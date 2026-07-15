Vorlický míří do Slovácka, bude mít speciální režim. Plat? Hodně ustoupil, říká agent
Těšte se na Lukáše Vorlického v Chance lize, konkrétně v dresu 1. FC Slovácko. Nečekaný transfer se Slavií dospěl ke zdárnému cíli, šikovný záložník se záhy připojí k týmu kouče Jana Jelínka. Ovšem v zápasové nominaci se hned tak neobjeví. Téměř určitě nestihne první dvě kola. „Čistili mu koleno, do dvou týdnů by mohl být v plné zátěži. Ale uvidíme,“ poznamenal pro deník Sport hráčův zástupce Karel Csontó. V tomto případě je opatrnost na místě. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Sága kolem nového klubu pro Lukáše Vorlického (24) je u konce. Slovácko i díky nové užší spolupráci mezi oběma organizacemi dokázalo splnit podmínky mistrovské Slavie. Hovoří se o pěti milionech korun plus dalších bonusech v závislosti na tom, kolik toho mimořádně kreativní středopolař odehraje.
Samotný hráč musel slevit ze svých platových požadavků. „Hodně ustoupil. Je jasné, že nemá smlouvu jako ve Slavii,“ přiznal slovenský agent Csontó, jenž právě s ohledem na chatrný zdravotní stav vyjednával pouze s českými celky.
Také v zahraničí by byl o Vorlického zájem, ale jeho potíže s kolenem se staly logicky limitujícím faktorem. Nikdo nechtěl investovat do kvalitního, jenže velmi křehkého zboží. „V Česku se ví, jak na tom Lukáš je. Hledali jsme klub, který bude ochotný ho koupit. Minimálně půl roku potřebuje specifický přístup,“ sdělil agent a přidal poklonu svému klientovi. „Ve fotbale se pohybuju spoustu let a ještě jsem nepoznal hráče s takovými mentálními a technickými parametry,“ zmínil Csontó, mezi jehož chráněnce patří například slovenský stoper Milan Škriniar z Fenerbahce Istanbul.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Boskovic jde do klubu, kde vede béčko v MSFL jeho otec Jiří. Áčko má na povel Jan Jelínek, se kterým má dobrou zkušenost z rezervy Slavie. „Ví, jaký režim potřebuje,“ uvedl agent. „Táta stál u jeho fotbalových začátků. Určitě je rád, že s ním zase bude nablízku, ale Lukáš už dospěl a na jeho rozhodnutí tato skutečnost neměla klíčový vliv,“ tvrdil. Dohoda je na stole, na smlouvách ještě chybí podpisy zainteresovaných. To je však formalita.
Vorlický je během kariéry kvůli kolenům často mimo provoz. Také proto se upisuje Slovácku a nemá dnes místo v sestavě mistrovské Slavie či italské Atalanty Bergamo. Ve hře bylo i hráčovo pokračování ve Zbrojovce Brno, kde na jaře odehrál čtyři utkání a pomohl k postupu z druhé ligy. „Měli jsme o něj zájem,“ potvrdil trenér Martin Svědík. Přednost nicméně dostal nedaleký rival. „Kluby se mezi sebou nedohodly,“ sdělil Csontó.
Slovácko, které se v červnu zachránilo až v baráži, je na přestupovém trhu velmi aktivní. Za pochodu mění kádr, přivádí jednoho hráče za druhým. Těsně před Vorlickým dorazil obránce Tomáš Král (21) z Mladé Boleslavi. Na roční hostování s opcí.
Jelínkův soubor čeká v sobotu generálka na ligu se Skalicí na stadionu v Uherském Hradišti. Papírově už to může být s Vorlickým, ovšem reálně se na trávníku neobjeví. Potřebuje čas, od března kvůli dalšímu zranění nehrál.
Slovácko získalo posilu pro více či méně vzdálenou budoucnost. „Klauzule o odchodu do zahraničí ve smlouvě není. Myslím, že by nebyl problém se na tom případně domluvit,“ usoudil hráčův zástupce.