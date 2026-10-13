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Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby

Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby
Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize narubyZdroj: FK Teplice
Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby
Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby
Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby
Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby
Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby
Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby
Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby
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iSport.cz
Chance Liga
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Aktuálně sedmé místo v tabulce fotbalové Chance Ligy, o poznání atraktivnější herní projev, čerstvý reprezentant Matěj Radosta a k tomu i vyšší návštěvy na Stínadlech – Teplice v právě probíhající sezoně baví ligu i své fanoušky. Severočeský klub nyní navíc představuje dvě žhavé novinky: speciální halloweenské dresy a setkání majitele Milana Kratiny s fanoušky při živém natáčení podcastu Liga naruby 10. listopadu. Předprodej lístků běží ZDE >>>

Vzpomínáte na „vánoční“ dresy Teplic? Limitovaná (a chválená!) kolekce se rychle vyprodala a následná dobročinná aukce hraných dresů přinesla Nadačnímu fondu FK Teplice více než 100 tisíc korun.

Teď klub přichází s halloweenskou kolekcí, ve které žlutomodří nastoupí do domácího utkání proti Artisu Brno v sobotu 24. října od 15.00. Unikátní dresy vznikly v limitovaném počtu pouhých 333 kusů. Tentokrát ale nezůstane pouze u nich – do halloweenského hávu se zahalí celý zápas včetně stadionu, doprovodného programu a fanzóny.

Setkání s majitelem a trenérem

„Už u vánočních dresů jsme viděli, jak velký potenciál podobný projekt má. Podařilo se nám oslovit fanoušky i mimo Teplice, rychle vyprodat připravenou kolekci a navíc získat významnou částku na dobročinné účely. Tentokrát jsme ale chtěli jít ještě dál a neudělat pouze speciální dres. Halloween jsme proto přenesli do celého matchdaye. Chceme, aby fanoušek přišel na Stínadla a od první chvíle cítil, že ho čeká trochu jiný zápas než obvykle,“ říká ředitel marketingu a komunikace FK Teplice Martin Kovařík.

Severočeši nabízejí fanouškům ale i setkání s majitelem Milanem Kratinou a koučem Zdenkem Frťalou. Tato dvojice totiž přislíbila účast na živém natáčení podcastu Liga naruby s fanoušky, které proběhne 10. listopadu od 18.30 v Městských sálech.

Tým Ligy naruby i Kratina s Frťalou budou připraveni čelit fanouškovským dotazům, z celé akce také vznikne záznam. Lístky v předprodeji lze zakoupit ZDE >>>

Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav952217:1217
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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