly s Baníkem píská Rouček. Ten, co řídil derby „S“, u videa sedí Radina

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Dukla 2:0. Pražané si baráž ještě nezajistili. Rozhodl jubilant Fortelný • Zdroj: iSport.tv
Sudí Karel Rouček vyloučil Johna Mercada
Kapitán Sparty Asger Sörensen v diskuzi s rozhodčím Karlem Roučkem
Sudí Karel Rouček v akci během derby
Rozhodčí Karel Rouček v duelu Sparty s Karvinou
Rozhodčí Ondřej Berka v zápase Teplice - Dukla podle komise rozhodčích nechyboval
Dukla prohrála v Teplicích
16
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Tohle není duel, o který by se sudí prali. Zvlášť po minulém kole… Zápas Dukla - Baník, kde se v sobotu rozhodne o přímém sestupujícím z Chance Ligy, bude pískat Karel Rouček. A od videa na něj bude dohlížet Marek Radina. Tito dva pánové si tak prohodí obsazení ze středečního finále MOL Cupu. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Devětadvacetiletý Rouček si po skandálním – ovšem nikoli z jeho strany – derby „S“ zapíše další mimořádně vypjaté utkání. Jednak se potkají poslední dva týmy, které ještě mohou přímo sestoupit. Jednak mimořádnost duelu povýšilo utkání Teplice - Dukla 2:0 z minulého kola, kde Ondřej Berka většinu sporných soubojů posoudil v neprospěch Dukly. Což u nezanedbatelné části fanoušků vytvořilo dojem, že „se jde na ruku Baníku“. Komise rozhodčích se ovšem za Berku postavila.

Video placeholder

Z jejího pohledu je delegace Karla Roučka logická volba. Rozhodčí je v současnosti na mezinárodní listině českou jedničkou. A Libor Kovařík a spol. ho považují za arbitra s nejlepší formou na jaře.

Zmiňované derby Rouček čistě fotbalově zvládl. Měl si však počínat rázněji v souvislosti s počínáním fanoušků. Což je věc, která ho může čekat i na Julisce. Tam se totiž chystá nějakých šest tisíc příznivců Baníku…

Delegace rozhodčích na zápas Dukla - Baník

  • Rozhodčí:Karel Rouček Karel
  • Asistenti: Jiří Kříž, Jiří Pečenka
  • VAR:Marek Radina. AVAR: Lukáš Machač
  • Delegáti: Jiří Kureš, Petr Mikel

#TýmZVRPSkóreB
1Ml. Boleslav349131249:5540
2Teplice349121338:4239
3Zlín341081642:5638
4Slovácko34791830:5030
5Baník34682029:4926
6Dukla345111823:4826
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů