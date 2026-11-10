Olomoucký rébus: Monroy vs. Guľa. Rychlé a zběsilé Pardubice, proč Kozel odstavil Zorvana?
Každou hodinou se situace v Sigmě Olomouc po vyhazovu Pavla Hapala mění. Tým převzal portugalský asistent Jamie Monroy, stále ale pokračují jednání o angažování Adriána Guľy. Má tento rébus uspokojivé řešení? „Upřímně, moc si tam nedokážu představit oba dva,“ říká v novém dílu Liga naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica a odhaluje novinky z dění v moravském klubu.
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S kolegou Bartolomějem Černíkem se pak detailní analýzou podívají na nenápadný vzestup Pardubic, tedy nejpřímočařejšího a nejrychlejšího týmu v lize, roli Michala Hlavatého, i novinky z Liberce, Mladé Boleslavi či Jablonce.
- Proč je situace kolem Monroye tak komplikovaná?
- V jakých datech jsou Pardubice špičkou ligy?
- Jaké kroky podniká vedení východočeského klubu?
- Proč je Michal Hlavatý opět ve své nejlepší formě?
- Sedne Solomon John do Plzně?
- Jak Slovan nahradí Baboulu?
- A opustí Filip Zorvan v zimě Jablonec?
To vše a více se dozvíte v novém dílu pořadu Liga naruby ZOOM.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu