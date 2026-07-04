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Nádvorník: Čekají nás těžké dny, chceme posily do každé řady. O jednu oporu však přišel

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Brno dvakrát v lize, Jablonec v Evropě. Dukla bude chtít náhradu škody, pomůže Artisu Liberec? • Zdroj: iSport.tv
Fanoušci Artisu na tribunách
Trenér Artisu Brno Roman Nádvorník se svým týmem
Fanoušci Artisu na tribunách
Gólová radost hráčů Artisu
Fanoušci Artisu na tribunách
Michal Jeřábek (vlevo) sleduje zakončení spoluhráče
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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PŘÍMO Z RAKOUSKA | Dočkal se. Povede v nejvyšší soutěži tým, který nemá poloprázdnou pokladnu a hodlá se mezi elitou stabilizovat. Jenže… Artis má po administrativním postupu málo času na to, aby postavil konkurenceschopný kádr pro Chance Ligu. Co na to trenér Roman Nádvorník? „Čekají nás těžké dny,“ uvědomuje si kouč druhého brněnského nováčka v rozhovoru pro iSport. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>

Nemáte obavy, že je to všechno moc narychlo?
„V první řadě mám obrovskou radost za celý tým. Máme krátký čas na to, abychom to poskládali a byli připravení od prvního kola. Víme, že to bude obrovsky složité. Musíme se s tím trošičku poprat a stihnout to. Nic jiného nám nezbývá. Určitě ještě chceme posílit. Jenom konkurence na všech postech hráče posouvá a zvýší jejich výkonnost.“

Měli jste dva seznamy s případnými posilami. Vracíte se k tomu prvnímu pro nejvyšší soutěž?
„Ano, vracíme. Mezitím se objevili další zajímaví hráči. Vedení určitě pracuje čtyřiadvacet hodin denně. Já si hráče s nejužším vedením vybírám, ale finanční stránka není o mně. Roman Skuhravý říkal, jaké má Baník problémy doplnit kádr. Pere se s tím i Bohemka. Není to jednoduché. Chceme přivést někoho do každé řady.“

Prý vám na celý podzim vypadl zraněný stoper Ondřej Čoudek.
„Vypadá to, že ano. Je to reprezentant do 21 let, byl v laufu. Je to pro něj trošičku brzda v rozjeté kariéře, ale věřím, že se dá dohromady a vrátí se v ještě lepší formě.“

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Řekl byste zkraje týdne, že to dopadne s postupem takhle?
„Táborsko celou dobu prezentovalo, že to vezme, takže jsme se tím vůbec nezabývali. Ve čtvrtek za námi přijelo na zápas s Krakovem vedení a začalo se to hýbat.“

Zasahoval jste do jednání s hráči o úpravách smluv?
„Vůbec ne. Jsem tady od trénování. To je práce vědění. Šlo to absolutně mimo mě. Těch jednání jsem se nezúčastnil. Věřil jsem, že to dopadne dobře. Celá kabina jednohlasně řekla, že když bude šance, do ligy chceme. Nebudeme si nic nalhávat, naším jednoznačným cílem bude záchrana. Doufám, že budeme v kondici od prvního kola.“

Budete rozšiřovat realizační tým?
„Jediná pozice, o které se bavíme, je druhý kondiční trenér. Jinak máme realizák dost široký. Jsem s ním spokojení. Asistenti jsou pracovití kluci.“

Čekáte „hejty“ veřejnosti?
„My jsme si nic nekoupili. Vybojovali jsme si tu nabídku třetím místem ve druhé lize, byli jsme v pořadí. Nevidím v tom žádný problém. Věřím, že na zápasy s našimi top týmy bude stadion vyprodaný. A na ostatní snad budou chodit tři, čtyři tisíce lidí jako třeba na baráž se Slováckem.“

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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