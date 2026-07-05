Karabec bavil v dresu Sparty: dva centry i jiná pozice. Priske přiznal, jaký má sen
Vzal si desítku Jana Kuchty, který je momentálně na dovolené, ukázal šikovnou levačku a dva naprosto přesné centry. Fotbalista Adam Karabec si opět po roce zahrál za Spartu a docela bavil. V sobotním přípravném utkání proti Opavě (4:1) zasáhl do první půle. „Je to skvělý hráč,“ řekl kapitán Lukáš Haraslín. Přesto pořád není jisté, zda 23letý odchovanec Letenských zůstane v kádru i po konci přestupového období. Trenér Brian Priske okomentoval oba možné scénáře. Všechny aktuality kolem letní přípravy klubů v Chance Lize sledujte ZDE>>>
Když po zápase opouštěl hřiště a mířil do kabiny, podepsal se mladému fanouškovi na triko. I ostatní příznivci, kteří dorazili do strahovského centra, byli zvědaví, co navrátilec z hostování v Lyonu předvede. Karabcovo jméno zkrátka u zábradlí vedle hrací plochy padalo velmi často.
Český reprezentant, jenž se nevešel do finální nominace národního týmu na mistrovství světa, se ve sparťanském rozestavení 4-3-3 postavil překvapivě do záložní řady. Pohyboval se na pravé straně. Vedle sebe měl Andrewa Irvinga, za sebou Martina Suchomela a před sebou Garanga Kuola. Stahoval se hodně i dolů. Přitom se dalo přepokládat, že víc by mu seděla pozice na kraji ofenzivního trojzubce.
I tak byl v úvodu zápasu dost aktivní. Nabízel se, u lajny se zapojil do kombinace s Kuolem a říkal si o balon. „Santi!“ křičel opakovaně na Enemeho. A když pokazil kolmou přihrávku směřující do vápna, přepnul směrem dozadu. „Má o hodně víc zkušeností, než když poprvé odcházel ze Sparty. Přijde mi, že dospěl a nabral trochu i svalové hmoty. Je líp fyzicky vybavený,“ všiml si Haraslín.
Nejvíc zaujaly dva centry z jeho růžových kopaček, které aktuálně dominují na světovém šampionátu v Americe. Karabec si posunul balon na levačku a technicky zatočil balon na hranu malého vápna. Gólman Opavy Jiří Ciupa se k němu mohl těžko dostat.
Z prvního centru hlavičkoval nad branku nováček v letenském týmu Viktor Vitályos, v druhém případě nevyužil slibné příležitosti Ebrima Singhateh, další posila, která odehrála utkání na hrotu útoku. „Kara je skvělý hráč, má tu svou levou nohu,“ poznamenal Haraslín.
Co bude s Karabcem v následujících týdnech?
Minulou sezonu hostoval v Lyonu, který podle očekávání neuplatnil opci na trvalý přestup. Ta se měla pohybovat ve výši 3,5 milionu eur (v přepočtu asi 85 milionů korun).
A protože má stále platnou smlouvu ve Spartě, hlásil se na startu letní přípravy v Praze. Přitom v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport přiznal, že bude doufat v další nabídku ze zahraničí. „Dohodli jsme se, že v tuhle chvíli nic nezavíráme. Priority jsme si ale řekli,“ uvedl.
Ještě před Lyonem hrál druhou německou bundesligu za Hamburk. Teď o něj podle informací serveru inFotbal projevil zájem belgický Anderlecht. „Víme, že Kara sní o zahraničním angažmá v top ligách, ale zároveň je oddaný Spartě. Momentálně je naším hráčem a udělá všechno pro to, aby si vybojoval místo v sestavě a pomohl týmu k dobrým výsledkům,“ ujistil Priske.
Přesto Sparta na křídelní pozici, kde Karabec může hrát, v tomto přestupovém období výrazně posiluje. Na začátku června přišel Singhateh, o víkendu dotáhla přestup kostarického reprezentanta Josimara Alcócera. Oficiálně je pořád členem týmu Veljko Birmančevič, po zranění se vrací i Peruánec Joao Grimaldo.
Dokáže si tak Priske představit Karabcovu budoucnost ve Spartě? „Ano, určitě,“ odpověděl dánský kouč na přímý dotaz. „Všichni známe Karovy kvality a jeho obrovský potenciál,“ pokračoval.
Podobně hovořil také Haraslín, i když upozornil, že jde o téma spíš pro vedení klubu. „Znám Karu dlouho, vlastně už od mého příchodu do Sparty. Hrál jsem s ním a vím, že je to kvalitní hráč s šikovnou nohou a super technikou. Samozřejmě ne vždy se mu podaří zapadnout do formace, jakou hrajeme, ale budu rád, pokud zůstane. Je platný hráč,“ zmínil kapitán.
Pokud se situace náhle nezmění, Karabec odcestuje v pondělí se Spartou na herní soustředění do Německa. A zároveň bude čekat, co se stane v dalších týdnech. „Dokud bude s námi, bude bojovat o místo v týmu. Momentálně trénuje velmi dobře a tlačí na ostatní spoluhráče,“ zakončil Priske.