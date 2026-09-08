Halinský po návratu do Pardubic: Skoro jsem to tady nepoznal, ze Slavie jsem odejít musel
Trenér Jan Trousil jej hodil do vody, kde musel bezpodmínečně plavat. Denis Halinský to zvládl, v sobotu si vedl na Slovácku solidně. Právě tam odehrál třiadvacetiletý stoper svůj první zápas po návratu do Pardubic. A rozhodně v něm nezklamal, jistým výkonem v defenzivě se zapříčinil o bezbrankovou remízu. „Popravdě jsem se ale cítil špatně. Chybí mi herní kondice, což bylo asi dopředu jasné,“ hodnotil Halinský.
Stále patří Slavii, za jejíž áčko si ale v podstatě nekopl. V posledních letech poslal managment sešívaných Denise Halinského do Vlašimi, Pardubic, Liberce a Teplic. Přestože v létě smetl stoper ze stolu zájem z Dánska či Millwallu, šanci v kádru Jindřicha Trpišovského ani tentokrát nedostal.
„Na začátku jsem nevěděl, že to takhle dopadne. Hlavně jsem se na konci přípravy zranil, což byl asi ten největší problém. Navíc jste ve Slavii, kde je strašně těžké se dostat do sestavy. Tam se každé zápasy vyhrávají a trenérovi se s tím moc točit nechce. Musel jsem odejít, abych hrál, protože to potřebuju. Uvidíme, jestli se tam později vrátím,“ uvedl Halinský.
Necelý týden před koncem přestupní uzávěrky jej tak vysvobodily Pardubice, kde dříve patřil mezi pilíře mužstva vedeného Radoslavem Kováčem. Teď se ovšem vrátil do podstatně ambicióznějšího, ale v těchto dnech i nečekaně tápajícího prostředí. V sedmi odehraných zápasech zapsali Východočeši dvě remízy a pět porážek. Nejen pro majitele Karla Pražáka se jedná o pořádně hořký začátek sezony.
„Strašně jsem se zpátky těšil, protože se mi tady líbilo. Zvedlo se to tady tak, že jsem to skoro nepoznal. Šlo to prostě nahoru, což je pro Pardubice jedině dobře. Hodnotil bych to jenom pozitivně,“ hlásil Halinský.
Herně stejné jako ve Slavii
„Pardubice jsem sledoval, hrají hezký fotbal, podobný jako Slavia. Hraje se jeden na jednoho, do protiútoků, rychlosti... Herně mi to přijde úplně stejné jako ve Slavii, takže si myslím, že nic neztratím, ale naopak něco získám,“ pokračoval třiadvacetiletý stoper.
Rok a půl v Teplicích jej obrovsky posunul, pro trenéra Zdenka Frťalu byl povětšinou jasnou volbou do základní sestavy. „Zažil jsem tam asi nejlepší fotbalové roky, rád na to vzpomínám. Teď jsem přišel do Pardubic, abych jim pomohl a ony pomohly mně. Uvidíme, jak ta cesta bude vypadat, ale tuším, že to bude dobré,“ navázal Halinský.
Ostatně první utkání na Slovácku potvrdilo, že strach mít Pardubice nemusí. Halinský obstál, zvládl dvanáct z celkových šestnácti osobních soubojů a k tomu i vypomohl s rozehrávkou. Tu ale častěji obstarávali jeho stoperští kolegové Jason Noslin a Mouhamed Tidjane Traore.
„S týmem jsem byl dva dny, navíc jsme měli takové lehčí tréninky, protože byly před zápasem. Na hřišti jsem se necítil nejlépe, ale s tím asi počítal každý, i já sám. Bylo důležité to nějak zvládnout, abych se hlavně rozdýchal. Natrénováno mám možná až moc, takže věřím, že od příštího zápasu to bude mnohem lepší,“ pokývl Halinský.
Krčík? Skvělý stoper
„Celkově bych ale zápas na Slovácku hodnotil pozitivně. Dlouho se Pardubicím nepodařilo udržet nulu, až teď. Od toho se musíme odpíchnout. Příští zápas hrajeme na Baníku, kde to zas bude o něco těžší. Věřím, že když tam jeden gól protlačíme, roztrhne se to,“ zadoufal hráč s tržní hodnotou okolo padesáti milionů korun.
Velké věci od něj slibuje i pardubické vedení. „Především větší jistotu v defenzivě a sílu při standardních situacích. Zároveň věřím, že pro něj bude zajímavé vidět, kam se klub za dobu jeho nepřítomnosti posunul. Myslím, že sám už teď vnímá, že Pardubice jsou dnes na mnohem profesionálnější úrovni,“ komentoval Halinského hostování předseda představenstva a generální manažer Vít Zavřel.
Už brzy by mohl Halinský nastupovat vedle Dávida Krčíka, čerstvé posily z Plzně, jež si na Slovácku odpykávala trest za červenou kartu v Teplicích. „Je to skvělý stoper, který je navíc gólový. Pomůže tomu dvakrát víc. Myslím si, že se tady rýsuje hodně kvalitní tým,“ vytušil Halinský.
„Po schůzkách s panem Pražákem jsme se domluvili, že potřebujeme dva stopery. Jsem rád, že přišla kvalita a ne jen doplnění kádru, protože oba frajeři kvalitní stopeři skutečně jsou. Věřím, že k nulám vzadu pomůžou,“ doplnil kouč Jan Trousil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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