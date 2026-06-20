ONLINE: Slavia - Dynamo Kyjev. Příprava Pražanů v Rakousku, hrají posily i mladíci
V plném proudu sice je mistrovství světa, ale české kluby už rozjíždí přípravu na novou ligovou sezonu. Mistrovská Slavia vyrazila s kádrem bez reprezentantů na soustředění do Rakouska, dnes hraje v Gunskirchenu přípravný zápas proti Dynamu Kyjev. Trenér Jindřich Trpišovský nasadil nové posily Neila Glossou a Wiktora Nowaka, hrají i navrátilci z hostování nebo mladí odchovanci. ONLINE přenos z utkání sledujte od 16.00 na iSportu.