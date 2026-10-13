Teplice představují „strašidelné“ dresy a plánují setkání majitele s fanoušky v Lize naruby
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Aktuálně sedmé místo v tabulce fotbalové Chance Ligy, o poznání atraktivnější herní projev, čerstvý reprezentant Matěj Radosta a k tomu i vyšší návštěvy na Stínadlech – Teplice v právě probíhající sezoně baví ligu i své fanoušky. Severočeský klub nyní navíc představuje dvě žhavé novinky: speciální halloweenské dresy a setkání majitele Milana Kratiny s fanoušky při živém natáčení podcastu Liga naruby 10. listopadu. Předprodej lístků běží ZDE >>>
Vzpomínáte na „vánoční“ dresy Teplic? Limitovaná (a chválená!) kolekce se rychle vyprodala a následná dobročinná aukce hraných dresů přinesla Nadačnímu fondu FK Teplice více než 100 tisíc korun.
Teď klub přichází s halloweenskou kolekcí, ve které žlutomodří nastoupí do domácího utkání proti Artisu Brno v sobotu 24. října od 15.00. Unikátní dresy vznikly v limitovaném počtu pouhých 333 kusů. Tentokrát ale nezůstane pouze u nich – do halloweenského hávu se zahalí celý zápas včetně stadionu, doprovodného programu a fanzóny.
Setkání s majitelem a trenérem
„Už u vánočních dresů jsme viděli, jak velký potenciál podobný projekt má. Podařilo se nám oslovit fanoušky i mimo Teplice, rychle vyprodat připravenou kolekci a navíc získat významnou částku na dobročinné účely. Tentokrát jsme ale chtěli jít ještě dál a neudělat pouze speciální dres. Halloween jsme proto přenesli do celého matchdaye. Chceme, aby fanoušek přišel na Stínadla a od první chvíle cítil, že ho čeká trochu jiný zápas než obvykle,“ říká ředitel marketingu a komunikace FK Teplice Martin Kovařík.
Severočeši nabízejí fanouškům ale i setkání s majitelem Milanem Kratinou a koučem Zdenkem Frťalou. Tato dvojice totiž přislíbila účast na živém natáčení podcastu Liga naruby s fanoušky, které proběhne 10. listopadu od 18.30 v Městských sálech.
Tým Ligy naruby i Kratina s Frťalou budou připraveni čelit fanouškovským dotazům, z celé akce také vznikne záznam. Lístky v předprodeji lze zakoupit ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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