Šťastný Kováč: Modlil jsem se, ať nevypadáme jako blbci. Hrošovský hrál skvěle
Tři body z dramatického večeru v Ďolíčku se Plzni náramně hodily. Radoslav Kováč ocenil mužstvo za těsnou výhru 2:1 nad Bohemians, která Západočechy postrčila v tabulce Chance Ligy na sedmé místo. Trenér po utkání popsal i napínavý závěr, kdy kapitán domácích fotbalistů Aleš Čermák trefil břevno a málem srovnal na 2:2. „Na písknutí faulu to bylo v takové minutě málo,“ zlobil se kouč Viktorie.
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Máte radost z důležitých tří bodů?
„Vítězství si hodně vážíme. Bohemka poprvé prohrála zápas doma. Hráli dobře, mají kvalitu. Jsem rád, že jsme zvládli velmi těžký zápas. Mohli jsme ho rozhodnout dřív. Byly tam od nás dobré přechody, Adu šel sám na bránu, to jsme měli lépe vyřešit. Nakonec jsme byli až do konce v transu, v 95. minutě z toho byl přímý kop a míč na naší lajně, soupeř mohl vyrovnat. Nakonec jsme to dohráli a zvládli to, tři body jsou pro nás velmi cenné.“
Proč jste si situaci zkomplikovali dramatickým závěrem?
„Dostali jsme ještě břevno a pak za stavu 1:1 vypadli z koncentrace. Musím se na to ještě podívat, je to škoda. Neměli bychom tohle dopustit, abychom hned po vstřeleném gólu inkasovali, to je špatně. Bylo to náročné těžké, těšili jsme se na finální hvizd. Fakt se mi ulevilo, Bohemka mohla kdykoliv vyrovnat. Apeluji u týmu na to, abychom takové zápasy dohráli lépe.“
Proč padla volba na Vavra?
Těší vás výkonnost Prince Adua, nebo mu vyčiníte za spálené šance?
„On ví sám, že tohle musí dávat. Ale pracuje daleko lépe pro tým. Je hodně platný, dostává se do šancí. Škoda, že neproměnil některou z tutovek. V prvním poločase měl možnosti, pak šel sám na bránu, Kabo (Christophe Kabongo) mu to tam ještě jednou dal trošku delší, obojí mohl řešit lépe. Musí dál pracovat, pak ty body přijdou, je to nadstandardní hráč.“
Proč dostal šanci Denis Vavro?
„Sampson Dweh přiletěl z reprezentace až ve čtvrtek po tréninku, měl s námi pak jeden trénink, za Libérii hrál dva zápasy. Denis vypadá velice dobře, během pauzy skvěle trénoval. Nejel na nároďák, aby některé věci dohnal, měl u nás složitý začátek. Zápas na Bohemce zvládl.“
Aleš Čermák trefil břevno ze závěrečného přímáku. Nebylo by kruté z takové situace inkasovat na 2:2?
„Písknout takovou standardku je složité. Modlil jsem se, ať nedostaneme gól a nevypadáme jako blbci. Naštěstí to dopadlo takhle. Každopádně na písknutí faulu to bylo v takové minutě málo.“
Do nominace na utkání se nedostali Jiří Panoš, Mohamed Toure, ale překvapivě ani Tomáš Ladra. Je složité vybírat hráče ve chvíli, kdy máte až na Václava Jemelku k dispozici celý kádr?
„Je to složité, ale dneska jsme se rozhodli takhle. Tomáš bylo dost specifické rozhodnutí, ale není třeba to tady víc řešit. Jsme rádi, že máme zdravé hráče, to je samozřejmě dobré. Díváme se i na typologii zápasu, kdo se hodí víc do soubojového chování, jako třeba tady na Bohemce.“
Kabongo pochopil, že musí běhat
Zahrál Kabongo dobře na křídle? V předchozích zápasech jste ho často využíval na hrotu.
„Když se ho zeptáte, řekne vám, že nejraději hraje zleva. Naši wingbeci chodí hodně nahoru nahoru, on tím pádem nemusí tolik držet lajnu. Typologicky to zvládl. Jsem rád, že dal gól, ale ještě víc za to, že pochopil, že potřebuje daleko víc běhat. V defenzivě i ofenzivě byl výborný. On má rád balon, ale práce bez něj je dneska stejně důležitá. Bude to hodně o něm, má zajímavé věci. Já to nerad používám, ale on je nečeský typ hráče. Umí jeden na jedna, je rychlý, má sílu. Ale musí to dostat do zápasu.“
Oceníte výkon Patrika Hrošovského?
„Odehrál výborný zápas. Během pauzy dobře potrénoval a odpočinul si, přeci jen má čtyřiatřicet let. Je to pro nás velmi důležitý hráč, když máme možnost ho pošetřit a v závěrech zápasů ho prostřídat, tak to vždycky uděláme, povedlo se to třeba v poháru. Dneska to byl ten Paťa, kterého potřebujeme, dneska hrál skvěle.“
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|97%
|0%
100%
Sparta Praha
|2%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
84%
15%
Slovan Liberec
|0%
|0%
88%
12%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
62%
34%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
47%
44%
10%
Jablonec
|0%
|0%
33%
49%
18%
Teplice
|0%
|0%
35%
49%
15%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
50%
26%
Bohemians 1905
|0%
|0%
16%
48%
36%
Pardubice
|0%
|1%
34%
60%
Baník Ostrava
|0%
|1%
25%
72%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
31%
64%
Artis Brno
|0%
|11%
96%
Slovácko
|0%
|13%
97%
Zlín
|0%
|74%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|3
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu