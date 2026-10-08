Footcast: Nečitelné kolo. Slavia proti neoblíbenému Zlínu, co Sparta bez Karabce?
Po třech týdnech se vrací česká fotbalová liga a ačkoliv je ve hře hned pět velkých kurzových favoritů, vše nemusí dopadnout podle prognóz. Od toho je tu po pauze Footcast Preview, abychom si řekli a nastínili, jak by se mohl následující víkend vyvíjet. Dnes ve složení Jakub Podaný, David Sobišek a bývalý hráč Sparty, Bohemky nebo Hradce Jakub Rada.
Zápas kola: Viktoria Plzeň - Mladá Boleslav
Západočeši odehráli před přestávkou bojovný výkon na Slavii, ale o všechny body přišli v posledních vteřinách utkání. Několik hráčů odjelo plnit reprezentační povinnosti, a tak bude kondice i zdravotní stav Plzeňanů s otazníkem. Bolka má v tabulce o 7 bodů víc, než mají domácí, a v kádru čerstvého reprezentanta a nejlepšího střelce soutěže Martina Šuberta. Podle nás to může být zajímavý a ofenzivní zápas, ve kterém budou padat branky.
Hráč ke sledování: Tomáš Chorý (Slavia Praha)
Slávistický útočník se omluvil z reprezentačního srazu a měl by být plně k dispozici už na páteční předehrávku ve Zlíně. Ševci jsou pro Chorého oblíbeným soupeřem. Ve své kariéře jim dal na ligové úrovni 6 branek. Ve Zlíně už nemusí být ideální terén a Slavia může použít hodně centrů na vysokého forvarda nebo zahrozit ze standardky.
Je před námi 10. kolo, ve kterém půjde po reprezentační přestávce o hodně. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 22.30, abyste se po pauze lépe zorientovali.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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