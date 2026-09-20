Chaloupek o vypjatém závěru i chybách: Vymejšlel jsem, od toho tam nejsem. Denia? Nová éra
Zažil zápas jak na houpačce. Dvěma defenzivními chybami slávista Štěpán Chaloupek nabídl v 9. kole Chance Ligy Plzni na zlatém podnose šance, jednou z nich nepohrdl Amar Memič. Přesto nakonec odešel stoper ze zápasu s úsměvem, protože se dobře zorientoval ve vápně, srovnal a v závěru jeho tým otočil zápas na 2:1 penaltou Tomáše Chorého.
Jak jste vnímal emotivní závěr?
„Každý zápas s Plzní je i psychicky náročný, nejen fyzicky. Teď jsem viděl tu situaci – penalta za mě byla správně udělená. Důvod opakování jsem neviděl, do toho se nebudu pouštět. U Čora (Tomáše Chorého) to ukazuje mentální sílu, že si penaltu vzal znovu a suverénně ji proměnil.“
Řešilo se, že by penaltu kopnul někdo jiný?
„Já osobně jsem se Čora ptal, ale řekl, že si věří. V tu chvíli jsem mu stoprocentně věřil, že ji promění.“
Odtahoval jste tam Lukáše Červa, který vám rozkopával penaltový puntík...
(směje se) „Klasický Červus! Co si budeme, věděli jsme to, proto jsme tam stáli, abychom v tom Chorase nenechali.“
Pevný plzeňský blok
Předtím jste se do Plzně nemohli dostat.
„Takticky byla velmi dobře připravená. Se středním i nízkým blokem jsme měli problém, budeme to potřebovat rozebrat a zlepšit přechod do útoku. Nebylo to od nás herně takové, jaké jsme si představovali, ale opět jsme ukázali sílu, za což jsem strašně rád.“
Bylo to tak, že jste se museli dlouho srovnávat s defenzivní taktikou soupeře?
„Neřekl bych, že to bylo nějak nečekané. Měli za sebou náročný program a ne úplně povedené utkání v Evropské lize. Věděli jsme, že nebudou mít tolik sil, zatímco hodně našich hráčů mělo přes týden volno. Nebylo to od nás ono, musíme využívat naše silné stránky, chyběla mi odvaha.“
V utkání jste byl u několika velkých momentů. Co se dělo před první brankou Plzně?
„Nerozhodnost, prostě mi to trvalo. Dal jsem si dobrý dotek okolo Kabonga, ale druhý moment jsem nevyřešil. Měl jsem střet myšlenek a bylo pozdě, začal jsem něco vymýšlet a od toho na hřišti nejsem, dopadlo to pak takhle. Faulovat jsem nemohl, měl jsem žlutou kartu. Byl jsem si vědomý, že nemohu akci zastavit. Potom se mu něco podobného stalo s Aduem, opět prováhání správného okamžiku.“
Ale pak jste vrátil Slavii do hry gólem...
„Provi mi to tam hlavičkou sklepnul a nadvakrát se mi to tam na dlouhou nohu podařilo uklidit.“
Nyní vás čeká reprezentační pauza pod novým španělským koučem Deniou. Co očekáváte?
„Nová éra. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Těším se. Pro mě osobně to bude střet s cizinou, protože trenér má zkušenosti ze zahraničí. Jsem rád, že se bude hrát doma v Edenu, to je plus. A zápas ve Wembley je sen každého hráče. Jsem ohledně taktické přípravy a dalších věcí plný očekávání. Věřím, že velké týmy potrápíme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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