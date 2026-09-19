Vorlický zapsal rekord a vyprávěl: Že tomu lidi na sítích nerozumí, není náš problém
V obou gólech Slovácka měl prsty, znovu byl nejvýraznějším hráčem týmu trenéra Jana Jelínka. S jedním velkým rozdílem: Lukáš Vorlický poprvé v kariéře nastoupil v české lize coby člen základní sestavy. Vydržel 74 minut, bavil fanoušky a trápil Ostravu, která v závěru vyrovnala na konečných 2:2. „Zasloužili jsme si tři body. Ne proto, že bychom byli celý zápas lepší, Baník měl dobré fáze, ale vzhledem k celkovému procesu jsme si to strašně přáli a zasloužili,“ vyprávěl.
Nicméně na premiérovou výhru v sezoně pořád čekáte...
„Říkal jsem v kabině, že tohle je fotbal. Musíme si uvědomit, že nejsme Slavia Praha. Ta kdyby remizovala, může jí to stát titul. My jsme Slovácko, takhle je to potřeba brát. Vím, že to někteří lidi nechtějí slyšet, ale nakonec můžeme být rádi i za bod. Nebudeme propadat negaci, i když nás to samozřejmě štve, protože jsme chtěli vyhrát.“
Je pro vás odehraných rekordních 74 minut osobním vítězstvím?
„Asi jo, mám nějakou historii. Asi jste na to všichni čekali, já taky, lidi taky. Věřil jsem si, že to zvládnu. Chtěl jsem týmu pomoc, protože už jsem cítil, že je potřeba změnit nějaký trend toho, že chodím do hry jako žolík a všichni pak očekávají, co bude. Už jsem tohle nechtěl, potřeboval jsem týmu pomoct od začátku. Věřil jsem si na to. Pro mě je to potěšující. Vím, že pro vás je to ve 24 letech pozdě, ale já už mám jednu kariéru za sebou. A tu druhou mám před sebou. Tímhle ta moje začíná, pokud budu dál zdravý.“
Takže jste si o místo v základu řekl trenérovi sám?
„My to komunikujeme každý zápas. Měli jsme v plánu, že půjdu od začátku už na Bohemku, bohužel z nějakých taktických důvodů jsme se rozhodli, že ne. Nakonec to bylo dobře, protože jsme hráli v deseti. Teď jsme se bavili už celý týden, ale samozřejmě já nerozhoduju o tom, kolik minut dostanu. Akorát jsem řekl, že jsem připravený a že chci hrát. A trenéři mě tam dali.“
V Česku se furt řeší ztrátovost
Paradoxně až ve druhé půli jste začali střílet góly, možná si vyčítáte jednu nepovedenou nahrávku před prázdnou v té první...
„Vyčítám, chtěl jsem přihrávat, ale vyřešil jsem to špatně.“
Co vás pak po změně stran napadlo už jen držet lajnu a neseskakovat si pro míče doprostřed?
„Můj nápad byl jít dát gól na 1:1 a 2:1, nic jiného jsem v hlavě neměl. Věděl jsem, že Baník nebude čekat to, že do toho vletíme. V prvním poločase mě Baník dobře kryl, trenér Skuhravý mi říkal, že byli nachystaní. Měl jsem ale v hlavě velice dobře nastavený svůj vlastní plán, jak do zápasu jít. Doteď jsem hrával málo a je úplně něco jiného hrát posledních dvacet minut, nebo první poločas. Strašně se v Česku furt řeší ztrátovost a tyhle blbosti.“
Jak to myslíte?
„Když jdete hrát na dvacet minut, jdete dát gól a je vám úplně jedno, jestli někde ztratíte balon. Když jdete od začátku, víte, že musíte podat komplexní týmový výkon. Proto jsem se v první půli snažil míče spíš rozdávat a být nečitelný. Věděl jsem, že do toho vlítnu po půlce a že zkusím vydržet co nejvíc. Povedlo se to, ale bohužel to nevedlo ke třem bodům.“
O střídání už jste si řekl sám, že?
„I trenér na mě ukazoval, měl jsem křeče v lýtkách. Cítil jsem to.“
Pomůže k regeneraci reprezentační pauza?
„Odpočinek mi pomůže. Na druhou stranu je to škoda, protože za mě byl výkon dobrý. Všechno bylo velice dobré. Naše nastavení i hra. Možná by nám pomohlo, kdyby se hrálo hned znovu, ale nijak výrazně to neřeším. Aspoň budeme mít čas pracovat dál na jiných věcech.“
I na vaší spoluprací s Patrikem Blahútem, která na levé straně vypadala výborně?
„Jo, Blahy mi strašně pomohl a odehrál fantastický zápas. Vzal tu roli, že byl vždycky tam, kde měl, když jsem ztratil míč. Zároveň mě podporoval vpředu, vyhověli jsme si. Ale já bych řekl, že spolupráce všech byla dobrá. Mohl bych jmenovat všechny, měli jsme na sebe skvělé napojení. Ukazovaly se tam přesně věci, které děláme na tréninku.“
Ať jdou fandit Spartě nebo Slavii
Jak hodnotíte čtyři body za devět kol?
„Skvělá otázka, děkuju za ni. Fakt jsem rád, že se ptáte. Budu teď možná ostrý, ale myslím si, že si to můžu dovolit. Bohužel je doba, kdy sociální sítě mají mnohem větší vliv na lidi, než mají lidi přímo na stadionu. Já často pročítám komentáře.“
Proč?
„Abych věděl, jak přemýšlíme. Tím myslím všechny kolem. Máme fantastický sektor B3, který za námi celou dobu jde a fandí nám. Občas máme lidi, kteří na nás řvou, ale taky jsou lidi, kteří nepřijdou na stadion, ale jen píšou a hodnotí finální výsledek. My na něčem pracujeme. Jestli se jim něco nelíbí a píšou, ať jde Jelínek ven a že my jsme strašní, tak ať jdou fandit Spartě, Slavii nebo Plzni. Nebo někomu v Premier League. Ať nám nefandí, jdou jinam, nic nekomentují. My vevnitř víme, jaké jsou dneska rozpočty. Jsou tady týmy, které si kupují hráče za dva miliony eur, i když mají hodnotu pět milionů korun. My musíme brát realitu. Hrajeme dobře, bodujeme málo, ale sezona má třicet zápasů. Zase jsme u české hodnotící mentality, že po dvou kolech někoho vyhazujeme... O Atalantě to říkám pořád dokola.“
Tak to ještě zopakujte.
„Trenér tam byl šest let a výsledky měl po třech letech. Řešme naši hru, která se zlepšuje. To, že tomu lidi na sociálních sítích nerozumí, protože neví, co je výstavba, není náš problém. My to vevnitř neřešíme, jsme vděční za sektor B3 a za všechny fanoušky na stadionu. Víme, kdy bude čas na probrání se a na převzetí zodpovědnosti. Zároveň ale potřebujeme podporu lidí, abychom byli všichni na stejné cestě. Je to proces, kterému věříme. Je otázkou času, kdy budeme bodovat. Pokud s tím má někdo problém, ať si vybere jiný tým. Jsme v pohodě, jdeme dál. Jsme sebevědomí a přesvědčení o správnosti procesu. Doufám, že celou tuhle cestu tady s námi bude trenér Jelínek, protože mu všichni věříme. Jdeme jeden za druhým, je to fotbal a život. Ne šachy ani PlayStation. Zároveň opakuju: Štve nás, že nemáme tři body.“
Takže posun vidíte.
„Fakt není náš problém, že někteří lidi nerozumí fotbalu. Máme látat balony nahoru? To je baví? My máme fantastickou výstavbu, Baník ji měl taky. Je přece super, že proti sobě hrají v Česku týmy takový fotbal! Nevím, jestli se dalo někdy před deseti lety dívat na český fotbal jako dneska. Je tam výstavba, jsou tam individuální výkony, výměny míst. Snažíme se hrát i vztahový fotbal. Obrovský posun tam je, samozřejmě stejně tak výkyvy. Pro nás je teď ukazatelem výkon, ne výhra. Ať se přijdou fanoušci podívat na trénink. Je tam jen Růženka, která to vidí. Občas nám nadává, protože je smutná, ale chodí tam. (úsměv) Tak ať se přijdou podívat i další. Devět kol je za mě nehodnotitelné.“
Stejně mi vrtá hlavou, proč zrovna vy čtete komentáře na sociálních sítích...
„Přesně kvůli tomuhle. Nečtu to tak, že bych kvůli tomu zároveň seděl u telefonu. Ale zaregistroval jsem obrovskou negaci. Tady v Hradišti na Slovácku. Kvůli výsledkům. Slovácko vyhrálo pohár, když je trénoval Martin Svědík, který tady byl předtím tři sezony. V tom týmu byl Vlasta Daníček, Peťa Reinberk, Venca Jurečka, Michal Kadlec... Deset hráčů spolu hrálo deset let, než něco vyhráli. Lidi žijí z minulosti, dneska je tady čtrnáct nových hráčů. My musíme řešit realitu, aktuální stav, přítomnost. Čtu to, abych věděl, kde jsem a jak lidi přemýšlí, abych jim to tady mohl vysvětlit. Nemůžeme za jejich jiné představy a očekávání. Jsme první, kteří jsme nasraní, když prohrajeme nebo remizujeme zápas.“
Když jste použil příměr se Slavií, tak jak složité bylo se přenastavit se celkově v hlavě?
„Budu upřímný... Pro mě je to strašně těžké prostředí. Potkávám se tady se spoustou věcí, které jsem nikdy v životě ani kariéře nezažil. To je ta realita, se kterou musíte pracovat. A pak buď můžete to prostředí měnit, nebo se jím nechat pohltit. Rozdíl, kde jsem byl, je obrovský. Ale s tím jsem v pohodě, protože nebýt mé historie, asi bych se tady neocitl. Ale teď tady jsem a chci, aby to mělo hlavu a patu. Snažím se maličkostmi pomoct klubu i v jiných směrech. Ve spoustě věcí se plno lidí musí probrat. Ne jen tady, ale obecně. Máme tady trenéra, který ještě ani jednou nepřišel a nezjebal hráče. Nehází na nás zodpovědnost. Přijde před vás novináře i před nás hráče a vždycky ví moc dobře, co máme posouvat. Drží nás, my takhle stejně držíme jeho a všechny, kteří tady jsou. Buď budeme tuhle cestu držet, nebo budeme furt zleva zprava přeskakovat. Jsem přesvědčený, že se zachráníme. Na 99 procent tomu věřím, a proto se dívám do budoucna. Slovácko před pěti roky fungovalo jinak, vyhrávalo. Teď třeba tolik vyhrávat nebude, ale zachrání se a bude mít vytvořený dobrý projekt, na kterém může něco stavět.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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