Bitvu o ligu Dukly s Baníkem píská Rouček. Ten, co řídil derby „S“, u videa sedí Radina
Tohle není duel, o který by se sudí prali. Zvlášť po minulém kole… Zápas Dukla - Baník, kde se v sobotu rozhodne o přímém sestupujícím z Chance Ligy, bude pískat Karel Rouček. A od videa na něj bude dohlížet Marek Radina. Tito dva pánové si tak prohodí obsazení ze středečního finále MOL Cupu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Devětadvacetiletý Rouček si po skandálním – ovšem nikoli z jeho strany – derby „S“ zapíše další mimořádně vypjaté utkání. Jednak se potkají poslední dva týmy, které ještě mohou přímo sestoupit. Jednak mimořádnost duelu povýšilo utkání Teplice - Dukla 2:0 z minulého kola, kde Ondřej Berka většinu sporných soubojů posoudil v neprospěch Dukly. Což u nezanedbatelné části fanoušků vytvořilo dojem, že „se jde na ruku Baníku“. Komise rozhodčích se ovšem za Berku postavila.
Z jejího pohledu je delegace Karla Roučka logická volba. Rozhodčí je v současnosti na mezinárodní listině českou jedničkou. A Libor Kovařík a spol. ho považují za arbitra s nejlepší formou na jaře.
Zmiňované derby Rouček čistě fotbalově zvládl. Měl si však počínat rázněji v souvislosti s počínáním fanoušků. Což je věc, která ho může čekat i na Julisce. Tam se totiž chystá nějakých šest tisíc příznivců Baníku…
Delegace rozhodčích na zápas Dukla - Baník
- Rozhodčí:Karel Rouček Karel
- Asistenti: Jiří Kříž, Jiří Pečenka
- VAR:Marek Radina. AVAR: Lukáš Machač
- Delegáti: Jiří Kureš, Petr Mikel
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup