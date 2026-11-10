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Olomoucký rébus: Monroy vs. Guľa. Rychlé a zběsilé Pardubice, proč Kozel odstavil Zorvana?

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Olomoucký rébus: Monroy vs. Guľa. Rychlé a zběsilé Pardubice, proč Kozel odstavil Zorvana? • Zdroj: isportTV
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Chance Liga
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Každou hodinou se situace v Sigmě Olomouc po vyhazovu Pavla Hapala mění. Tým převzal portugalský asistent Jamie Monroy, stále ale pokračují jednání o angažování Adriána Guľy. Má tento rébus uspokojivé řešení? „Upřímně, moc si tam nedokážu představit oba dva,“ říká v novém dílu Liga naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica a odhaluje novinky z dění v moravském klubu.

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S kolegou Bartolomějem Černíkem se pak detailní analýzou podívají na nenápadný vzestup Pardubic, tedy nejpřímočařejšího a nejrychlejšího týmu v lize, roli Michala Hlavatého, i novinky z Liberce, Mladé Boleslavi či Jablonce.

  • Proč je situace kolem Monroye tak komplikovaná?
  • V jakých datech jsou Pardubice špičkou ligy?
  • Jaké kroky podniká vedení východočeského klubu?
  • Proč je Michal Hlavatý opět ve své nejlepší formě?
  • Sedne Solomon John do Plzně?
  • Jak Slovan nahradí Baboulu?
  • A opustí Filip Zorvan v zimě Jablonec?

To vše a více se dozvíte v novém dílu pořadu Liga naruby ZOOM.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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