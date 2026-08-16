Spousta lidí mě odepsala, řekl Vorlický. Při své premiéře za Slovácko nadchl
Ví, co umí. A nebojí se to ukázat. Byť Lukáš Vorlický (24) v pondělí v šest ráno vyrazil do německého Mnichova na vitamínovou injekci do kolena a před utkáním s Olomoucí (1:2) trénoval s týmem jedinkrát, za dvacet minut málem otočil duel, který byl jeho prvním od konce března. Tehdy ještě hostoval ze Slavie ve Zbrojovce. „Musíme to držet tak, abych hrál příště znova. A pak zase. Nejhorší by bylo, kdybych jeden zápas byl a druhý ne,“ poznamenal tvořivý záložník po premiéře za Slovácko, v níž nastoupil ke konci na své oblíbené pozici na levém křídle.
Předvedl jste pár skvělých akcí. Pochválíte se?
„Já se vždycky chválím. (úsměv) Pochválím se proto, že jsem trénoval až v pátek. Neodehrál jsem ani žádný přátelák. Byl jsem na operaci, čtyři měsíce jsem se zase dával dohromady a spousta lidí mě odepsala. Já jsem jim říkal, ať mi věří. A oni nevěřili. Slovácko mi věřilo a řekl jsem, že mu to chci vrátit. Ještě nemám herní praxi. Nejde to samo. To je logické. Věřím, že když budu trénovat a koleno držet, budu tyhle šance proměňovat. Musím ocenit i gólmana, který to fantasticky chytil. Navíc jsem mu to dal o zem, což je strašně těžké. Asi jsem to nemohl trefit líp. A on to ještě vyhodil nahoru.“
Co říkáte na zápas se Sigmou?
„Výsledku je obrovská škoda. Jsme smutní a zklamaní. Na konci jsem mohl vyrovnat, beru to na sebe. Mohli jsme a měli bodovat. Myslím, že bychom si to zasloužili. Ve hře už byly dobré pasáže, kombinace, často jsme soupeře zatlačili na jeho vápno. Sigma je pohárový tým, podle mě bude letos nahoře. Hráli jsme vyrovnaný zápas, v některých fázích jsme ji i předčili. Bohužel oni dali po našich individuálních chybách dva góly a my jenom jeden.“
Věděl jste, že určitě nastoupíte, anebo se čekalo, jaký bude průběh zápasu?
„Věděl jsem, že budu hrát. Akorát jsme s trenérem během utkání řešili, kdy. Kdyby nedala Sigma na 2:0, mohl mít můj příchod ještě větší vliv. V 75. minutě jsme se domluvili, že tam půjdu a patnáct, dvacet minut zvládnu.“
V první akci jste nezaviněně upadl a skončil na trávníku. Co jste si v tu chvíli říkal?
„Že je to super. (úsměv) To samé se mi stalo v pátek na tréninku. Vysvětlím to. Lidi si totiž pak myslí, že jsme dřeváci…Pokud máte umělou kopačku, balon je z umělé hmoty a tráva je suchá, zakopnete. Stává se to často. Bylo to hezké uvítání.“
Po čtyřech kolech máte jediný bod. Je to nepříjemné?
„Naprosto rozumím otázce a chápu české prostředí, které bude hodnotit, že jsme dole. Je tu nastavená nějaká cesta. Já věřím trenérovi Jelínkovi, Kácovi (Michalu Kadlecovi) a Šumimu (Veličemu Šumilikovskému). Měli jsme těžký los. Nemáme body, což je škoda. Ale je to proces. Pojďme to hodnotit na konci sezony, uvnitř máme super atmosféru. Všichni jdeme za trenéry, táhneme za jeden provaz. Je otázka času, kdy budeme bodovat za tři body. Lidé za námi šli celý zápas, což je fantastické. Vím, že byla doba, kdy Slovácko vyhrálo pohár, ale je to nejmenší město v lize a buďme vděční, že se tady hraje nejvyšší soutěž. Po čtyřech kolech vůbec nepropadáme panice. Řešíme naši hru. Pokud nepřijdou ruku v ruce s ní body, bude to naše zodpovědnost.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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