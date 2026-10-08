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Footcast: Nečitelné kolo. Slavia proti neoblíbenému Zlínu, co Sparta bez Karabce?

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Footcast Preview: Nečitelné kolo. Slavia proti neoblíbenému Zlínu, co Sparta bez Karabce? • Zdroj: iSport.cz
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Chance Liga
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Po třech týdnech se vrací česká fotbalová liga a ačkoliv je ve hře hned pět velkých kurzových favoritů, vše nemusí dopadnout podle prognóz. Od toho je tu po pauze Footcast Preview, abychom si řekli a nastínili, jak by se mohl následující víkend vyvíjet. Dnes ve složení Jakub Podaný, David Sobišek a bývalý hráč Sparty, Bohemky nebo Hradce Jakub Rada.

Zápas kolaViktoria Plzeň - Mladá Boleslav

Západočeši odehráli před přestávkou bojovný výkon na Slavii, ale o všechny body přišli v posledních vteřinách utkání. Několik hráčů odjelo plnit reprezentační povinnosti, a tak bude kondice i zdravotní stav Plzeňanů s otazníkem. Bolka má v tabulce o 7 bodů víc, než mají domácí, a v kádru čerstvého reprezentanta a nejlepšího střelce soutěže Martina Šuberta. Podle nás to může být zajímavý a ofenzivní zápas, ve kterém budou padat branky.

Hráč ke sledování: Tomáš Chorý (Slavia Praha)

Slávistický útočník se omluvil z reprezentačního srazu a měl by být plně k dispozici už na páteční předehrávku ve Zlíně. Ševci jsou pro Chorého oblíbeným soupeřem. Ve své kariéře jim dal na ligové úrovni 6 branek. Ve Zlíně už nemusí být ideální terén a Slavia může použít hodně centrů na vysokého forvarda nebo zahrozit ze standardky.

Je před námi 10. kolo, ve kterém půjde po reprezentační přestávce o hodně. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 22.30, abyste se po pauze lépe zorientovali.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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