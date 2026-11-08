Trpišovský: Reprezentace? Chceme mít české jádro. Vysvětlil tah se Šturmem
V desáté minutě bylo vyřešeno. Slavia vedla 1:0 a kapitán Artisu Michal Jeřábek se pomalým krokem opouštěl hřiště po přísné druhé žluté kartě. Mistr se sice prvním půlí poněkud protrápil. Po pauze ale výrazně přidal a nasypal nováčkovi Chance Ligy další tři branky. „Byli jsme aktivní. Lidem jsme nabídli góly. V globále jsem rád, jak jsme to zvládli,“ pochvaloval si Jindřich Trpišovský po výhře 4:1.
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Šlo o jedno z nejjednodušších vítězství v sezoně?
„Jsme rádi, že jsme navázali na Jablonec (5:0). Měl jsem radost, že po velkém zápase s Arsenalem jsme měli energii, pohyb, dobře do utkání vstoupili. Brzká červená byla velkým zásahem do zápasu. Soupeř se logicky stáhl, šel do rozestavení 5-2-2, přičemž v defenzivě měl pořád stejně hráčů. Čili my pořád dobývali blok. Rozhodilo nás to. Nedělali jsme dobrá rozhodnutí. Třeba střílíme horší nohou z pětadvaceti metrů… V ofenzivě jsme některé akce neřešili dobře, což jsme po pauze zlepšili. I za stavu 4:0 jsme zápas nechtěli jen dohrát, ale dát další gól. Ukázali jsme spoustu dobrých věcí ve hře do bloku. Byli jsme aktivní. Lidem jsme nabídli góly. V globále jsem rád, jak jsme to zvládli.“
Slovinec Šturm nastoupil na netradičním místě pravého wingbeka. Je to tím, že na podhrotové pozici vypadají Suleiman a Ayaosi lépe?
„Dá se to tak říct. Ale největší motiv byl, že jsme se uzdravili, nahoře máme rozmanitou volbu hráčů. Chtěli jsme zachovat personální složení z Jablonce, tedy spolupráci Suleimana s Ayaosim a mít na hrotu Chytila. Řešili jsme pravou stranu, kde jsme se trápili se zakládáním. V pátek jsme to s Danym zkoušeli na tréninku. Přišlo nám, že by to mohlo fungovat. Záměr byl získávat území kopací technikou a rotací, kterou Dany má. Na levé straně nám to dělá Jurásek, nebo Kubiak. Chtěli jsme stejnou trajektorii kopu mít i napravo. Taky jsme ho chtěli podpořit. S Arsenalem střídal o půli, nešlo mu to, sám to věděl. Proto jsme mu chtěli dát šanci na pozici, kde občas hrál v Sigmě.“
N´Gueesan hraje častěji a častěji. Jaká je spokojenost s jeho progresem?
„Velká. Zejména v počtu intenzit a objemu práce na hřišti, což byl největší problém po příchodu k nám. Ale bylo to také zapříčiněné zdravotním stavem. Stále si zvyká na naši hru. Co se mi líbí, umí zklidnit hru na balonu, když jsme pod presinkem. Rozhodně zlepšil útočný box, ve vzduchu se chová víc agresivně. To dřív neměl. Dal gól v Jablonci, měl šanci proti Arsenalu. Víc mu zatím sedí čtyřka než trojka. Hlavně jsme ale rádi, že se doléčil. Disbalanční i kondiční deficit byl u něj velký. I s Arsenalem jsme viděli, jak zlepšil dostupování, rozhodování, aktivní hru. Máme rádi, když jsou stopeři blízko u soupeře a souboje vyhrávají ještě před příjmem míče.“
Od pondělí začíná reprezentační přestávka. Vy máte v nominaci šest hráčů, Sparta ani jednoho. Co na to říkáte?
„Celou dobu se snažíme, abychom měli jádro českých hráčů. Logicky se pak nabízejí pro Česko, hrají Ligu mistrů, oproti jiným zemím v zahraničí toho tolik nemáme. To je naše filozofie, jaká je jiných klubů, je jejich věc. Ve Slavii se vždycky budeme se snažit, aby to tak bylo. Je to jedna z věcí, na kterou pořád myslíme, aby se nám pořád dařilo doplňovat jádro. Furt si profilujeme mladé české hráče, kdo by mohl mít na naši úroveň. V létě jsme dost vykrváceli. Přišli jsme o Staňka, Bořila, Douděru a nedávno i o Chorého. Rozhlížíme se dál.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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