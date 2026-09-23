Karabec, Macek... A kdo k nim? Sparta hledá třetí „osmičku“, boj ovládá Sochůrek
Čeká se to od něj, ostatně je to dobrá zpráva i pro českou reprezentaci, i když se do její nominace tentokrát nedostal. Hugo Sochůrek v posledních dvou týdnech znovu drsně rozrazil bránu do základní sestavy Sparty. Pomáhá postupnému vzestupu týmu, který se na začátku sezony také kvůli mnoha pozvolným změnám soužil. V tuto chvíli je kluk narozený v roce 2008 před svými třemi konkurenty.
Změna přišla na jaře kolem neúspěšných duelů v Konferenční lize proti Alkmaaru. Brian Priske upustil od oblíbené formace 3 – 4 – 3 a vzhledem k typologii kádru, zraněním i nastavení soupeřů zesílil srdce hry, tedy střed zálohy.
V létě se tento přerod ještě upevnil návratem Adama Karabce, jenž si pro sebe uzmul pozici číslo deset. Za sebou pak potřebuje dva spoluhráče, každého mírně jiného. Na takzvanou šestku, tedy defenzivního záložníka, měl kouč Brian Priske nachystaného Siverta Mannsverka, jenže ten se na předsezonním kempu v Německu zranil – a to na dlouho.
Proto přišel z Mladé Boleslavi Roman Macek, po Kaanu Kairinenovi další elegantní plejer. On a Karabec, jehož výsadní roli ještě navýšila kapitánská páska, jsou aktuálně dvě jistoty pro základní sestavu a centrum zálohy.
Sochůrek nemůže zvednout celou Spartu
Hledá se tedy třetí? Ne tak docela, jak ukázaly poslední tři duely.
Hugo Sochůrek, mladík ze sparťanské akademie, jenž oslnil během jara, si totiž místo sebral poměrně rozhodně pro sebe. „Zaplať pánbůh, že zase hraje,“ ulevil si Jakub Rada, bývalý reprezentant, také střední záložník, odchovanec Sparty a expert deníku Sport.
„Na začátku sezony to pro něj muselo být obrovsky těžké. Byly na něj nároky a k tomu byl v týmu, který nešlapal. On ale ještě nemůže být tím, kdo to sám utáhne a zvedne celou Spartu, když se nedaří. Do toho ještě musí dorůst,“ upozornil.
V tuto chvíli mladíkovi pomáhají dva faktory. Sparta začala vyhrávat, s pohárem na Žižkově zapsala čtyři vítězství v řadě. Postupně skládané mužstvo si sedá a Sochůrek do toho zapadl v pravou chvíli, když se vyhrabal z nemoci.
„Určitě se snažíme o konzistenci, ale děláme to už pár týdnů. Jedenáctka teď nějak vypadá, logicky bylo s novými hráči dost změn. Museli jsme se s tím trošku poprat, ale během posledních deseti, čtrnácti dnů to vypadalo lépe. Po repre pauze na to musíme navázat a pokračovat,“ řekl Priske po nedělním úspěchu v Olomouci.
„Když tým šlape, Sochůrek v něm bude výrazný,“ přikývl Rada, „Bude skvělé, pokud to tak bude i do budoucna pro národní tým. Náš fotbal potřebuje vychovat takové hráče, aby se zlepšil i obraz reprezentace,“ doplnil.
Ano, Sochůrek je tak trochu jiný. Ostatně stačí si připomenout Mackova slova po duelu s Jabloncem, kde trojice (plus Karabec, samozřejmě) poprvé naskočila v základu. „Bral si balony nahoru, to nám možná chybělo. Každý, kdo by hrál pod ním, by byl spokojený,“ řekl dnes už reprezentační středopolař.
Irvingovi se nedaří
Právě diference mezi nimi jim dává rozlet.
Karabec je kreativec se světovými kolmicemi, navíc schopný jít jeden na jednoho. Na druhou stranu není občas tak usilovný, aby si ho Hamburk či Lyon, kde působil, nechaly v mužstvu a zaplatily za něj.
Macek se zase pevně usadil na místě, kde vládl Kaan Kairinen. Byť udělá nedoraz v defenzivě (viz derby), je jasná jednička. Jeho výstavba hry, čtení, vliv na spoluhráče, to vše Priskemu vyhovuje, možná i imponuje.
Navíc se nedaří Andrewu Irvingovi, jenž by místo zastal, a Patrik Vydra se po těžkém zranění vrací naprosto správně pozvolna. Další do party Santiago Eneme jede pořád v nevýrazném módu, přitom už je na Letné déle než rok.
„Irving s Mackem jsou si typologicky dost podobní – jsou pořád ve hře, elegantní na míči, rozdávají přihrávky, ale nemají to, co Sochůrek nebo Karabec, kteří dokážou vzít míč přes hráče, zrychlit hru nebo vytvořit přečíslení. To Spartě hodně pomáhá,“ popsal Rada.
Je zřejmé, že tohle složení je pro Priskeho primární. Uvidí se, na jak dlouho. Nakonec jasné to je, dokud bude Sparta vyhrávat.
Čtveřice na jedno místo
Hugo Sochůrek (18)
- Zápasy: 11 (8 CHL, 2 LM, 1 EL)
- Minuty: 505
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Driblinky na 90 minut/úspěšné: 1,25/42,9 %
Start do sezony neměl jednoduchý, byl spíš mezi náhradníky, navíc po prohře v Mladé Boleslavi, kde nastoupil v základu, vypadl na čas také kvůli nemoci. Jenže poslední tři zápasy – všechny vítězné – zvládl perfektně. Jeho driblink a schopnost jít přímo nahoru pomáhají.
Andrew Irving (26)
- Zápasy: 10 (6 CHL, 2 LM, 1 EL, 1 MC)
- Minuty: 647
- Góly: 2
- Asistence: 1
- Střely na 90 minut/na bránu: 1,29/37,5 %
Z posledních tří duelů zvládl jen štěk v Jerevanu, který tak tak vylezl přes dvacet minut na place. Proti Jablonci i v Olomouci seděl na lavici, viditelně ztratil pozici ze začátku sezony, kdy patřil do základní sestavy a skóroval proti Zlínu i Teplicím. Zatím je to málo, on sám to určitě cítí.
Santiago Eneme (25)
- Zápasy: 9 (6 CHL, 2 LM, 1 MC)
- Minuty: 384
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Přihrávky do horní třetiny na 90 minut/úspěšné: 5,51/83,3 %
Hraje vlastně pravidelně, ale sbírá jen epizodní role. V základní sestavě byl pouze v domácím poháru na Žižkově, což se mu těžko bude zamlouvat. Jenže jeho hra je unylá, ze své pozice ještě nezapsal ve Spartě ani jeden bod za góly či asistenci, i když odehrál už 42 utkání.
Patrik Vydra (23)
- Zápasy: 4 (2 CHL, 1 EL, 1MC)
- Minuty: 132
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 20,28/37,5 %
Pozvolna, pozvolna, tak nakládá Brian Priske a jeho štáb zátěž jednomu z důležitých mužů. Dlouho léčil zlomeninu z jarního derby, po níž navíc přišly další komplikace. Postavení v týmu však má, v Jerevanu po střídání Adama Karabce přebral kapitánskou pásku. A také skóroval.
Zdroj: Wyscout
Pozn.: Poslední údaj je bez zápasu v MOL Cupu na Žižkově (pokud v něm hráč nastoupil), Wyscout pohár nepokrývá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu