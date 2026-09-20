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Vypjaté momenty a strach o Chorého: Úplně jsem se skácel. Bylo toho na mě moc

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SESTŘIH: Slavia – Plzeň 2:1. Chorý napravil penaltový nezdar a rozhodl v nastavení • Zdroj: isport.tv
Tomáš Chorý z penalty napoprvé neuspěl
Tomáš Chorý rozhodl o výhře Slavie
Tomáš Chorý opustil šlágr s Plzní na nosítkách
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Tomáš Chorý opustil šlágr s Plzní na nosítkách
Radoslav Kováč v emocích během utkání se Slavií
Tomáš Chorý rozhodl šlágr mezi Slavií a Plzní
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Jonáš Bartoš
Chance Liga
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Zápasy s Plzní jsou pro Tomáše Chorého vždycky speciální. V závěru přestupového období se dokonce u útočníka Slavie v nelehké situaci řešilo, zda se na západ Čech nevrátí. Vysoký forvard zůstává v Edenu a v neděli večer rozhodl vypjatý šlágr, když napodruhé proměnil vítěznou penaltu a v jedenácté minutě nastavení rozhodl o domácí výhře 2:1. O chvíli později ale opustil trávník na nosítkách. Jednatřicetiletý útočník měl mžitky před očima a skácel se, což přiznal v rozhovoru pro stanici Oneplay Sport.

Tomáš Chorý ustál extrémně složitý okamžik, když v dlouhém nastavení napodruhé proměnil penaltu a proti Plzni rozhodl o třech bodech pro Slavii. Z utkání jej ale odnesli na nosítkách. Bez zjevné příčiny dvakrát padl na trávník a držel se za hlavu. Šlo o nepěkné záběry, situaci kolem útočníka řešili zdravotníci.

„Měl jsem mžitky před očima a úplně jsem se skácel. Těžko říct, co se vlastně stalo,“ uvedl vyčerpaný Chorý po utkání, když přišel na rozhovor pro televizi Oneplay Sport. „Ještě teď se mi trošku motá hlava. Necítím se vůbec dobře. Nevím, jestli jsem předtím někde dostal ránu,“ přiznal bývalý útočník Plzně.

Proti Viktorii málem přišel o svou unikátní sérii. Až dosud proměnil v české lize všech 19 penalt. Sudí Stanislav Volek v sedmé minutě nastavení nedělního šlágru po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil penaltu za zákrok Merchase Doskiho na Emmanuela Ayaosiho. A první penaltový pokus Chorého brankář Florian Wiegele vyrazil na tyč.

Neúspěšný exekutor měl štěstí. Kvůli předčasnému vběhnutí Doskiho, který se poté zapojil do hry, se penalta opakovala. Chorý druhý pokus proměnil a rozhodl o výhře lídra tabulky. Navíc se stal prvním hráčem, který v české lize proměnil všech 20 penalt, k nimž se postavil, protože neúspěšný pokus se při opakování nepočítá.

Pořádně si oddechl. „Po první penaltě jsem si říkal, že už je to ztracené. Pak se opakovala. Tlak byl obrovský, myslím, že větší už cítit nemůžu. Poslední dobou toho na mě bylo hodně. Vypjatých situací bylo dost, asi je přitahuju,“ okomentoval klíčové momenty zápasu.

Kdo jiný?

V kritické chvíli na sebe vzal i reparát, ani podle slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského nebylo ve hře, že by si po Chorého prvním nezdaru vzal míč jiný hráč. „Kdo jiný by to na sebe měl vzít? Možná někdo z kluků uvažoval, že by šel místo mě. Byl jsem ale přesvědčený na sto procent. Věřil jsem si,“ popsal nejlepší střelec Chance Ligy z minulé sezony.

Připravil o body svůj bývalý klub, který se dokonce ucházel o obnovení spolupráce. V závěru letního přestupového období měly proběhnout debaty s vedením západočeského klubu, nakonec se ale Slavia rozhodla svého hráče podržet a nabídku od Plzně odmítla.

„Plzeň se nemá za co stydět, takhle jsme ji ještě v této sezoně neviděli. Když proti takovému týmu otočíte stav 0:1 a vyhrajete, svědčí to o mentalitě týmu,“ ocenil Chorý. Svého klíčového hráče chválil i Trpišovský.

„Nebudu se bavit jen o penaltě, ale i o tom jeho nastavení, jak to chtěl strhnout. On byl prakticky jediná hrozba a zvládl extrémní množství soubojů. Pokud jsme my byli v tlaku, bylo to přes něj. Neviděl jsem dlouho tak vyčerpaného hráče jako Tomáše po zápase,“ smekl kouč Slavie.

Chorý je v nominaci národního týmu na úvodní zápasy Ligy národů. Reprezentačním trenérům před pondělním srazem zatrnulo, když urostlého útočníka v závěru dlouhého nastavení odnesi. Zda se na něm objeví střelec Slavie, ještě zdaleka není jisté.

„Má i trochu problémy s kolenem, které ho provázejí delší dobu, chtěl jít dnes večer na rezonanci. Vypadával z tréninků. Ve středu byl nachlazený, byl na infuzi. Asi se to teď všechno sečetlo. Je to jeden z hráčů, který bude mít vyšetření na reprezentaci a uvidí se. Mluvil jsem s ním v týdnu a chtěl jet. Ale třeba se ráno vzbudí a bude to jinak,“ dodal Trpišovský.

Předpověď týmu · Sezonní
Slavia Praha
Očekávané umístění:1. místo
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0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 20. 9. 2026 20:07
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
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