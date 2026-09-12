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ONLINE: Sparta - Jablonec. Odčiní Letenští poslední dvě ligové prohry?

Fotbalisté Sparty se radují z gólu
Fotbalisté Sparty se radují z góluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Filip Novák slaví se spoluhráči nádherný gól proti Baníku
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Sparta v rámci 8. kola Chance Ligy hostí v Praze Jablonec. Zatímco Letenští zažívají tragický vstup do sezony a s 9 body spadli do druhé poloviny tabulky, svěřencům Luboše Kozla se daří navazovat na výkony z minulé sezony. Severočeši s 13 body drží pátou příčku. Jak dopadne sobotní střet obou celků? Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Sparta Praha
so 12. 9.
18:00
Jablonec
Pravděpodobnost výhry
Výhra Sparta
Remíza
Výhra Jablonec
Pravděpodobná skóre
  • 1:110.9%
  • 2:19.9%
  • 2:09.0%
  • 1:08.6%
Predikce aktualizována: 12. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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